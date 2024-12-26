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    6 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Миграционные проблемы в России и проще, и сложнее, чем в других странах

    Умение создать пространство для сосуществования самых разных людей и культур является важнейшим преимуществом России, которое вечно недооценивают ее противники. Но без коррекции миграционной политики эти особенности могут стать уязвимостью.

    1 комментарий
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Идея деколонизации прилетит на Запад бумерангом

    Спекуляции на далеком прошлом в странах-новоделах и подрывная деятельность русофобов базируются на одних и тех же идеях, и нам не надо их делить на «какую надо деколонизацию» и «какую не надо».

    10 комментариев
    26 декабря 2024, 20:05 • Новости дня

    Экипаж самолета Azerbaijan Airlines сделал два захода на посадку

    Экипаж самолета Azerbaijan Airlines дважды пытался приземлиться в Актау

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Экипаж самолета Azerbaijan Airlines совершил две попытки посадки в аэропорту Актау, прежде чем связь с ним была потеряна, при этом были замечены хаотичные изменения траектории движения, сообщил министр транспорта Казахстана Марат Карабаев.

    Он сообщил, что экипаж самолета Azerbaijan Airlines предпринимал две попытки захода на посадку. Как передает РИА «Новости», после входа в воздушное пространство Казахстана была установлена связь с диспетчером Актау, который оперативно оказал все необходимые действия для посадки воздушного судна.

    Диспетчерам удалось включить огни взлетно-посадочной полосы для облегчения визуального контакта экипажа с полосой. Однако при попытках захода на посадку наблюдались хаотичные изменения траектории движения самолета. После этого связь с экипажем была потеряна.

    По словам Карабаева, экипаж столкнулся с трудностями при выполнении посадки, что привело к трагическим последствиям.

    Ранее сообщалось, что экипаж самолета Embraer 190, потерпевшего крушение в Казахстане, столкнулся с отказом ряда систем управления, что лишило его возможности устойчиво удерживать курс и высоту.

    Накануне пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший регулярный рейс из Баку в Грозный, разбился в Казахстане, в результате чего погибли 38 человек.

    Спецборт Ил-76 МЧС России доставил выживших в авиакатастрофе россиян из Актау в Москву на лечение.

    25 декабря 2024, 12:12 • Новости дня
    Авиаэксперт объяснил, почему разбившийся в Актау самолет перед крушением делал петли

    Авиаэксперт Горбачев: У разбившегося в Актау пассажирского самолета перед посадкой не тянули двигатели

    Авиаэксперт объяснил, почему разбившийся в Актау самолет перед крушением делал петли
    @ кадр из видео

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Пилоты самолета рейса Баку – Грозный сделали две петли перед приземлением, чтобы выработать оставшееся топливо. Они предвидели катастрофу и хотели минимизировать силу возможного взрыва, сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Виктор Горбачев. Ранее недалеко от казахстанского Актау разбился самолет Embraer 190.

    «Оценивать ситуацию пока можно только на основании видео в Сети. Обращает на себя внимание слишком резкое снижение самолета. Нос завалился довольно низко, на посадку обычно заходят под другим углом. Если бы угол был иным, они могли бы сесть на брюхо и избежать катастрофических последствий», – пояснил Виктор Горбачев, гендиректор ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации.

    «Все вышесказанное говорит о том, что у самолета, вероятно, не тянули двигатели. Скорость посадки идет в пределах 280-300 км/ч, а в этом случае скорость, судя по всему, была уже меньше. В итоге пилоты не смогли при помощи рулевого управления вытянуть машину. Тут могут быть как технический, так и человеческий факторы, или оба в совокупности. Пока однозначно говорить рано», – детализировал эксперт.

    «Также сообщается, что самолет сделал две петли. Очевидно, пилоты предвидели, что посадка может привести к трагическим последствиям и максимально вырабатывали топливо, чтобы минимизировать силу взрыва. Они оставили топливо только для посадки. Не исключено, что это и спасло тех, кто выжил – взрыв был куда меньше того, который мог быть», – подчеркнул спикер.

