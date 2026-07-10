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Захарова: Задержание продюсера RT вскрыло лицемерие британских властей
Инцидент с сотрудником российской телекомпании в аэропорту Манчестера стал показательной акцией устрашения, демонстрирующей агрессивную русофобскую политику Лондона.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала безграничным лицемерием действия британских властей, передает РИА «Новости».
«Акция устрашения в аэропорту Манчестера вновь высветила безграничное лицемерие английских властей», – заявила дипломат в комментарии на сайте ведомства.
По ее словам, официальный Лондон заявляет о приверженности свободе прессы и выражает озабоченность нарушениями в третьих странах, однако на практике притесняет независимые СМИ.
Захарова напомнила, что Британия вводит нелегитимные санкции против журналистов, честно выполняющих профессиональный долг, а вещание самого телеканала RT заблокировано в стране с 2022 года.
В связи с инцидентом МИД России призвал профильные международные структуры и правозащитные организации проявить ответственный подход. Ведомство ожидает получения объективной и честной оценки репрессивной линии Лондона в отношении представителей свободных средств массовой информации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне британские власти задержали продюсера телеканала RT Джеймса Скотта по подозрению в терроризме.
До этого официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Лондон в прямом управлении украинскими диверсиями на российской территории.
Месяцем ранее Москва в ответ на враждебные действия запретила въезд в страну пяти британским журналистам.