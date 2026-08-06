Дискуссия о рве с крокодилами для охраны израильских тюрем – это пример того, как быстро мы двигаемся по пути революционных изменений. То, что несколько лет назад было образом для псевдонаучной фантастики, стало всерьез обсуждаемой идеей.7 комментариев
Танкер в Ормузском проливе сообщил о взрывах
В Ормузском проливе танкер передал информацию о звуках двух взрывов, сообщает управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
«UKMTO получило сообщение об инциденте в девяти морских милях (около 16,7 км) к юго-востоку от Кумзара в Омане. Капитан танкера сообщил о звуках двух взрывов во время прохождения Ормузского пролива», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.
При этом в UKMTO подчеркнули, что экипаж танкера не пострадал. Все находящиеся на борту люди в безопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран и Оман определили географические параметры альтернативного морского пути, однако сроки его полноценного открытия будут зависеть от дальнейших политических шагов Соединенных Штатов.
Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило о предоставлении свободного и безопасного прохода через Ормузский пролив более тысячи судов за три месяца.