Когда после радостного улюлюкания буквально всех – от прогосударственных медиа Европы до оппозиционных помоек – по поводу начала обстрелов ракетами типа ATACAMS вглубь российской территории, в ответ прилетело что-то непонятное и очень быстрое, наступила информационная тишина. Будем считать это началом фазы «отрицание».0 комментариев
Китай обвинил ЕС в двойных стандартах из-за санкций
Китай раскритиковал планы ЕС ввести санкции за торговлю с Россией
МИД Китая обвинил Европейский союз в использовании двойных стандартов при введении санкций против китайских компаний за их сотрудничество с Россией, отмечая, что большинство стран, включая Европу и США, продолжают торговать с Россией.
Евросоюз прибегает к двойным стандартам, вводя санкции против китайских компаний за сотрудничество с российскими предприятиями, передает ТАСС. Это заявление сделала официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге, комментируя планы ЕС ввести новые ограничения против китайского бизнеса. Она подчеркнула, что большинство стран, включая Европу и США, продолжают вести торговлю с Россией, и призвала ЕС отказаться от двойных стандартов.
Мао Нин также отметила, что сотрудничество китайских и российских компаний не направлено против других стран и не должно подвергаться вмешательству. Она напомнила, что Пекин всегда выступал против односторонних санкций, несанкционированных Советом Безопасности ООН, и указала, что Китай не поставлял вооружения ни России, ни Украине в ходе конфликта, строго контролируя товары двойного назначения.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что ЕС предложит ввести санкции против ряда китайских компаний, заявляя, что они якобы участвовали в разработке ударных беспилотников для российских предприятий.
Накануне стало известно, что министры иностранных дел стран G7 планируют обсудить возможные меры против Китая из-за предполагаемой поддержки России на Украине.
Ранее кандидат на пост главы дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о намерении противостоять России и Китаю, а также поддерживать Украину.
Между тем секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И заявил о необходимости противодействия политике двойного сдерживания, которую проводят США и их союзники против России и Китая.