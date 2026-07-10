Карелин: Участники СВО займут важное место в списках ЕР

Tекст: Алексей Нечаев

«Важное место в списках занимают участники СВО. Это люди, которые без колебаний идут защищать нашу страну. Именно они являются опорой и перспективой государства, а потому партия открывает перед ними возможности для дальнейшего развития», – сказал сенатор Александр Карелин, член Высшего совета ЕР, трехкратный олимпийский чемпион.

«При этом открытые для наших героев возможности не ограничиваются одной избирательной кампанией. Мы даем им шанс проявить себя и в дальнейшем: при желании партия поможет им работать в исполнительной власти или в общественной сфере. «Единая Россия» заинтересована в том, чтобы их опыт и твердый характер и дальше служили на благо страны», – отметил он.

Говоря о кадровом потенциале, сенатор подчеркнул, что большая команда и широкий список кандидатов позволяет партии заметно усилить свою работу и охватить как можно больше избирателей по всей стране. «При этом главным «экзаменатором» для каждого кандидата остаются граждане России – именно они оценят, насколько выдвиженцы достойны доверия», – подчеркнул сенатор.

«Каждому претенденту на столь высокий пост предстоит объяснить избирателям, что конкретно делается для граждан, какой курс выбрала страна и, разумеется, укрепить линию нашего президента. В этом и заключается преимущество большой команды: чем больше сильных кандидатов, тем шире охват аудитории и тем крепче связь партии с людьми», – заключил Карелин.

Ранее «Единая Россия» представила в Центризбирком (ЦИК) документы для заверения списков кандидатов в депутаты Госдумы. Всего партия выдвинула 625 человек: 400 представлены в федеральном списке, 225 – по одномандатным округам.

Председатель партии Дмитрий Медведев на съезде огласил первую пятерку списка на сентябрьские выборы. В частности, в нее вошли глава МИД Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова, Герой России Евгений Поддубный и начальник главного штаба движения «Юнармия», Герой России Владислав Головин.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Владимир Путин сделал «Единую Россию» опорой победы в СВО.