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    16 апреля 2025, 14:20 • В мире

    Битва с отходами становится задачей британской армии

    Битва с отходами становится задачей британской армии
    @ Simon Belcher/Global Look Press

    Tекст: Игорь Пшеничников

    Английский Бирмингем утопает в мусоре. Более миллиона жителей этого второго по населению города Великобритании воротят нос от зловония, которое исходит от гор отходов, накопившихся на улицах. Причина, на первый взгляд, в забастовке служб по сбору мусора, и вместо них на борьбу с мусором брошена даже британская армия. Однако реальные причины «мусорного кризиса» совсем в другом.

    Горсовет Бирмингема подсчитал, что в результате начавшейся еще 11 марта забастовки сотрудников местного ЖКХ только к началу апреля на улицах города остались невывезенными 17 тысяч тонн бытового мусора. Сейчас положение еще хуже, мусорные свалки превратились в роскошные кормушки для крыс, которые грозят стать истинными хозяевами мегаполиса.

    «Городской совет объявил о серьезном инциденте, сославшись на проблемы со здоровьем населения. По словам жителей, они жаловались на невыносимую вонь и видели крыс размером с кошку, которые бегали по улицам средь бела дня», – рисует издание The Independent картину местного мусорного апокалипсиса. И вот то, что началось как спор по поводу «оптимизации» заработной платы, теперь переросло в полномасштабный кризис. Поэтому правительство и направило в город военных для помощи «в управлении городскими работами по сбору отходов».

    По данным прессы, в стране ведутся ожесточенные споры о том, является ли участие армии в решении мусорного кризиса чем-то чрезмерным, или это необходимая мера для защиты общественного здоровья. Дело в том, что Бирмингем – не исключение. Государственные службы по сбору отходов по всей Великобритании сталкиваются с аналогичными трудностями. Поэтому сейчас в стране спорят о приватизации этих служб. Обсуждается то, насколько нынешняя британская модель предоставления государственных услуг соответствует поставленным целям.

    Британия раскололась. Местная пресса сделала предметом общенациональной дискуссии вопрос о том, стоит ли гражданам, генерирующим ежедневно тонны мусора, поддержать забастовку мусорщиков. Или она зашла слишком далеко?

    Пресса проводит опросы общественного мнения на предмет того, следует ли, например, разрешить муниципальным образованиям передавать эти услуги на аутсорсинг, согласились бы британцы на другую модель утилизации отходов или даже на повышение муниципального налога на мусор, если бы это позволило избежать подобных ситуаций в будущем.

    Но все эти дискуссии, как говорится, на уровне домашней кухни. А вот предметный спор ведут три главные стороны – горсовет Бирмингема, профсоюз Unite, представляющий интересы мусорщиков, и правительство в лице заместителя премьер-министра Великобритании Анджелы Рэйнер, которая призывает членов профсоюза принять «улучшенное» трудовое соглашение, то есть согласиться на снижение оплаты труда мусорщиков.

    Министр здравоохранения страны Уэс Стритинг заявил, что забастовка «вышла из-под контроля». Это и понятно: крысы в Бирмингеме уже никого не боятся, а еды у них на улицах – на годы вперед. Потому правительство пока не нашло никакого другого способа заткнуть кризисную брешь, кроме как позвать на помощь армию. Британская армия, во-первых, выступает в роли штрейкбрехера, а во-вторых, призвана заниматься не совсем свойственным ей делом – в прямом смысле чистить «авгиевы конюшни». И это, при всем трагизме ситуации, вызывает у британцев насмешки.

    Именно поэтому правительство поторопилось внести некие коррективы в информационное поле. Представитель кабинета министров заявил, что речь идет лишь о предоставленном городскому совету Бирмингема «небольшом количестве военнослужащих, работающих в офисе и обладающих опытом в области оперативного планирования, для оказания дальнейшей поддержки в этой сфере». Простыми словами: британская армия спешит на помощь своему народу, но будет сидеть в офисе перед компьютерами и не будет копаться руками в вонючих отходах, выброшенных британцами прямо себе под ноги. 

    Будут ли британские солдаты собственноручно разгребать тонны мусора или будут лишь «оперативно планировать» то, как это сделают другие, в данном случае не столь важно. Важно то, что использование армии в качестве инструмента борьбы с забастовочным движением является типичным приемом британских властей.

    Использование солдат в качестве штрейкбрехеров – старая, проверенная традиция, в частности Лейбористской партии, которая сейчас находится у власти.

    Премьер-министр Клемент Ричард Эттли, занимавший пост главы британского кабинета в 1945–1951 годах, использовал армию в этих целях несколько раз. Солдатами он заменял докеров в портах, причем штрейкбрехерами были обычные призывники. В 1970-х годах премьер Джеймс Каллагэн (на посту главы правительства в 1976–1979 годах) использовал армию против бастующих пожарных.

    Теперь заместитель премьера Анджела Рэйнер, которая одновременно занимает пост министра жилищно-коммунального хозяйства, идет по тому же пути. Действительно, зачем британскому правительству изобретать велосипед?

    Кроме того, британская армия находится в явном упадке. Где и когда она в последний раз по-настоящему воевала? Ее численность постоянно сокращается. За десять ближайших лет количество британских военнослужащих может сократиться на треть – с 75 тысяч в настоящее время до 52 тысяч. Сообщившая об этом газета The Times пишет: «Британская армия будет столь малочисленной, что сможет уместиться на стадионе футбольного клуба "Этихад" или "Манчестер Сити"».

    Так что ей по плечу как раз только уборка мусора и «оперативное планирование» по его вывозу.

    Кроме вопроса об использовании военных в роли штрейкбрехеров, в британской прессе неожиданно возник вопрос о том, почему британцы так странно относятся к мусору, сваливая его на улице буквально у себя под носом, в расчете на то, что мусорные службы это уберут. Понятно, что такова местная традиция, так исторически сложилось, исходя из местного типа расселения людей в городе. Однако тем интереснее один из комментариев к статье о мусорном кризисе в Бирмингеме, написанный читателем (или читательницей) с ником Holly Smith. Приведем его почти полностью, он того заслуживает:

    «В Португалии, где я живу, нет еженедельной уборки мусора. Мы должны сами выносить весь мусор в контейнеры, которые находятся примерно в полутора километрах от нашего дома. Там же контейнеры для вторсырья. Мусорные контейнеры опорожняют раз в неделю. Люди просто делают это и не жалуются, что у них нет уборки мусора. Они также не оставляют кучи мусора в мешках на улицах. В городах мусор собирают в многочисленные небольшие подземные контейнеры. Таким образом, на улицах не скапливаются кучи мешков. <…> Друзья, пора взять на себя ответственность за свои отходы и перестать ждать, что весь мир будет убирать за вами».

    Что же касается британской армии, то премьер-министр Кир Стармер уже озвучивал планы других видов ее ненадлежащего применения – в частности, послав на Украину несколько тысяч солдат в составе неких международных «миротворческих сил», которые тут же станут законной целью российских военных. Временный хозяин квартиры на Даунинг-стрит, 10, явно рискует. Без армии Бирмингем и другие города Великобритании зарастут мусором. А если забастуют пожарные, так они еще и сгорят.

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