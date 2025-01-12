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    12 января 2025, 20:30 • Политика

    В Германии прокладывают путь к возвращению «Северного потока»

    В Германии прокладывают путь к возвращению «Северного потока»
    @ Rupert Oberhauser/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Кандидат на пост канцлера Германии Алиса Вайдель пообещала перезапустить «Северный поток». В экспертной среде полагают, что политик не в силах реализовать свое обещание. Однако именно эта риторика способна заставить немцев поставить перед властями вопрос о необходимости возобновления поставок российских энергоресурсов.

    Кандидат в канцлеры ФРГ Алиса Вайдель пообещала перезапустить газопровод «Северный поток» в случае победы на досрочных парламентских выборах. «Мы вернем «Северный поток» в эксплуатацию, можете быть в этом уверены», – заявила она на партийном съезде «Альтернативы для Германии» (АдГ).

    Более того, по словам Вайдель, ее партия намерена «снести все ветряные мельницы» и возобновить работу АЭС. Между тем, заявления прозвучали на фоне недавнего утверждения политика в качестве кандидата на пост канцлера от АдГ. Согласно опросу, проведенному социологическим институтом INSA в конце декабря минувшего года, Вайдель является наиболее популярным политиком среди кандидатов на этот пост. В случае, если бы канцлер ФРГ избирался прямым голосованием, Вайдель были бы готовы поддержать 24% респондентов, приводит данные ТАСС.  

    Поддержку АдГ высказывал и миллиардер Илон Маск. По его словам, только эта партия «может спасти Германию». Впрочем, многие эксперты сходятся во мнении, что вопреки росту популярности политик не сможет победить на предстоящих выборах. Однако ее риторика относительно перезапуска «Северного потока» заслуживает особого внимания.

    Напомним, три из четырех ниток «Северного потока» были взорваны в конце сентября 2022 года. Однако последняя, четвертая, труба осталась целой. Теоретически, Германия, которая таким образом оказалась отрезана от российских поставок газа, могла бы возобновить поток топлива. Однако по политически соображениям Берлин до их пор не принимает такое решение и предпочитает прибегать к альтернативным источникам, более дорогим.

    «Взяли взорвали этот газопровод по дну Балтийского моря, «Северный поток», взорвали обе нитки «Северного потока-1» и одну нитку «Северного потока-2». Кстати говоря, одна-то существует, она в рабочем состоянии. Что мешает тому же правительству Германии кнопку нажать, договориться с нами и включить? 27,5 мрд кубических метров газа тут же пошло бы в Европу, в Германию. Почему они этого не делают – я не понимаю», – обращал внимание президент России Владимир Путин.

    Между тем, необходимость закупать газ у третьих стран напрямую сказывает на общей экономической ситуации в ФРГ. Более того, как пишет Handelsblatt Research Institute (HRI), «немецкая экономика находится в разгаре своего самого большого кризиса в послевоенной истории». «Пандемия, энергетический кризис и инфляция сделали немцев в среднем беднее», – пояснил Берт Рюруп, главный экономист HRI.

    На этом фоне вопрос экономического положения страны становится одним из главных для немцев, особенно в преддверии внеочередных выборов, назначенных на 23 февраля. Как полагают эксперты, именно поэтому Вайдель обратилась к теме возобновления работы «Северного потока».

    «Политическая программа АдГ построена на противопоставлении позициям мейнстримных немецких партий. Это касается как миграционной и внешнеполитической повестки, так и энергетической. Ранее, например, Вайдель высказывалась за возврат страны к использованию атомной энергетики, окончательный уход от использования которой произошел совсем недавно», – говорит Иван Кузьмин, автор отраслевого Telegram-канала «Наш друг Вилли», эксперт по Германии.

    По его словам, вопросы экономики, тесно связанные с энергетической проблематикой, сегодня находятся на втором месте среди проблем, волнующих немецкого избирателя, уступая лишь миграционным сюжетам. Об этом говорят статистические данные.

