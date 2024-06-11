Пермские ученые создали установку, превращающую пластик в топливо

Tекст: Кристина Цыцура

Разработка использует воду в качестве растворителя, делая процесс безопасным для окружающей среды. Она не требует сжигания отходов, тем самым не загрязняет воздух, передает ТАСС.

Перерабатывает более 100 видов пластиковых отходов, в то время как аналогичные установки работают лишь с 5-10 видами. Получает на выходе до 85% топлива от общего объема исходного сырья и не требует предварительной сортировки и очистки пластика.

Установка создана из отечественных комплектующих, что делает ее более доступной. Позволяет получать топливо из пластика, что может стать альтернативой более дорогому ископаемому сырью. Является безотходным производством.

Чтобы получить топливо пластик помещается в установку, где он нагревается до 373°C и сжимается под давлением 217 атмосфер, переходя в состояние флюида. Флюид разрушает молекулы пластика, превращая их в простые составляющие. Из полученных простых составляющих формируется топливо.

Установка может помочь решить проблему скопления пластикового мусора, который ежегодно загрязняет окружающую среду. Разработка может стать новым драйвером для развития нефтехимической промышленности в России.



