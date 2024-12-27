Для России было бы очень нежелательно, если бы Трампу удалось сделать территориальные претензии новым мировым трендом. Земли у нас много, богатства в ней неисчислимые, и прежде с Запада уже звучали предложения сделать Сибирь мировым достоянием.2 комментария
«Азербайджанские авиалинии» приостановили полеты в города России
«Азербайджанские авиалинии» приостановили рейсы в семь российских городов после катастрофы Embraer 190
Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» с 28 декабря приостановила полеты в семь российских городов, включая Сочи и Уфу, из-за катастрофы самолета Embraer 190, выполнявшего полет из Баку в Грозный и разбившегося в Казахстане.
Azerbaijan Airlines (AZAL) приняла решение приостановить полеты в ряд российских городов из-за катастрофы самолета Embraer 190, произошедшей 25 декабря.
В заявлении пресс-службы AZAL указано, что учитывая первичные данные расследования инцидента и потенциальные риски в области безопасности полетов, принято решение о приостановке рейсов с 28 декабря до окончательного завершения разбирательств, сообщает ТАСС.
Полеты приостановлены в следующие российские города: Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфа, Самара, Грозный и Махачкала. Пресс-служба AZAL подчеркнула важность обеспечения безопасности пассажиров и экипажа, отметив, что возобновление рейсов будет возможно только после завершения всех необходимых проверок и разбирательств.
AZAL приносит свои извинения за возможные неудобства и выражает надежду на понимание со стороны пассажиров, чьи планы могут быть нарушены из-за временного прекращения полетов.
В пятницу самолет Azerbaijan Airlines, летевший в Минеральные Воды, вернулся в Баку после уведомления о закрытии воздушного пространства над Махачкалой.
Накануне сообщалось, что экипаж самолета Azerbaijan Airlines совершил две попытки посадки в аэропорту Актау, прежде чем связь с ним была потеряна, при этом были замечены хаотичные изменения траектории движения, сообщил министр транспорта Казахстана Марат Карабаев.
В среду недалеко от Актау в Казахстане разбился самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, который летел из Баку в Грозный.