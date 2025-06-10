Европейцев предупредили о нашествии пожирающего провода супермуравья

Sun: Супермуравей из Средиземноморья угрожает городам Европы

Tекст: Ирма Каплан

Вид муравьев под названием Tapinoma magnum родом из Средиземноморья и Северной Африки (Алжира, Марокко, Туниса, Испании и Италии), но быстро распространился на север, благодаря способности создавать суперколонии численностью до 20 млн особей на 60 акрах (24 га), которые «практически невозможно» искоренить, пишет Sun.

«А любого, кто осмелится раздавить T. magnum, постигнет невыносимый запах прогорклого масла», – сказано в материале.

В Швейцарии на прошедшей недели ползучие захватчики попали на страницы газет, так как чиновники в регионах вокруг Цюриха пытаются вытеснить вредителей.

Но за последние несколько лет этот вид муравьев распространился дальше на север, во Францию, Бельгию, Германию, Швейцарию и Нидерланды.

По словам Нила Галлахера из Британской ассоциации контроля над вредителями (BPCA), муравьи движутся на север в основном за счет импорта садоводческой продукции, особенно горшечных растений и деревьев из Средиземноморья.

Они обладают «замечательной устойчивостью к холоду», выдерживая суровые немецкие зимы, и могут отлично жить в неблагоприятных городских условиях.

Тревожной для людей особенностью T. magnum является «неутомимое стремление расширяться» и создавать суперколонии.

«Когда две колонии сталкиваются друг с другом, они объединяются «в союзе», а не нападают друг на друга, постепенно образуя одну огромную колонию с несколькими королевами», – пишет газета.

Насекомые строят гнезда в земле и вызывают провалы на дорогах и тротуарах.

В немецком городе Кель деятельность суперколоний привела к перебоям в подаче электроэнергии и подключении к интернету, поскольку насекомые перекусывали электрические кабели.

Но это мелочи по сравнению с колонией в швейцарском Фолькетсвиле, где площадь размером с 35 футбольных полей кишит назойливыми насекомыми.

По словам специалистов, чтобы побороть ползучее нашествие, необходимы массовые скоординированные усилия с проработанным планом действий, так как одиночные попытки с ними совладать бесполезны.

Как писала в апреле газета ВЗГЛЯД, гигантские крысы стали угрозой второму по объему инвестиций городу Британии, так как забастовка мусорщиков в Бирмингеме может повредить не только его внешнему виду и жителям.

До этого технолог-дезинфектор службы санитарной оценки Алексей Меньшиков рассказал газете ВЗГЛЯД, как бороться с поселившимися зимой на даче мышами.