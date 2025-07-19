Нашествие божьих коровок обрушилось на британцев впервые с 1976 года

Tекст: Ирма Каплан

На приморских курортах, таких как Уэстон-сьюпер-Мэр, отдыхающие на пляжах столкнулись с «апокалиптическим нашествием божьих коровок», поскольку миллионы насекомых покрыли все доступные поверхности, пишет Daily Mail.

Эксперты заявили, что это самое масштабное наблюдение со времен знаменитого «нашествия божьих коровок» 1976 года. По словам ученых, эти внезапные нашествия насекомых связаны с недавней жарой, подобной исключительно жаркому лету 1976 года.

В соцсетях британцы показывают, как божьи коровки облепливают все вокруг, от белых футболок на спине людей до детских колясок, зонтиков, авто и даже еды.

«Недавняя жаркая и сухая погода, безусловно, имеет к этому отношение. Я полагаю, что благоприятные погодные условия последних нескольких месяцев привели к резкому увеличению численности тли на сельскохозяйственных угодьях и в лесах. Божьи коровки питаются тлей, поэтому это привело к последующему резкому увеличению численности божьих коровок», – сказал профессор Стюарт Рейнольдс, биолог из Университета Бата.

Хотя эти наблюдения могут показаться тревожными, профессор Рейнольдс утверждает, что «абсолютно не о чем беспокоиться», так как подобное случалось прежде и может повториться снова, как любые иные циклы в природе.

«Божьи коровки могут иногда слегка укусить вас, чтобы проверить, съедобны ли вы, или, может быть, потому что ваша кожа немного соленая, но они не причинят никакого вреда», – добавил профессор.

В последние несколько недель в Великобритании стояла жаркая погода: в прошлую пятницу температура достигла пика в +34,7 градуса по Цельсию.

Как писала в июне газета ВЗГЛЯД, супермуравей Tapinoma magnum является аборигеном Средиземноморья, но так быстро распространился на север во Францию, Германию и Швейцарию, что уже в Британии готовятся отражать его нашествия на города.