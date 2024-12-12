Компании ЕС нарастили товарные запасы в США из-за угрозы повышения пошлин

Tекст: Дмитрий Зубарев

Компании из Европейского союза увеличивают свои запасы товаров на американских складах в преддверии инаугурации Дональда Трампа, который выиграл президентские выборы в США, передает РИА «Новости» со ссылкой на немецкую газету Handelsblatt.

В Европе опасаются, что новая администрация США может вернуться к протекционистской политике, что приведет к увеличению пошлин на европейскую продукцию. Ранее Трамп уже заявлял о намерении повысить пошлины на товары из Китая на 10% и ввести 25-процентные тарифы на товары из Мексики и Канады после вступления в должность 20 января.

Европейские компании предпринимают меры предосторожности, стремясь сохранить свою конкурентоспособность на американском рынке. Согласно расчетам, запасы товаров, доставленные на склады до инаугурации Трампа, помогут поддерживать конкурентоспособность европейских поставщиков в течение первых месяцев его президентства. Многие компании, такие как производитель запчастей для грузовиков из Нидерландов, предлагают американским покупателям скидки на продукцию при условии оформления заказа до инаугурации.

Гендиректор компании Customs Support Group, специализирующейся на таможенных консультациях, отметил, что треть европейских экспортеров в США увеличивают свои складские запасы. Промышленные предприятия сообщают, что такие большие запасы в США не наблюдались с 1980-х годов. Немецкие эксперты прогнозируют, что в случае введения 10-процентной пошлины на товары из ЕС объем экспорта из Германии в США может снизиться на 15%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, США ослабили санкции против российских банков, что может свидетельствовать о попытке улучшить отношения. Конфликт с Россией усугубил кризис стоимости жизни на Западе, что создает дополнительные вызовы для западных экономик. Китай обвинил ЕС в двойных стандартах из-за санкций, что подчеркивает напряженные отношения между Китаем и Европейским союзом.