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Туман помешал вылету вертолета для эвакуации пилотов Cessna в Иркутской области
Вылет вертолета, который должен был эвакуировать пилотов легкомоторного самолета Cessna 182 из Бодайбинского района Иркутской области, отложен утром из-за плотного тумана, сообщили в оперативных службах.
«В месте, где находятся пилоты, туман. Вертолет не вылетел», – сообщили в оперативных службах.
Ранее мать одного из летчиков Инна Зыкова говорила, что вылет борта для эвакуации был назначен на 04.00 мск 6 августа, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, легкомоторный самолет Cessna 182, патрулировавший лесные пожары в Бодайбинском районе Иркутской области, перестал выходить на связь и не вернулся на базу.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил о сложных погодных условиях и тумане, осложняющих поиски самолета.
Накануне из аэропорта Бодайбо за летчиками Cessna 182 вылетел вертолет для эвакуации экипажа, обнаруженного в 90 километрах от города.