    «Вопрос «Северных потоков» совмещает в себе как внешне-, так и внутриполитическую проблематику.

    Продвигая идею возобновления эксплуатации трубопровода, Вайдель играет как на чувствах избирателей, недовольных дипломатическим курсом канцелярии Шольца, так и на слоях общества, сталкивающихся с растущими ценами на электроэнергию», – продолжает эксперт. В этом контексте аналитик напомнил, что тема энергетического сотрудничества Москвы и Берлина уже поднималась ранее во время телефонного разговора Олафа Шольца и президента России Владимира Путина. «Но несмотря на готовность Москвы к конструктивному партнерству, политики в ФРГ пока что не отвечают взаимностью», – обращает внимание собеседник.

    Более того, Вайдель – не первый представитель германской оппозиции, которая указывает на важную роль «Северного потока» в экономике Германии. «В ноябре минувшего года, например, Сара Вагенкнехт (ССВ) заявляла о том, что будущему созыву Бундестага необходимо будет учредить специальный комитет по расследованию подрыва «Северных потоков», а новому правительству – рассмотреть возможность ремонта и ввода в эксплуатацию «Северного потока-2», – говорит специалист.

    Впрочем, по мнению Кузьмина, пока рано говорить о скором перезапуске «Северного потока». «Это связано с тем, что мейнстримные политические партии ФРГ придерживаются иных взглядов на построение отношений с Москвой и занимают куда более «ястребиные» позиции. Эти партии проводят в отношении АдГ политику «брандмауэра», означающую отказ от построения правящих коалиций с «Альтернативой», – поясняет он.

    «Таким образом, несмотря на высокую популярность АдГ, вероятность того, что она окажется у власти, достаточно мала, а потому и реализовать обещания по возобновлению эксплуатации «Северных потоков» вряд ли удастся», – считает германист. По мнению германиста Артема Соколова,

    словами о потенциальном перезапуске газопровода Вайдель позиционирует «Альтернативу для Германии» как главную оппозиционную силу ФРГ.

    «Эти слова призваны продемонстрировать подходы к энергетической и внешней политике, отличным от тех, которых придерживаются силы политического мейнстрима», – поясняет он. Аналитик также обращает внимание на то, что Вайдель – не первый политик в стране, призывающий пересмотреть подходы к таким вопросам. «Так, о необходимости задуматься о перезапуске «Северного потока» говорил руководитель Саксонии Михаэль Кречмер из ХДС», – напоминает спикер.

    «Впрочем, сама по себе тема является очень опасной в немецкой политической среде, поскольку за такие слова легко получить репутацию «сторонника России» с соответствующими репутационными последствиями», – рассуждает эксперт.

    «Однако проблемы в экономике, связанные в том числе с энергетикой, очевидны. И это при том, что инфраструктура для получения дешевых энергоресурсов, хотя и во многом разрушена, но все же есть.

    Даже одной уцелевшей трубы газопровода вполне бы хватило, чтобы значительно облегчить кризис»,

    – считает он. И только лишь одна перспектива порождает дискуссию вокруг этого вопроса. «Техническая возможность быстрого возобновления поставок российского газа в исполнении оппозиционных сил представляется универсальным средством решения проблем в немецкой экономике», – полагает аналитик. И теперь на слова Вайдель другим партиям в любом случае придется реагировать.

    Несмотря на популярность Вайдель, она вряд ли сможет победить на выборах, будучи в оппозиции, соглашается германский политолог Александр Рар. «Но немцы скоро начнут понимать, что нуждаются в российском газе. Все больше и больше людей будут высказываться за восстановление экономических отношений после завершения военных действий на Украине», – считает он.

    На этом фоне спикер допускает, что запущенная вокруг «Северных потоков» риторика по завершении конфликта побудит немцев ставить вопрос о поставках российских ресурсов все острее. Более того, по прогнозу Рара, во время переговорного процесса между США и Россией вопрос о возобновлении работы «Северного потока» может стать частью итогового соглашения.

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