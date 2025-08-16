Профессор Рейн предупредил об испепеляющей города Британии «огненной волне»

Tекст: Ирма Каплан

Используя данные Лондонской пожарной бригады, исследователь пожарной безопасности профессор Гильермо Рейн определил ключевые факторы, способствующие возникновению лесных пожаров в городах.

Профессор Рейн обнаружил, что всего десяти дней экстремально сухой погоды достаточно, чтобы значительно увеличить вероятность возникновения нескольких пожаров одновременно.

«Как только влажность растительности падает ниже определенного порога, даже небольшая искра может привести к быстро распространяющемуся пожару», – приводит слова профессора Daily Mail.

Это лето накрыло Британию уже четвертой волной аномального тепла, и профессор Рейн предупреждает, что Лондон может столкнуться с новой волной пожаров в эти выходные.

В длительные периоды жаркой и сухой погоды растительность в городах высыхает настолько, что может загореться. Однако исследование профессора Рейна показало, что лучшим предиктором возникновения пожаров являются не температура или относительная влажность.

Ключевым фактором, определяющим возникновение пожаров, является показатель того, сколько воды атмосфера может извлечь из земли, называемый «дефицитом давления пара».

Чем выше дефицит давления пара, тем быстрее высыхает растительность и тем выше риск лесных пожаров.

«Растительность не просто становится более огнеопасной, она становится очень огнеопасной», – добавил Рейн.

Условия, способствующие возникновению волн пожаров, становятся все более вероятными, поскольку деятельность человека повышает температуру на планете.

«Изменение климата приводит к увеличению количества волн тепла и более длительным засушливым периодам. Эти условия приводят к истощению запасов топлива и повышают риск возникновения лесных пожаров. Сейчас этот риск намного выше, чем был даже десять лет назад», – резюмировал профессор.

