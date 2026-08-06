Туман помешал вылету вертолета для эвакуации пилотов Cessna в Иркутской области

Tекст: Антон Антонов

«В месте, где находятся пилоты, туман. Вертолет не вылетел», – сообщили в оперативных службах.

Ранее мать одного из летчиков Инна Зыкова говорила, что вылет борта для эвакуации был назначен на 04.00 мск 6 августа, передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, легкомоторный самолет Cessna 182, патрулировавший лесные пожары в Бодайбинском районе Иркутской области, перестал выходить на связь и не вернулся на базу.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил о сложных погодных условиях и тумане, осложняющих поиски самолета.

Накануне из аэропорта Бодайбо за летчиками Cessna 182 вылетел вертолет для эвакуации экипажа, обнаруженного в 90 километрах от города.