Современная американская реальность проигрывает советскому прошлому по целому ряду важных показателей. Судя по результатам соцопросов, сегодня эта мысль овладевает умами многих образованных тинейджеров в университетских кампусах США.22 комментария
Собянин: В сторону Москвы ночью летело около 800 дронов
В сторону Московского региона с вечера понедельника летело около 800 беспилотников, 321 из них сбит на подлете к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Большая часть аппаратов была уничтожена силами Воздушно-космических сил и противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны на дальних рубежах, сообщил Собянин в Max.
«При защите города кроме сил ВКС ПВО Минобороны хорошо показали себя бойцы недавно созданного «Барс Москва». За последние два дня ими сбито около 300 вражеских беспилотников. Молодцы», – добавил мэр.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник на подлете к Москве уничтожили 191 беспилотник. В воскресенье российские силы ПВО сбили еще 10 летевших на столицу беспилотников. На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки пяти БПЛА.