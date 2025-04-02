В Германии решили внедрить ИИ для контроля сортировки мусора

Германия начнет использовать ИИ для выявления нарушителей сортировки отходов

Tекст: Денис Тельманов

Искусственный интеллект станет новым инструментом в борьбе с неправильной сортировкой отходов в Германии, сообщает Bild. Новые строгие правила вступят в силу с 1 мая, согласно которым доля посторонних веществ в органическом мусоре должна составлять не более 3%, а пластика – не более 1%.

Особое внимание будет уделено многоквартирным домам, где нарушения фиксируются чаще всего. В округе Эсслинген планируется использовать ИИ для мониторинга мусорных баков, чтобы выявлять граждан, не соблюдающих новые правила. Аналогичные меры обсуждаются и в других регионах, включая округ Альб-Донау, где осенью проведут визуальную проверку 2,1 тыс. тонн контейнеров.

В некоторых городах, таких как Ульм и Мюнхен, уже тестируются передовые технологии. В Ульме биоконтейнеры можно будет блокировать дистанционно, а повторно использовать их станет возможно лишь после уплаты штрафа в размере 25 евро. В Мюнхене тестируется мусоровоз с системой распознавания на основе ИИ для обнаружения посторонних веществ.

Эрфурт выделяется системой идентификации мусора, работающей на протяжении 15 лет, которая позволяет отслеживать источник мусора. За систематические нарушения предусмотрены конфискация бака и штраф до 5 тыс. евро.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали уникальную установку, способную перерабатывать пластик практически любого вида в различные виды топлива, такие как бензин, керосин и дизель.

В городском округе Воскресенск ввели в эксплуатацию первый в России завод по энергоутилизации бытовых отходов, который ежегодно будет перерабатывать 700 тыс. тонн мусора и производить 520 млн кВт-ч экологически чистой энергии.

