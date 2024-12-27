  • Новость часаFlydubai отменил рейсы в Сочи и Минеральные Воды
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Началось обсуждение судьбы российских баз в Сирии
    Морской эксперт осудил норвежских моряков за отказ спасать россиян с «Урсы Майор»
    Синоптик спрогнозировал аномальное тепло в январе на большей части России
    AZAL назвала «внешнее воздействие» причиной катастрофы Embraer 190 у Актау
    Российские войска освободили Загрызово в Харьковской области и Ивановку в ДНР
    АПЛ «Архангельск» вошла в состав ВМФ
    Два члена экипажа Ursa Major пропали при эвакуации
    Предсказано обострение конфликта между Афганистаном и Пакистаном
    Мнения
    Константин Косачев Константин Косачев Норвежские моряки нарушили мораль и право

    Спасение людей на море – это проявление гуманизма, древнейший морской обычай, который имеет универсальное применение в любой точке Мирового океана независимо от флага или гражданства. Норвежские моряки должны были прийти на помощь людям, потерпевшим кораблекрушение. Но не пришли.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов К территориальным претензиям Трампа следует отнестись всерьез

    Для России было бы очень нежелательно, если бы Трампу удалось сделать территориальные претензии новым мировым трендом. Земли у нас много, богатства в ней неисчислимые, и прежде с Запада уже звучали предложения сделать Сибирь мировым достоянием.

    7 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян У Запада есть меньше месяца для того, чтобы спровоцировать Россию

    Врагам необходимо сейчас создать для Путина ловушку. Организовать такие провокации, которые поставят Москву перед двумя плохими вариантами. Первый – отвечать на них и тем самым идти вверх по лестнице эскалации. Второй – не отвечать, а тем самым демонстрировать сдержанность, которая рядом советников Трампа будет восприниматься как слабость.

    10 комментариев
    27 декабря 2024, 18:20 • В мире

    «Северные потоки» предлагают сделать предметом торга

    «Северные потоки» предлагают сделать предметом торга
    @ Stefan Sauer/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Восстановление транзита газа по «Северному потоку» стали обсуждать в Европе. Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что трубопровод может приобрести американский инвестор. В экспертном сообществе отмечают, что подобный вариант действительно может рассматриваться в качестве компромисса между Россией и США при обсуждении урегулирования конфликта на Украине. Но будет ли подобная сделка выгодной для Москвы?

    Президент Сербии Александр Вучич в интервью изданию Handelsblatt напомнил, что Германия сохранила свою экономику конкурентоспособной благодаря недорогому газу из России. «Вашей стране срочно нужна дешевая энергия! Осмелюсь сделать прогноз: самое позднее через год «Северный поток» будет принадлежать американскому инвестору, и газ по трубопроводу пойдет из России в Европу», – отметил он.

    Вместе с тем политик согласился, что без прекращения боевых действий на Украине этого не произойдет. «Я верю, что с Дональдом Трампом мы приблизимся к миру. Это было бы очень важно для Европы и Германии, которая не заинтересована во втягивании в войну. И Сербия тоже», – указал сербский лидер.

    Он также посетовал на то, что ЕС теряет вес в мире. «Наша доля в мировой экономике сокращается с каждым годом. С другой стороны, Азия и Африка набирают силу. Хотим ли мы бездействовать и наблюдать, как наша доля в мировой экономике сократится вдвое и будет равна 10% через 10–15 лет?» – добавил Вучич. «Требуется рациональность и долгосрочная стратегия, а не политика, основанная на сиюминутном бизнесе», – подчеркнул он.

    При этом актуальность «реанимации» «Северных потоков» может возрасти из-за того, что Владимир Зеленский заявил об остановке транзита через Украину российского газа после 31 декабря 2024 года, а Трамп приступил к энергетическому шантажу Европы. Избранный президент США пригрозил ЕС увеличением торговых тарифов, если Европа не перейдет к «крупномасштабным закупкам» нефти и газа из Штатов.

    В то же время Евросоюз в июле импортировал российский СПГ на сумму 565,7 млн евро, что является максимальным уровнем с конца зимы (рост на 13,5%), а СПГ из США, которые обещали заместить в Европе российский трубопроводный газ, теряет долю на рынке. Таким образом, ситуация в европейской энергетике остается неоднозначной.