    «Также у самолета мог при контакте с землей отвалиться двигатель, и благодаря этому взрыв не полностью затронул фюзеляж. А о причинах говорить рано – в двигатель могли попасть птицы, мог быть технический сбой, ошибка пилотирования», – резюмировал Горбачев.

    В среду утром недалеко от казахстанского Актау разбился самолет Embraer 190. Лайнер принадлежит Azerbaijan Airlines. Он летел из Баку в Грозный. По предварительным данным, на борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди них, как уточнил Минтранс Казахстана, 37 граждан Азербайджана, три – Киргизии, 16 россиян и шесть казахстанцев. По информации МЧС республики, 25 пострадавших в результате крушения самолета госпитализированы в Мангистаускую областную больницу.

    Представитель «Росавиации» Артем Кореняко сообщил, что авиакатастрофа произошла, предположительно, после столкновения с птицами. «Предварительно, после столкновения с птицами из-за возникшей нештатной ситуации на борту воздушного судна его командир принял решение идти на запасной аэродром – им был выбран Актау», – сказано в сообщении. «Росавиация» находится в контакте с перевозчиком AZAL, авиационными властями Азербайджана и Казахстана.

    По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело, передает портал Tengrinews со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте. «В настоящее время сотрудниками департамента полиции на транспорте начато досудебное расследование по статье «Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», – говорится в сообщении.

    Коментарии (19)
    25 декабря 2024, 15:15 • Новости дня
    Заслуженный пилот России объяснил маневры самолета Embraer 190 перед катастрофой в Актау
    Заслуженный пилот России объяснил маневры самолета Embraer 190 перед катастрофой в Актау
    @ qr_tjm

    Tекст: Татьяна Косолапова

    В то время, как произошла остановка двигателей и экипаж осуществлял переход на ручное управление, Flightradar24 как раз показал, что судно то снижалось, то набирало высоту, заявил газете ВЗГЛЯД заслуженный пилот России Юрий Сытник, комментируя падение самолета под Актау в Казахстане.

    «Исходя из того, что я видел на снимках и видео, можно сделать вывод, что самолет, скорее всего, снижался для поддержания скорости. Довольно значительное у него снижение было, скорее всего, не работали двигатели. Если два двигателя сразу отключились – значит, это стая птиц, а не одна», – говорит Сытник.

    Он объясняет, что при столкновении с одной птицей отказать может лишь один двигатель, а если судно врезается в стаю, то может быть повреждение двух двигателей, как это было в 2019 году в Жуковском, когда командир авиалайнера Airbus A321 Дамир Юсупов вместе со вторым пилотом Георгием Мурзиным совершили аварийную посадку в кукурузном поле.

    «Далее, когда двигатели останавливаются, естественно гидронасосы не работают, тогда автоматическая система управления отключается. Остается режим direct mode – режим прямого ручного управления. Поэтому, если все произошло мгновенно и быстро, пока произошел удар (столкновение с птицами – прим. ВЗГЛЯД), за которым последовала остановка двигателей, экипаж осуществлял переход на direct mode, Flightradar24 как раз показал, что судно то снижалось, то набирало высоту, то выполняло фигуры», – рассуждает пилот.

    Собеседник обращает внимание, что поскольку есть выжившие пассажиры, скорее всего, полетная информация – черные ящики – целая. Как правило, на их расшифровку уходит не более двух-трех дней. Из этой информации, по словам пилота, можно будет точно узнать, сколько двигателей отказало во время полета и какая ситуация на борту была на момент катастрофы.

    «Сообщается, что был взрыв в салоне. На борту есть маленькие переносные кислородные баллоны для обеспечения жизнедеятельности пассажиров и экипажа. Возможно, взорвался один из них», – объясняет Сытник.

    Также эксперт полагает, что когда произошел отказ двигателей, самолет управлялся вручную, в связи с чем «немножко промазал», стал доворачивать правым разворотом до полосы. «На записях видно, что это управляемый разворот был, потому что самолет четко держится, не переворачивается и его не болтает. Осмысленный вираж делает для попадания на полосу», – анализирует он уже доступные кадры с места происшествия и видео катастрофы.

