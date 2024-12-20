Любую победу надо еще уметь переварить. Об этом было бы полезно помнить туркам, которые всерьез решили, что судьба им улыбнулась. Обычно за головокружениями от успехов следует иллюзия, что «прокатит» теперь везде. Но можно не сомневаться – арабские страны еще обязательно скажут свое слово.0 комментариев
Трамп потребовал от Европы крупномасштабных закупок нефти и газа из США и пригрозил пошлинами
Дональд Трамп предупредил Европейский союз о введении постоянных пошлин, если Европа не увеличит закупки нефти и газа из США для устранения дефицита в торговых отношениях.
Трамп, выигравший выборы президента США, пригрозил Европейскому союзу введением постоянных пошлин, если ЕС не увеличит закупки американской нефти и газа, сообщает РИА «Новости».
Трамп заявил, что Европа должна восполнить «огромный дефицит» в отношениях с США через крупномасштабные закупки энергоресурсов.
Трамп подчеркнул, что без этих закупок ЕС подвергнется постоянным пошлинам. Свое заявление он сделал в соцсети Truth Social, добавив, что это требование является важной частью его экономической политики.
Эксперты отмечают, что такая политика может усилить напряженность в трансатлантических отношениях, особенно учитывая текущие энергетические проблемы в Европе. Этот шаг будет иметь значительное влияние на международные рынки и торговые отношения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские компании уже увеличили запасы товаров на складах в США из-за опасений новой протекционистской политики и повышения пошлин на продукцию из Евросоюза перед инаугурацией Трампа.
Между тем премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал ответить на возможное введение тарифов в 25% на канадские товары, отметив их разрушительный эффект для экономики страны, а советник по национальной безопасности Японии Акихиса Нагасима заявил, что Япония должна подготовиться к возможным тарифам, которые Дональд Трамп планирует ввести против Китая, Канады и Мексики.