    «Президент Сербии сделал эпатажное заявление», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ. По мнению собеседника, Вучич таким образом пытался привлечь внимание европейских политиков.

    «Посыл его слов, скорее, заключается в том, что страны Европы не успеют оглянуться, как вернутся к сотрудничеству с Москвой и будут покупать российский газ.

    То есть так же быстро, как ЕС разрывал отношения с РФ, можно будет возобновить эти связи, поэтому им не надо закрываться от любых возможностей», – полагает собеседник.

    Вместе с тем, по его мнению, Вучич вряд ли действительно рассчитывает на реализацию озвученной им схемы, согласно которой «Северный поток – 2» покупает американский инвестор, с газопровода снимают санкции, а европейцы дают добро на его эксплуатацию. По оценкам Юшкова, вероятность такого развития событий невелика. Как объясняет аналитик, в этой схеме есть ряд проблем. Ключевая в том, что Газпром не признает переход права собственности в той форме, которая, как предполагается, будет организована для эксплуатации «Потоков».

    «Напомню, что у компании арестовали «дочку» Nord Stream 2 AG. Если ее продадут, то фирма не согласится с потерей самого трубопровода. Газпром, вероятнее всего, организует новую структуру и зарегистрирует ее в России. Если будет достигнута договоренность о прокачке энергоресурсов, то Газпром за транспортировку станет платить своей дочерней фирме, но не европейцам или американцам», – детализировал эксперт.

    Он подчеркивает: «Сложно представить сценарий, при котором Газпром признает американского инвестора собственником газопровода, но при этом российская компания качает газ по трубе и платит инвестору за эксплуатацию». Как напомнил Юшков,

    интерес к покупке «Северного потока» ранее высказывал американский инвестор Стивен Линч.

    Тот сообщал, что обратился к правительству США с просьбой выдать ему лицензию на участие в торгах, если на них выставят трубопровод. По мнению эксперта, это еще одна «провокационная выходка». «Nord Stream 2 AG находится под санкциями США. Для того чтобы американский гражданин мог иметь какие-то экономические контакты с этой компанией, он должен получить специальное разрешение от санкционного регулятора. Бизнесмену не разрешат участвовать в сделках», – полагает аналитик.

    Ограничения с Nord Stream 2 AG Вашингтон тоже не снимет, продолжил Юшков. «Вне зависимости от того, кто у власти – Дональд Трамп или Джо Байден, США заинтересованы в выдавливании российского газа с европейского рынка. Американская администрация будет отстаивать свои интересы, а восстановление позиций Москвы в Европе не совпадает с ними», – отметил он.

    В то же время запуск газопровода отвечает интересам Европы. «Вопрос лишь в том, насколько самостоятельны местные лидеры? Они не накладывали рестрикций на «Северный поток». Он не работает не потому, что американцы ввели санкции, а по причине того, что сам ЕС так и не собрал полный пакет документов: не сделал сертификацию газопровода, не выдал разрешение на ввод в эксплуатацию – то есть это вопрос бюрократии. Решение за Европой.

    Впрочем, вопрос работы «Северного потока – 2» может быть включен в «комплексную сделку» Запада и России,

    о которой говорил Трамп. Однако пока у газопровода мало шансов начать даже поставку топлива, потому что он никогда еще не работал», – напоминает Юшков.

    «Северный поток» вполне может стать частью сделки России и США по Украине с подписанием соответствующего протокола о разделении прибыли. Трамп – предприниматель, у него геополитические проекты неразрывно связаны с экономическими. Именно так надо трактовать его высказывания по поводу присоединения Канады к США или покупки Гренландии. То же самое относится и к «Северным потокам». Штатам выгоден приход американского инвестора в этот проект», – пояснил Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Полезно это и для ЕС, поскольку так называемое европейское экономическое чудо во многом базировалось на дешевых энергоносителях из России. И в случае запуска «Северных потоков» рост ВВП Старого Света снова ускорится. Почему на это пойдет Россия? Да потому что это означает диверсификацию маршрутов поставок газа, что тоже скорее плюс», – продолжил собеседник.

