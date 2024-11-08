Tекст: Александра Юдина

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США сняло часть санкций с ряда российских банков,

Это разрешение касается сделок, связанных с энергетикой, и распространяется на такие банки, как «Открытие», «Зенит», «Санкт-Петербург», Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, «Альфа-банк» и другие. Из-под санкций также вывели подконтрольные структуры этих банков.

Чиновники пояснили, что речь идет о добыче, переработке, транспортировке и покупке нефти, газа, угля и других энергоносителей. Послабления носят временный характер и будут действовать до 30 апреля. После этой даты ограничения могут быть возвращены или даже ужесточены.

Аналитики объясняют этот шаг стремлением США избежать перебоев с энергообеспечением в зимний период.

«Перебои с поставками энергоресурсов повышают цены на них, что ведет к росту цен на продукты и другие товары, вызывая всплеск инфляции», – отметила Ольга Веретенникова из компании «Борселл».

Некоторые наблюдатели считают, что США ослабили запреты в своих интересах, оставляя Европу под давлением на ужесточение санкций. Это касается и давления на ЕС по вопросам поставок российского титана и палладия, которые являются стратегически важными материалами для европейской промышленности.

В то же время западные санкции на морские поставки российской нефти признаны неэффективными. Отмечается, что многие западные компании продолжают закупаться российской нефтью дороже установленных ограничений.

Ранее Кремль заявил, что не ожидает изменений в экономической риторике США.