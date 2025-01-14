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    Как сделать потребление разумным и достаточным
    14 января 2025, 17:00 Мнение

    Как сделать потребление разумным и достаточным

    Отказ от производства товаров с коротким сроком эксплуатации является ключом к сокращению объемов мусора на свалках и снижению трат граждан на покупку товаров.

    Андрей Шалунов Андрей Шалунов

    директор Евразийского института изучения безопасности продукции

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    400 кг в год – столько мусора производит среднестатистический гражданин России. Структура произведенного нами мусора разнится от исследования к исследованию: кто-то вкладывает сюда 37 кг одежды, у кого-то еще и 6 кг бытовой техники. Но вне зависимости от статистики, всё это в итоге оказывается на мусорных полигонах, чья площадь ежегодно увеличивается на 400 тыс. гектаров, что соответствует площади Нидерландов или Швейцарии.

    Проблему мусора пытаются решить на разных уровнях: граждане сортируют отходы и пытаются потреблять осмысленно, экологи занимаются просвещением, а чиновники создают промышленность по переработке отходов, давая им вторую жизнь. Но это борьба с последствиями, а не первопричиной. Мы живем в обществе потребления и никуда из него не сможем сбежать – это наша данность.

    И я такой же потребитель, но я знаком с обратной стороной потребления, ведь я уже 15 лет связан со сферой оценки соответствия. Вы вряд даже слышали о такой.

    Объясню на пальцах. Прежде чем товар поступит в продажу, государство желает убедиться в его безопасности. А для этого были разработаны особые процедуры: производитель или импортер обязаны проверить товар в специализированных лабораториях, за деятельностью которых надзирает государство, которое их аккредитует, то есть проверяет, соответствует ли их деятельность установленным требованиям. Так товар проверяет лаборатория, выдавая – в случае успешной проверки – протоколы испытаний, на основании которых регистрируются декларации или сертификаты о соответствии на товар, а за деятельностью лабораторий следит Росаккредитация. Это и называется рынком оценки соответствия. Система в целом работает исправно, но не без недостатков.

    Первый изъян рынка оценки соответствия – недостаток контроля. На рынке хватает компаний, которые готовы за деньги выдать сертификат товару, который в действительности не проходил испытания, а также мелких торговцев, покупающих сертификаты вскладчину, чтобы повысить конкурентоспособность своих товаров, сократив издержки при продаже ширпотреба. И это без учета более специфических проблем сродни неразвитости испытательной базы, информационной закрытости данной сферы и низким интересом со стороны граждан и журналистов к тому, как проверяют безопасность товаров.

    В итоге раз в год в России гремит скандал с погибшими и пострадавшими: в 2023 году «Мистер сидр» унёс в могилу больше 30 человек, в 2024 году из-за некачественного лобио от ООО «Локалкитчен» пострадало более 100 человек. И это то, о чём знает вся страна. А многое, например аллергия у ребёнка на одежду, окрашенную некачественным красителем, или продажа детских товаров без проверки под видом сувениров остаются проблемами отдельных семей.

    В сфере оценки соответствия давно необходимо навести порядок: контроль должен стать жёстче, посредников – меньше, грамотных потребителей – больше, а в испытательную базу необходимо вкладывать, вкладывать и ещё раз вкладывать. Вторая проблема куда сложнее, но именно она и порождает те сотни килограммов мусора, о которых я упоминал вначале. Часть этого мусора приходится на некачественные товары, которые попадают к нам из-за изъяна в правовом регулировании рынка оценки соответствия.

    Государство проверяет товары на безопасность – важно, чтобы товар вас не покалечил и не убил. Но безопасный не означает качественный: товар может быстро потерять презентабельный внешний вид или просто сломаться. Проблематика качества продукции отдана на откуп производителям и импортёрам. Повышение качества продукции через отказ от производства товаров с коротким сроком эксплуатации является ключом к сокращению объёмов отходов на свалках, сохранению времени граждан, которые тратят часы своей жизни на выбор товаров, тратя на них отнюдь не бесконечные деньги.

    Мы должны стимулировать производителей и импортеров проводить добровольные испытания продукции на качество. Всякая уважающая себя отечественная марка должна тщательно испытывать свою продукцию, это должно стать частью национальной экономической культуры.

    Что важно: испытывать продукцию нужно в специализированных лабораториях, а не на людях, как это принято в философии дикого рынка. На сегодняшний день доля добровольных испытаний в лабораториях не превышает 5%, остальные 95% – это обязательные испытания по оценке безопасности. Добровольных испытаний должно быть даже не в десятки – а сотни и тысячи раз больше.

    Обеспечение качества продукции должно стать комплексной государственной политикой, предусматривающей не только кнут, но и пряник; не только обязательства, но и внедрение качества как базовой ценности для всего общества. Разумно-достаточное потребление должно стать основополагающим принципом российского общества.

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