    «По сути, американцы предлагают купить трубы у Москвы, отремонтировать их после теракта, в котором очевидно были замешаны спецслужбы США, и в будущем закупать природный газ из России на границе с ЕС, чтобы прокачивать его дальше в Европу», – допускает Рар.

    По словам эксперта, если США при Трампе пойдут на такой шаг, то Евросоюз его примет. «Тогда Штаты станут еще больше вершить судьбу газового снабжения Европы. Удивительно, но это выгодно и Европе, ведь ЕС нуждается и будет нуждаться в российском газе. Но будет ли эта сделка выгодной России? Вряд ли, поскольку тогда Москва лишится своих транзитных путей в Европу», – пояснил собеседник.

    «Что касается собственно слов Вучича, то я думаю, что он несколько поторопился с выводами. Но сам факт подобных заявлений говорит о том, что на Западе происходят какие-то движения вокруг «Северных потоков», – резюмировал Рар.

    Главное
    Миллиардер предложил награду за первый сбитый F-16
    Китай ввел санкции против семи оборонных компаний США
    ВСУ отступают к границе Днепропетровской области из-за боев в ДНР
    Парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент и. о. президента
    ФСБ: Американец Спектор передал данные для скрининга населения России
    Певец Шарлот осужден за реабилитацию нацизма
    Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь

    С чем связаны успехи российской промышленности

    Расти российской экономике в этом году помогает промышленность. Причем рекордными темпами два года подряд растет именно обрабатывающая промышленность. Если посмотреть на прошлые десятилетия, то тогда наибольший рост обеспечивала все-таки добыча нефти и газа. Почему теперь ситуация кардинально изменилась и сможет ли промышленность поддерживать экономику и в новом году? Подробности

    Перейти в раздел

    Запугивая НАТО «реваншизмом», украинцы врут только наполовину

    На Украине придумали новый довод для НАТО, чтобы выпросить приглашение в альянс: Украина сможет напасть на Россию после послевоенного восстановления и прихода к власти реваншистов, а НАТО ее от подобного удержит. К таким угрозам нужно отнестись серьезно, поскольку они из разряда очевидных. Только устранять их нужно иначе. Подробности

    Перейти в раздел

    «Народный ВПК» за 2024 год вырос в настоящую силу

    Воздушные и наземные беспилотники, средства защиты, разведки, системы радиоэлектронной борьбы – лишь малая часть того, что производят предприятия «народного ВПК». Основанные группами энтузиастов, они превращаются в серьезные производства, поставляющие в войска десятки тысяч беспилотников и других изделий. В 2024 году этот сектор получил признание на высшем уровне. Подробности

    Перейти в раздел

    Как западные лидеры спровоцировали кризис демократий во всем мире

    Либеральная демократия пребывает в упадке. По всему миру, от Вашингтона до Сеула, политики либерального толка сталкиваются с колоссальными проблемами: снижение уровня доверия граждан, растущие противоречия исполнительной и законодательной власти, невозможность одержать уверенную победу на выборах. Что привело либеральную демократию к столь печальному состоянию и есть ли у Запада шанс исправить допущенные ошибки? Подробности

    Перейти в раздел

    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Илон Маск будет менять власть в Германии

      Илон Маск – самый богатый человек мира и особо приближенное к будущему президенту США лицо – вмешался в выборы в Германии. Так, по крайней мере, считают в Евросоюзе. И беспокоятся не зря: нанеся удар по глобалистам в Вашингтоне, Маск переключается на Брюссель. В случае ЕС нокаутирующим ударом может стать победа партии «Альтернатива для Германии» на выборах в ФРГ.

    • Трамп решил увеличить США в два раза

      Дональд Трамп еще не стал президентом США, но уже проводит многообещающую внешнюю политику, если смотреть на нее из России. Речь в данном случае не об Украине или НАТО, а о Панаме, Гренландии, Канаде и других далеких, но в данном случае очень важных берегах. Такой президент США нам нужен!

    • Санду готовится напасть на Приднестровье

      В Службе внешней разведки России заявили, что президент Молдавии Майя Санду инициировала подготовку военного плана по вторжению в Приднестровье. Судя по всему, к этому Кишинев подбивают из Киева, но молдавские власти во всем винят Россию. Что происходит?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............