    Также, продолжает пилот, у самолета были выпущены шасси, что говорит о том, что экипаж пытался сесть на искусственную ВПП (взлетно-посадочную полосу) – посадка производилась вне аэродрома или вне подготовленной полосы. Подобного рода посадки, как правило, производятся на фюзеляж – на брюхо самолета без выпуска шасси. Это считается более безопасным, чем садиться вне аэродрома на шасси, поскольку любая выемка, любой овражек может снести колесо и перевернуть самолет, вызвав взрыв и пожар.

    «Я не думаю, что в данном случае была такая ошибка, что экипаж принял решение садиться вне аэродрома, выпустив шасси, потому что порядок действий в таких ситуациях четко прописан в документации. Соответственно, шасси могли по какой-то причине сами вывалиться. Но, опять же, это будет известно по расшифровкам», – заключил Сытник.

    В среду следовавший из Баку в Грозный пассажирский самолет Azerbaijan Airlines разбился рядом с Актау. Азербайджанская авиакомпания AZAL предоставила список пассажиров, согласно которому на борту находились 62 пассажира, 32 из них выжили, в частности двое детей. Сообщается, что на сервисе Flightradar24 отобразился странный курс самолета. Судно сделало две петли, после чего исчезло с радаров.

    В Росавиации рассказали, что командир разбившегося в Казахстане самолета «Азербайджанских авиалиний» принял решение перенаправить рейс на запасной аэродром в Актау после столкновения с птицами. Управление здравоохранения Мангистауской области сообщило о взрыве баллона на борту самолета, в связи с чем поступил вызов 1-й категории срочности.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту катастрофы самолета в Казахстане с российскими гражданами на борту.

    Коментарии (7)
    26 декабря 2024, 14:50 • Видео
    Илон Маск будет менять власть в Германии

    Илон Маск – самый богатый человек мира и особо приближенное к будущему президенту США лицо – вмешался в выборы в Германии. Так, по крайней мере, считают в Евросоюзе. И беспокоятся не зря: нанеся удар по глобалистам в Вашингтоне, Маск переключается на Брюссель. В случае ЕС нокаутирующим ударом может стать победа партии «Альтернатива для Германии» на выборах в ФРГ.

    Коментарии (0)
    25 декабря 2024, 16:28 • Новости дня
    В Сети опубликованы кадры с пробоинами на упавшем под Актау самолете

    Опубликованы кадры с пробоинами на хвосте упавшего самолета под Актау

    Tекст: Вера Басилая

    В Сети появились кадры самолета, упавшего под Актау, с необычными отверстиями на хвосте, которые напоминают следы от обстрела или взрыва с поражающими элементами.

    В социальных сетях распространились фотографии и видеокадры упавшего под Актау самолета с отметинами на хвосте.

    Эксперты, проанализировавшие опубликованное видео, предположили, что отверстия на фюзеляже могут быть результатом обстрела или взрыва с поражающими элементами.

    Авиаэксперты Роман Гусаров и Игорь Маликов ранее заявили, что на борту самолета могли находиться лишь кислородные баллоны, но причины их возможного взрыва остаются неясными.

    Напомним, в результате крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) близ казахстанского города Актау 32 человека остались живы и проходят лечение, а в Росавиации сообщили о 16 россиянах на борту разбившегося самолета. Следственный комитет России возбудил дело после крушения самолета в Казахстане.


    Коментарии (25)
    25 декабря 2024, 14:12 • Новости дня
    Эксперты оценили версию о взрыве баллона на борту разбившегося под Актау самолета

    Эксперты объяснили данные о взрыве баллона на борту упавшего под Актау самолета Embraer 190

    Эксперты оценили версию о взрыве баллона на борту разбившегося под Актау самолета
    @ REUTERS

    На борту самолета могут находиться лишь кислородные баллоны, однако причины их возможного взрыва неясны, сказали газете ВЗГЛЯД авиаэксерты Роман Гусаров и Игорь Маликов. Ранее управление здравоохранения Мангистауской области сообщило о взрыве баллона на борту самолета авиакомпании AZAL, который разбился под казахстанским Актау.

