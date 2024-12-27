«Северные потоки» предлагают сделать предметом торга

Tекст: Анастасия Куликова

Президент Сербии Александр Вучич в интервью изданию Handelsblatt напомнил, что Германия сохранила свою экономику конкурентоспособной благодаря недорогому газу из России. «Вашей стране срочно нужна дешевая энергия! Осмелюсь сделать прогноз: самое позднее через год «Северный поток» будет принадлежать американскому инвестору, и газ по трубопроводу пойдет из России в Европу», – отметил он.

Вместе с тем политик согласился, что без прекращения боевых действий на Украине этого не произойдет. «Я верю, что с Дональдом Трампом мы приблизимся к миру. Это было бы очень важно для Европы и Германии, которая не заинтересована во втягивании в войну. И Сербия тоже», – указал сербский лидер.

Он также посетовал на то, что ЕС теряет вес в мире. «Наша доля в мировой экономике сокращается с каждым годом. С другой стороны, Азия и Африка набирают силу. Хотим ли мы бездействовать и наблюдать, как наша доля в мировой экономике сократится вдвое и будет равна 10% через 10–15 лет?» – добавил Вучич. «Требуется рациональность и долгосрочная стратегия, а не политика, основанная на сиюминутном бизнесе», – подчеркнул он.

При этом актуальность «реанимации» «Северных потоков» может возрасти из-за того, что Владимир Зеленский заявил об остановке транзита через Украину российского газа после 31 декабря 2024 года, а Трамп приступил к энергетическому шантажу Европы. Избранный президент США пригрозил ЕС увеличением торговых тарифов, если Европа не перейдет к «крупномасштабным закупкам» нефти и газа из Штатов.

В то же время Евросоюз в июле импортировал российский СПГ на сумму 565,7 млн евро, что является максимальным уровнем с конца зимы (рост на 13,5%), а СПГ из США, которые обещали заместить в Европе российский трубопроводный газ, теряет долю на рынке. Таким образом, ситуация в европейской энергетике остается неоднозначной.

«Президент Сербии сделал эпатажное заявление», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ. По мнению собеседника, Вучич таким образом пытался привлечь внимание европейских политиков.

«Посыл его слов, скорее, заключается в том, что страны Европы не успеют оглянуться, как вернутся к сотрудничеству с Москвой и будут покупать российский газ.

То есть так же быстро, как ЕС разрывал отношения с РФ, можно будет возобновить эти связи, поэтому им не надо закрываться от любых возможностей», – полагает собеседник.

Вместе с тем, по его мнению, Вучич вряд ли действительно рассчитывает на реализацию озвученной им схемы, согласно которой «Северный поток – 2» покупает американский инвестор, с газопровода снимают санкции, а европейцы дают добро на его эксплуатацию. По оценкам Юшкова, вероятность такого развития событий невелика. Как объясняет аналитик, в этой схеме есть ряд проблем. Ключевая в том, что Газпром не признает переход права собственности в той форме, которая, как предполагается, будет организована для эксплуатации «Потоков».

«Напомню, что у компании арестовали «дочку» Nord Stream 2 AG. Если ее продадут, то фирма не согласится с потерей самого трубопровода. Газпром, вероятнее всего, организует новую структуру и зарегистрирует ее в России. Если будет достигнута договоренность о прокачке энергоресурсов, то Газпром за транспортировку станет платить своей дочерней фирме, но не европейцам или американцам», – детализировал эксперт.

Он подчеркивает: «Сложно представить сценарий, при котором Газпром признает американского инвестора собственником газопровода, но при этом российская компания качает газ по трубе и платит инвестору за эксплуатацию». Как напомнил Юшков,

интерес к покупке «Северного потока» ранее высказывал американский инвестор Стивен Линч.

Тот сообщал, что обратился к правительству США с просьбой выдать ему лицензию на участие в торгах, если на них выставят трубопровод. По мнению эксперта, это еще одна «провокационная выходка». «Nord Stream 2 AG находится под санкциями США. Для того чтобы американский гражданин мог иметь какие-то экономические контакты с этой компанией, он должен получить специальное разрешение от санкционного регулятора. Бизнесмену не разрешат участвовать в сделках», – полагает аналитик.

Ограничения с Nord Stream 2 AG Вашингтон тоже не снимет, продолжил Юшков. «Вне зависимости от того, кто у власти – Дональд Трамп или Джо Байден, США заинтересованы в выдавливании российского газа с европейского рынка. Американская администрация будет отстаивать свои интересы, а восстановление позиций Москвы в Европе не совпадает с ними», – отметил он.

В то же время запуск газопровода отвечает интересам Европы. «Вопрос лишь в том, насколько самостоятельны местные лидеры? Они не накладывали рестрикций на «Северный поток». Он не работает не потому, что американцы ввели санкции, а по причине того, что сам ЕС так и не собрал полный пакет документов: не сделал сертификацию газопровода, не выдал разрешение на ввод в эксплуатацию – то есть это вопрос бюрократии. Решение за Европой.

Впрочем, вопрос работы «Северного потока – 2» может быть включен в «комплексную сделку» Запада и России,

о которой говорил Трамп. Однако пока у газопровода мало шансов начать даже поставку топлива, потому что он никогда еще не работал», – напоминает Юшков.

«Северный поток» вполне может стать частью сделки России и США по Украине с подписанием соответствующего протокола о разделении прибыли. Трамп – предприниматель, у него геополитические проекты неразрывно связаны с экономическими. Именно так надо трактовать его высказывания по поводу присоединения Канады к США или покупки Гренландии. То же самое относится и к «Северным потокам». Штатам выгоден приход американского инвестора в этот проект», – пояснил Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

«Полезно это и для ЕС, поскольку так называемое европейское экономическое чудо во многом базировалось на дешевых энергоносителях из России. И в случае запуска «Северных потоков» рост ВВП Старого Света снова ускорится. Почему на это пойдет Россия? Да потому что это означает диверсификацию маршрутов поставок газа, что тоже скорее плюс», – продолжил собеседник.

«По сути, американцы предлагают купить трубы у Москвы, отремонтировать их после теракта, в котором очевидно были замешаны спецслужбы США, и в будущем закупать природный газ из России на границе с ЕС, чтобы прокачивать его дальше в Европу», – допускает Рар.

По словам эксперта, если США при Трампе пойдут на такой шаг, то Евросоюз его примет. «Тогда Штаты станут еще больше вершить судьбу газового снабжения Европы. Удивительно, но это выгодно и Европе, ведь ЕС нуждается и будет нуждаться в российском газе. Но будет ли эта сделка выгодной России? Вряд ли, поскольку тогда Москва лишится своих транзитных путей в Европу», – пояснил собеседник.

«Что касается собственно слов Вучича, то я думаю, что он несколько поторопился с выводами. Но сам факт подобных заявлений говорит о том, что на Западе происходят какие-то движения вокруг «Северных потоков», – резюмировал Рар.