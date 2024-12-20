Трамп потребовал от Европы крупномасштабных закупок нефти и газа из США и пригрозил пошлинами

Tекст: Мария Иванова

Трамп, выигравший выборы президента США, пригрозил Европейскому союзу введением постоянных пошлин, если ЕС не увеличит закупки американской нефти и газа, сообщает РИА «Новости».

Трамп заявил, что Европа должна восполнить «огромный дефицит» в отношениях с США через крупномасштабные закупки энергоресурсов.

Трамп подчеркнул, что без этих закупок ЕС подвергнется постоянным пошлинам. Свое заявление он сделал в соцсети Truth Social, добавив, что это требование является важной частью его экономической политики.

Эксперты отмечают, что такая политика может усилить напряженность в трансатлантических отношениях, особенно учитывая текущие энергетические проблемы в Европе. Этот шаг будет иметь значительное влияние на международные рынки и торговые отношения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские компании уже увеличили запасы товаров на складах в США из-за опасений новой протекционистской политики и повышения пошлин на продукцию из Евросоюза перед инаугурацией Трампа.

Между тем премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал ответить на возможное введение тарифов в 25% на канадские товары, отметив их разрушительный эффект для экономики страны, а советник по национальной безопасности Японии Акихиса Нагасима заявил, что Япония должна подготовиться к возможным тарифам, которые Дональд Трамп планирует ввести против Китая, Канады и Мексики.