    «Газовых баллонов на борту воздушного судна нет. Максимум – мог быть кислородный баллон, который находится в аптечке на случай реанимации. Какие еще баллоны могут быть на борту воздушного судна – непонятно. Огнетушители не взрываются. А кислородный баллон может взорваться, если только его в костер бросить», – предположил редактор портала Авиа.ру Роман Гусаров.

    «Баллон мог быть только кислородным, но непонятно, отчего ему взрываться. Эти вещи проверяются на гораздо больших нагрузках», – соглашается Игорь Маликов, заслуженный летчик-испытатель, Герой России.

    Впрочем, если взрыв баллона действительно имел место, то он мог привести к аварийной ситуации, добавляет Гусаров. При этом признаков внешнего горения или разрушения самолета не замечено, заключил эксперт.

    Напомним, в среду утром недалеко от Актау в Казахстане разбился самолет Embraer 190. Лайнер компании Azerbaijan Airlines летел из Баку в Грозный. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди них 37 граждан Азербайджана, три – Киргизии, 16 россиян и шесть казахстанцев.

    По информации МЧС республики, число выживших возросло до 32 человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

    Позже управление здравоохранения Мангистауской области сообщило, что на борту самолета взорвался баллон.

    Коментарии (5)
    25 декабря 2024, 11:09 • Новости дня
    Названо число россиян на борту разбившегося в Казахстане самолета

    На борту разбившегося в Казахстане самолета находились 16 россиян

    Названо число россиян на борту разбившегося в Казахстане самолета
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате авиакатастрофы в Казахстане среди пассажиров самолета числились 16 граждан России, а также граждане Азербайджана, Киргизии и Казахстана, сообщил Минтранс Казахстана.

    Как указали в ведомстве, на борту разбившегося самолета находились 16 граждан России, также среди пассажиров числились 37 граждан Азербайджана, шесть казахстанцев и три гражданина Киргизии, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане под Актау, где произошло крушение пассажирского самолета, спасатели эвакуировали 12 человек. Пассажирский самолет, выполнявший регулярный рейс из Грозного в Баку, разбился в Казахстане, предположительно столкнувшись со стаей птиц. На борту упавшего в Актау самолета «Азербайджанских авиалиний» находились 105 пассажиров и пять членов экипажа. В АТОР ранее сообщали, что клиентов российских туроператоров на борту самолета не было.

    Коментарии (2)
    25 декабря 2024, 11:54 • Новости дня
    Стало известно о взрыве баллона на борту разбившегося в Казахстане самолета
    Стало известно о взрыве баллона на борту разбившегося в Казахстане самолета
    @ Иса Таженбаев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Управление здравоохранения Мангистауской области сообщило о взрыве баллона на борту самолета авиакомпании AZAL, который разбился под казахстанским Актау в среду.

    В сообщении управления, которое приводит агентство Казинформ, говорится, что 25 декабря в 10.58 по местному времени (8.58 мск) на борту самолета взорвался баллон, в связи с чем поступил вызов 1-й категории срочности, передает ТАСС.

    На место происшествия были отправлены 22 бригады скорой помощи и шесть бригад Центра медицины катастроф.

    Напомним, пассажирский самолет, направлявшийся из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от города Актау в Казахстане. На борту самолета находились 105 пассажиров и пять членов экипажа. МЧС Казахстана сообщило о 28 выживших в авиакатастрофе.

    Коментарии (3)
    25 декабря 2024, 20:08 • Новости дня
    При крушении самолета в Казахстане погибли семь россиян

    Министр транспорта Казахстана заявил о гибели семерых россиян при авиакатастрофе Azerbaijan Airlines близ Актау

    Tекст: Вера Басилая

    В результате крушения самолета азербайджанской авиакомпании AZAL близ Актау погибли семь из 16 россиян, находившихся на борту, девять российских граждан выжили, сообщил министр транспорта Казахстана Марат Карабаев.

    Карабаев на брифинге заявил, что на борту самолета азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines было 16 россиян, семеро из них погибли, передает ТАСС.

    По его словам, экипаж самолета состоял из пяти человек. Из них двое погибли, трое остались в живых. Карабаев подчеркнул, что первичные выводы о причинах крушения еще не сделаны, и проводится расследование.

