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Гигантские крысы стали угрозой второму по объему инвестиций городу Британии
Bloomberg: Гигантские крысы похоронили мечты Великобритании об обновлении
Приоритетом лейбористов Британии является экономический рост, поэтому забастовка мусорщиков в Бирмингеме, который в последнее время преуспевал в привлечении инвестиций, может повредить не только его внешнему виду и жителям, передает Bloomberg.
Приоритетом для британских лейбористов является экономический рост, тем болезненнее факт забастовки мусорщиков в Бирмингеме, который преуспел в привлечении инвестиций и обогнал в этом Манчестер и Эдинбург, передает Bloomberg.
«Среди инвесторов – управляющий хедж-фондом из США Том Вагнер, который купил футбольный клуб Birmingham City в 2023 году и привлек легенду Национальной футбольной лиги (НФЛ) Тома Брэди в качестве миноритарного владельца. Knighthead Capital Management Вагнера планирует инвестировать 100 млн фунтов стерлингов (132 млн долларов США) в новый стадион на 60 тыс. мест и проект городской регенерации на востоке города», – говорится в материале.
Всему этому может напрямую угрожать мусор и популяция крыс, которая активно растет после того, как мусорщики объявили забастовку. На улицах города осталось неубранными 17 тыс. тонн отходов, а среди груды мешков с мусором появились грызуны размером с небольшую кошку.
«Противостояние в Бирмингеме для лейбористского правительства Кира Стармера – зрелище унылое и бесперспективное, так как девять месяцев назад оно пришло к власти, обещая десятилетие национального обновления. Нашествие огромных крыс не сочетается с такой программой», – отмечает Bloomberg.
Автор статьи считает, что для правительства страны гораздо страшнее мысль о возможном распространении забастовок на всю страну. Протест мусорщиков был спровоцирован попыткой городского совета ликвидировать должность ответственного за переработку и сбор отходов. По данным горсовета, ни в одном другом местном органе власти нет такой должности, которая была создана в результате предыдущей забастовки.
Но кроме этого Бирмингем фактически объявил о банкротстве в 2023 году после того, как ему предъявили счет на сумму 760 млн фунтов стерлингов (более 1 млн долларов) по иску о равной оплате труда. Совет утверждает, что сохранение должности ответственного за переработку и сбор отходов повлечет «огромные будущие обязательства по равной оплате труда».
Вдобавок в стране немало обанкротившихся горсоветов и других организаций, которым удалось предотвратить подачу заявок по статье о банкротстве, но которые обязаны жестко сокращать расходы и объем услуг или и то, и другое единовременно.
К массовым протестам по стране все это вряд ли приведет, пишет в заключение обозреватель Мэтью Брукер, но инвестиционную привлекательность Бирмингема подпортит, как и финансовые дела местных органов власти.
«А те, кто хочет защититься от появления нежелательных соседей-грызунов, могут подумать о приобретении Джек-рассел-терьера», – подытожил автор.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, городской совет Бирмингема объявил режим «крупного инцидента» после того, как более 17 тыс. тонн мусора скопилось на улицах города из-за забастовки коммунальных служб.
Также газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему битва с отходами в Бирмингеме становится задачей британской армии.