Американский «Золотой купол» в космосе – просто информационная диверсия. Цель которой – напугать китайцев и заставить их потратить деньги, время и ресурсы на меры по противодействию тому, чего не существует. А может быть, попутно напугать и Россию.3 комментария
Россия ввела санкции против британских журналистов и экспертов
МИД России объявил о расширении списка граждан Великобритании, которым запрещен въезд на территорию страны. В новый санкционный перечень вошли представители британского журналистского и экспертного сообщества, а также руководители компаний, связанных с реализацией проектов на Украине.
Решение принято в ответ на политику Лондона, который, по оценке российского внешнеполитического ведомства, продолжает курс на конфронтацию с Москвой, говорится в заявлении на сайте министерства.
В МИД отметили, что «провокационная антироссийская риторика британских официальных лиц, распространение инсинуаций о России и практические шаги Лондона по накачке киевского режима вооружением и военной техникой свидетельствуют о неослабевающем настрое руководства Соединенного Королевства на продолжение жесткого системного противостояния с нашей страной». В связи с этим российская сторона решила расширить «стоп-лист» за счет лиц, которые участвуют в распространении недостоверной информации о России и выступают за усиление давления на Москву.
В ведомстве пояснили, что ограничения введены в отношении представителей британских СМИ и экспертных кругов, «причастных к тиражированию клеветнических домыслов и ложных сведений о политике руководства России и общественно-политических событиях в нашей стране», а также лиц, призывающих к сохранению и наращиванию антироссийских мер под предлогом реагирования на специальную военную операцию.
Кроме того, в перечень включены руководители британских компаний, работающих в сфере безопасности. По оценке российского МИД, они занимаются подбором кадров для Украины «под предлогом реализации псевдогуманитарных проектов».
В новый список вошли автор доклада исследовательского центра Henry Jackson Society Александр Браудер, журналистка газеты The Washington Post Кэтрин Бэлтон, управляющий директор компании Committed to Good Элис Лафер, один из основателей и председатель совета директоров Chelsea Group Ричард Уэстбери, а также журналист британского издания I Ричард Холмс.
Российское внешнеполитическое ведомство также вновь призвало британские власти отказаться от агрессивных антироссийских шагов и прекратить поддержку Владимира Зеленского. В заявлении подчеркивается, что такая политика, по мнению Москвы, ведет «лишь к новым жертвам среди мирного населения и разрушению украинской государственности».
В МИД предупредили, что любые действия британских политических кругов, направленные на усиление санкционного давления, распространение русофобии и нанесение ущерба международной репутации России, «неизбежно получат решительный отпор».
Ведомство также заявило о намерении продолжить работу по расширению российского санкционного списка в ответ на действия британских властей, которые Москва считает недружественными.
В августе прошлого года Министерство иностранных дел России ввело персональные санкции против 21 подданного Британии из медиасферы. Весной 2025 года Москва включила в российский стоп-лист 21 британского парламентария. Летом 2024 года российское ведомство запретило въезд пятнадцати руководителям предприятий военно-промышленного комплекса Соединенного Королевства.