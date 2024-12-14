Мать подозреваемого в убийстве главы UnitedHealthcare общалась с ФБР накануне ареста сына

Мать подозреваемого в убийстве главы UnitedHealthcare общалась с ФБР за день до ареста сына

Tекст: Мария Иванова

Мать Луиджи Манджоне, обвиняемого в убийстве главы компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона, общалась с ФБР за день до ареста своего сына, сообщает издание New York Post со ссылкой на источники. Сотрудники ФБР допросили Кэтлин Манджоне поздно вечером в воскресенье после того, как полиция Сан-Франциско передала федеральным агентам данные о пропаже ее сына, о которой семья сообщила еще в ноябре, передает РИА «Новости».

Полиция Нью-Йорка объявила Луиджи Манджоне в розыск после того, как его лицо было идентифицировано на кадрах с камер видеонаблюдения, снятых после гибели Томпсона. Однако Кэтлин Манджоне выразила сомнения в том, что на записи действительно изображен ее сын. Семья Манджоне заявила о своем шоке от ареста и выразила соболезнования семье Томпсона.

Нино Манджоне, член законодательного собрания штата Мэриленд, опубликовал заявление, в котором отмечается: «Мы потрясены и опустошены арестом Луиджи. Мы молимся за семью Брайана Томпсона и просим всех молиться за всех, кто пострадал»

Луиджи Манджоне обвиняют в том, что 4 декабря он смертельно ранил Брайана Томпсона, когда тот шел в гостиницу Hilton на Шестой авеню для участия в ежегодной конференции инвесторов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, подозреваемый в убийстве гендиректора UnitedHealthcare Брайана Томпсона попал на камеру в хостеле, когда снял маску на несколько секунд благодаря флирту с сотрудницей.

Следователи обнаружили гильзы с надписями «отвергай», «охраняй», «отрешай» на месте убийства в Нью-Йорке.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему американцы восторгаются убийством в центре Нью-Йорка.