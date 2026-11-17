17 ноября 1853 года состоялся первый в истории бой паровых кораблей. Эпоха парусных флотов, длившаяся столетия, шла к концу. И русские были в авангарде применения новой техники, а тактика боя в новых условиях создавалась прямо на ходу.0 комментариев
Атака беспилотников на Москву стала крупнейшей в ноябре
Атака дронов на Москву в ночь на вторник стала крупнейшей с начала ноября
В ночь на 17 ноября система противовоздушной обороны отразила самую массированную в этом месяце атаку беспилотников на Москву.
Наиболее массированная атака беспилотных летательных аппаратов на Московский регион зафиксирована в ночь на 17 ноября, передает РИА «Новости» со ссылкой на соцсети мэра города Сергея Собянина.
Предыдущая крупная атака произошла в ночь на 16 ноября, когда в сторону столичного региона летели порядка 600 беспилотников. На подлете к Москве уничтожили 191 из них.
Кроме того, в начале месяца было зафиксировано приближение 493 дронов (187 сбили на подлете), а в ночь на 13 ноября – 467 аппаратов (144 уничтожили вблизи столицы).
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на вторник в сторону Московского региона летело около 800 беспилотников, 321 из них сбили на подлете к столице.
В понедельник на подлете к Москве уничтожили 191 беспилотник.
В начале месяца в сторону Московского региона летели почти 500 дронов.