Подписание соглашения с США для Зеленского – это конец политической карьеры. Его условия настолько кабальны, что больше напоминают репарации побежденной страны, нежели проект инвестиционного сотрудничества. Это обнулит политическое будущее Зеленского.7 комментариев
На улицах Бирмингема скопилось более 17 тыс. тонн отходов
Из-за забастовки мусорщиков на улицах Бирмингема скопилось свыше 17 тыс. тонн отходов
В Бирмингеме более 17 тыс. тонн мусора скопилось на улицах из-за забастовки мусорщиков, что вынудило городские власти ввести режим «крупного инцидента», сообщил городской совет.
Городской совет объявил режим «крупного инцидента», что позволит привлечь дополнительные ресурсы для решения проблемы. Местные власти разработали план на случай непредвиденных ситуаций, предполагающий задействование собственных ресурсов для еженедельного сбора отходов.
Однако реализация плана осложняется действиями бастующих, которые блокируют доступ к складам и препятствуют выезду мусоровозов, передает РИА «Новости».
Как сообщал Sky News, оппозиционная Консервативная партия призывала созвать чрезвычайный правительственный комитет COBRA для решения проблемы забастовок мусорщиков в Бирмингеме.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2023 году в Британии прошла крупнейшая за последние десятилетия забастовка, участники которой требовали повышения зарплат на фоне снижения уровня жизни. Кроме того, в конце 2023 года и в начале 2024 года в стране происходила самая продолжительная в истории британской службы здравоохранения забастовка врачей-интернов.