    Ранее вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что при крушении пассажирского самолета в Казахстане погибли 38 человек.

    До этого сообщалось, что в результате крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) близ казахстанского города Актау 32 человека остались живы и отправлены на лечение.

    В Росавиации сообщили о 16 россиянах на борту разбившегося в Казахстане самолета. СК России возбудил дело после крушения самолета в Казахстане.

    Коментарии (21)
    26 декабря 2024, 18:59 • Новости дня
    В Казахстане назвали причины падения самолета под Актау

    Минтранс Казахстана: У разбившегося под Актау самолета отказали системы управления

    В Казахстане назвали причины падения самолета под Актау
    @ МЧС России/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экипаж самолета Embraer 190, потерпевшего крушение в Казахстане, столкнулся с отказом ряда систем управления, что лишило его возможности устойчиво удерживать курс и высоту, сообщил глава Минтранса республики Марат Карабаев.

    По словам Карабаева, экипаж самолета Embraer 190, выполнявшего рейс 8243, не смог удерживать судно в воздухе из-за отказа ряда систем управления, передает ТАСС. Первый сигнал о проблемах поступил в 10.43 диспетчерам в «Актобе» от диспетчера ростовской зоны, сообщил министр.

    Самолет, следовавший из Грозного, был вынужден уйти на запасной аэродром. До входа в воздушное пространство Казахстана у судна отказали системы управления, в том числе руль высоты, пояснил министр. Это не позволило экипажу устойчиво выдерживать курс и высоту.

    Карабаев также отметил, что экипаж получил данные о погоде в Махачкале и Баку, после чего принял решение лететь на Актау. Однако отказ системы произошел раньше, чем самолет достиг воздушного пространства Республики Казахстан.

    Напомним, накануне пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший регулярный рейс из Баку в Грозный, разбился в Казахстане, погибли 38 человек. Минздрав Азербайджана обнародовал имена 25 погибших в авиакатастрофе.

    Транспортный прокурор Мангистауской области Казахстана Абылайбек Ордабаев ранее сообщил, что правоохранительные органы Казахстана нашли два бортовых самописца на месте падения самолета.

    Коментарии (4)
    25 декабря 2024, 13:49 • Новости дня
    В авиакатастрофе в Казахстане выжили 32 человека

    Генпрокуратура Азербайджана: В авиакатастрофе в Казахстане выжили 32 человека

    В авиакатастрофе в Казахстане выжили 32 человека
    @ t.me/qr_tjm

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) близ казахстанского города Актау 32 человека остались живы, они проходят лечение, сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана.

    Сотрудник пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана Кянан Зейналов сообщил на брифинге, что из находившихся на борту самолета 32 человека выжили, передает ТАСС.

    «По последним данным, из находившихся на борту самолета 32 человека выжили, проводится их лечение», – сказал Зейналов.

    Напомним, пассажирский самолет, направлявшийся из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от города Актау в Казахстане. Ранее МЧС Казахстана сообщало о 28 выживших в авиакатастрофе под Актау. В Росавиации сообщили о 16 россиянах на борту разбившегося в Казахстане самолета. СК России возбудил дело после крушения самолета в Казахстане.

    Коментарии (4)
    26 декабря 2024, 00:03 • Новости дня
    Тела погибших в авиакатастрофе Embraer 190 решили доставить в Азербайджан

    Тела погибших в авиакатастрофе у Актау решили направить в Азербайджан спецрейсом

    Tекст: Денис Тельманов

    Тела жертв крушения самолета Embraer 190, включая граждан Казахстана и Азербайджана, будут доставлены в Баку после подтверждения врачами безопасности перевозки.

    Как сообщает ТАСС, тела пассажиров и членов экипажа самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, разбившегося в Казахстане, в ближайшее время отправят в Азербайджан. Специальный рейс, организованный авиакомпанией, доставит их в Баку после медицинского заключения о безопасности перелета для пострадавших.

    По информации AZAL и МЧС, власти Азербайджана и Казахстана координируют усилия для организации транспортировки. На борту самолета находились 5 членов экипажа и 62 пассажира. Среди них были граждане России, Азербайджана, Казахстана и Киргизии. Министерство здравоохранения Казахстана сообщает о 29 выживших.

    МЧС Казахстана опубликовало список погибших, в который входит одиннадцатилетний мальчик, гражданин Казахстана, и его мать. Всего в списке шесть человек, пятеро из которых совершеннолетние. Они проживали в Астане.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский спецборт с медиками на борту совершил посадку в Актау для эвакуации россиян, пострадавших при крушении пассажирского самолета, в Москву, вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что выводы о причинах крушения самолета авиакомпании AZAL делать преждевременно, так как расследование еще продолжается, президент Кубы и министр иностранных дел выразили соболезнования странам в связи с катастрофой самолета Embraer 190 азербайджанской авиакомпании около Актау, где погибли и пострадали граждане нескольких государств.

    Коментарии (20)
    25 декабря 2024, 12:36 • Новости дня
    Упавший под Актау самолет ушел на запасной аэродром из-за столкновения с птицами

    Росавиация: Упавший под Актау самолет ушел на запасной аэродром из-за столкновения с птицами

    Упавший под Актау самолет ушел на запасной аэродром из-за столкновения с птицами
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Командир разбившегося в Казахстане самолета «Азербайджанских авиалиний» принял решение перенаправить рейс на запасной аэродром в Актау после столкновения с птицами, сообщили в Росавиации.

    В Росавиации сообщили, что самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Актау в Казахстане, передает ТАСС.

    По предварительным данным, причиной крушения стало столкновение с птицами, что вызвало нештатную ситуацию на борту. Командир воздушного судна принял решение перенаправить рейс на запасной аэродром в Актау. На борту находились 67 человек, среди которых 16 россиян, 37 граждан Азербайджана, шесть – Казахстана и три гражданина Киргизии.

    На месте происшествия работают 52 спасателя и 11 единиц техники, сообщает МЧС Казахстана. Минтранспорта Казахстана уточнило, что самолет выполнял рейс из Баку в Грозный.

    Росавиация поддерживает контакт с авиационными властями Азербайджана и Казахстана, а также с авиаперевозчиком Azal, чтобы координировать действия и выяснять подробности происшествия.

    Напомним, пассажирский самолет, направлявшийся из Баку в Грозный, разбился недалеко от города Актау в Казахстане.

    Авиаэксперт Виктор Горбачев в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил, почему разбившийся в Актау самолет перед крушением делал петли.

    Коментарии (3)
    25 декабря 2024, 13:14 • Новости дня
    СК возбудил дело после крушения самолета в Казахстане
    СК возбудил дело после крушения самолета в Казахстане
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту крушения самолета в Казахстане с российскими гражданами на борту.

    Дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК.

    Генпрокуратура Азербайджана также инициировала уголовное дело в связи с крушением самолета авиакомпании AZAL в Актау. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, отметив, что дело заведено по статьям, касающимся нарушения правил безопасности транспорта и халатности, повлекших смерть двух и более лиц.

    Следствием занимается Следственное управление Генпрокуратуры Азербайджана. Возглавляет группу заместитель генерального прокурора Эльмар Джамалов. Ведомство также направило ходатайство в Генпрокуратуру Казахстана с просьбой о международной правовой помощи для выполнения необходимых процессуальных действий.

    Напомним, пассажирский самолет, направлявшийся из Баку в Грозный, разбился недалеко от города Актау в Казахстане. В больницы Казахстана доставили 29 пострадавших при крушении самолета.

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву в связи с катастрофой.


    Коментарии (0)
    25 декабря 2024, 18:30 • Новости дня
    Авиакомпания AZAL приостановила полеты в Грозный и Махачкалу

    Авиакомпания Azerbaijan Airlines прекратила рейсы в Грозный и Махачкалу из-за расследования

    Tекст: Вера Басилая

    Авиакомпания Azerbaijan Airlines приостановила рейсы из Баку в Грозный и Махачкалу на время расследования аварии, полеты на других маршрутах продолжаются по плану, сообщили в пресс-службе AZAL.

    Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) временно прекратила выполнение рейсов по маршрутам Баку – Грозный – Баку и Баку – Махачкала – Баку, передает ТАСС.

    Это решение связано с началом расследования инцидента, который произошел вблизи города Актау. В пресс-службе AZAL заявили, что рейсы по другим направлениям продолжаются согласно штатному расписанию.

    Ранее в результате крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) близ казахстанского города Актау 32 человека из 62-х остались живы и отправлены на лечение. Следственный комитет России возбудил дело после крушения самолета в Казахстане.

    Между тем в Сети появились кадры самолета, упавшего под Актау, с необычными отверстиями на хвосте, которые напоминают следы от обстрела или взрыва с поражающими элементами.

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    26 декабря 2024, 08:24 • Новости дня
    Стало известно о состоянии выживших в авиакатастрофе в Актау

    МЧС: Состояние эвакуированных из Актау пассажиров тяжелое, но транспортабельное

    Стало известно о состоянии выживших в авиакатастрофе в Актау
    @ NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Врачи МЧС России сообщили, что пострадавшие, эвакуируемые из Казахстана в Москву, находятся в тяжелом состоянии, однако транспортабельны.

    Врач анестезиолог-реаниматолог Центроспаса Виктор Белинский подчеркнул, что им будет оказана вся необходимая медицинская помощь на борту для успешной эвакуации, передает РИА «Новости».

    Как пишет ТАСС, спецборт Ил-76 МЧС России уже вылетел из Актау и направляется в Москву. На его борту находятся девять человек, включая одного ребенка, все они пострадали в крушении самолета, следовавшего из Баку в Грозный.

    МЧС также продолжает работу круглосуточного телефона горячей линии на базе Центра экстренной психологической помощи. Психологи оказывают поддержку не только эвакуируемым, но и семьям пострадавших и погибших в Чечне.

    Ранее сообщалось, что тела жертв крушения самолета Embraer 190, включая граждан Казахстана и Азербайджана, решили доставить в Баку после подтверждения врачами безопасности перевозки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский спецборт с медиками на борту совершил посадку в Актау для эвакуации россиян, пострадавших при крушении пассажирского самолета, в Москву, вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что выводы о причинах крушения самолета авиакомпании AZAL делать преждевременно, так как расследование еще продолжается.

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    25 декабря 2024, 15:42 • Новости дня
    Названы оказавшиеся безопасными места в упавшем в Казахстане самолете

    Большинство выживших при крушении в Казахстане сидели в хвосте самолета

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) возле Актау выжили пассажиры, находившиеся в хвостовой части, которая осталась практически целой, сообщили СМИ.

    Как пишет 24.kg, большинство выживших при этом находились в хвостовой части лайнера, которая получила минимальные повреждения. Отмечается, что 16 человек, сидевших в передней части самолета, были выброшены наружу при ударе, что стало причиной их гибели. Также отмечается, что пассажиры в центральной части самолета погибли в салоне, передает ТАСС.

    По данным МЧС Казахстана, хвостовая часть самолета Embraer 190 осталась практически неповрежденной. По информации сайта russianairplanes.net, самолет Embraer 190, бортовой номер 4K-AZ65, принадлежал суббренду Buta Airways. На момент катастрофы он находился в эксплуатации 11 с половиной лет. Несмотря на хорошую репутацию в области безопасности, данный тип самолета уже попадал в различные инциденты.

    По информации СМИ, спасатели сразу после катастрофы приступили к тушению пожара и эвакуации пассажиров. На месте ЧП работал спасательный вертолет. До сих пор продолжаются аварийно-спасательные работы, открыты горячие линии для обращения граждан.

    «В командном центре города Астаны и в департаменте чрезвычайных ситуаций Мангистауской области функционируют телефоны горячих линий, поступило 296 звонков», – уточнили в МЧС.

    Напомним, в среду утром недалеко от Актау в Казахстане разбился самолет Embraer 190. Лайнер компании Azerbaijan Airlines летел из Баку в Грозный. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди них 37 граждан Азербайджана, три – Киргизии, 16 россиян и шесть казахстанцев.

    По информации МЧС республики, число выживших возросло до 32 человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Позже управление здравоохранения Мангистауской области сообщило, что на борту самолета взорвался баллон.

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