Каллас заявила о намерении противостоять России и Китаю в ЕС

  • Новость часаВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов Украины
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как будет подавлен «антитрамповский бунт» Европы
    Германский эксперт объяснил угрозы Мерца предъявить России ультиматум
    В Госдуме предложили запретить брать в школы детей мигрантов без знания русского языка
    Грета Тунберг в Тбилиси собралась «разоблачить» президента Азербайджана
    Силы ВСУ к югу от Курахово оказались в клещах
    Стало известно о продвижении российских войск в Запорожской области
    Главу Суджанского района Курской области отправили в отставку
    Американист оценил кандидатуру Марко Рубио на пост госсекретаря США
    Оппозиционеры в Абхазии заблокировали въезды в Сухум
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Мат – более серьезная проблема, чем может показаться

    Мат не просто один из регистров языка – это явление глубоко разрушительное в социальном, культурном, психологическом и духовном отношении. Он обесценивает и оскверняет все, что может – не случайно наиболее распространенное непечатное выражение оскорбляет мать собеседника.

    8 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Трамп подвигнет мир стоять на трех ногах

    Трамп пришел на четыре года. За ним – молодой сверхамбициозный, умный и горячий Вэнс, который при хорошем раскладе будет занимать место президента еще восемь лет. Двенадцать лет на то, чтобы выстроить новый миропорядок, который был бы устойчив и по-хорошему компромиссен, то есть устраивал бы все заинтересованные стороны.

    5 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Почему Россия сильнее Запада

    При всем разнообразии вариантов принципиальных альтернатив у Запада всего две: либо признать свое поражение, либо ввязаться в прямой открытый военный конфликт с Москвой – в надежде, что совместными усилиями все-таки удастся свалить русского медведя. Но даже это иллюзия.

    23 комментария
    12 ноября 2024, 12:42 • Новости дня

    Каллас заявила о намерении противостоять России и Китаю в ЕС

    Кандидат в главы дипломатии ЕС Каллас заявила о противостоянии России и поддержке Украины

    Каллас заявила о намерении противостоять России и Китаю в ЕС
    @ IMAGO/Frederic Kern/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Кандидат на пост главы дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о намерении противостоять России и Китаю, а также поддерживать Украину, сосредоточившись на укреплении сотрудничества с союзниками.

    Так, на слушаниях в комитете по иностранным делам Европарламента Каллас заявила о своих приоритетах, передает РИА «Новости».

    Она отметила, что такие игроки, как Россия и Китай, стремятся изменить международный порядок, и подчеркнула необходимость осознавать угрозы, которые они представляют.

    Каллас выразила намерение сотрудничать с Андрюсом Кубилюсом, который претендует на пост еврокомиссара по обороне. Кубилюс известен своими антироссийскими настроениями и желанием «готовиться к войне с Россией». Каллас подчеркнула важность налаживания тесного сотрудничества в этой сфере.

    Кроме того, она заявила, что поддержка Украины является приоритетом для ЕС.

    «Победа Украины важна для всех нас. Мы должны продолжать оказывать военно-финансовую и гуманитарную помощь столько, сколько потребуется», – сказала она. Каллас подчеркнула, что ЕС отстаивает на Украине европейскую безопасность и принципы, что требует постоянной поддержки со стороны стран ЕС.

    Ранее Каллас заявляла, что страны – участницы НАТО должны выбрать «военную победу Киева» в качестве цели в конфликте на Украине. Также она называла въезд в страны ЕС для россиян «привилегией».

    9 ноября 2024, 14:16 • Новости дня
    Рябков предупредил о возможном разрыве дипотношений с США при конфискации активов

    Рябков заявил об угрозе дипразрыва с США при конфискации российских активов

    Рябков предупредил о возможном разрыве дипотношений с США при конфискации активов
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия может рассмотреть разрыв дипломатических отношений с США в случае конфискации российских замороженных активов или эскалации конфликта на Украине, заявил замглавы МИД Сергей Рябков, отметив, что это не будет автоматическим решением.

    Он подчеркнул, что Россия не инициирует эскалационные шаги, но может рассмотреть такой вариант, если Запад пойдет на крайнюю меру давления на Москву, передает «Интерфакс».

    «Я допускаю возможность этого действия, если в попытке «нажать» на нас Запад отбросит последние приличия и пойдет ва-банк. Но это не означает автоматизма в принятии этого решения», – сказал Рябков, уточнив, что, хотя такая опция разрыва может быть рассмотрена, ее итог не предопределен.

    Отвечая на вопрос о возможных дальнейших действиях, ведущих к разрыву, Рябков акцентировал внимание на «драматических и следующих эскалационных действиях» со стороны Запада, которые могут усугубить ситуацию на линии боевого соприкосновения на Украине. Он отметил, что внутри западной группы обсуждения продолжаются, при этом некоторые ее участники понимают риски подобного развития событий.

    Ранее министры обороны стран G7 договорились направить доходы от замороженных российских активов на поддержку киевского режима, включая военную помощь и восстановление.

    Евросоюз назвал условия предоставления Украине кредита на 35 млрд евро.

    Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готовит ответ на попытки Евросоюза использовать доходы от замороженных российских активов для финансирования Украины.

    Коментарии (38)
    10 ноября 2024, 05:54 • Новости дня
    Венгрия предсказала переход ЕС к новой стратегии по Украине

    Глава МИД Венгрии Сийярто заявил о необходимости изменить стратегию ЕС по Украине после победы Трампа

    Венгрия предсказала переход ЕС к новой стратегии по Украине
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США вынудит Евросоюз пересмотреть свою стратегию по Украине, так как Европа не сможет в одиночку поддерживать украинскую армию, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

    «Президентские выборы в США изменили ситуацию. Очевидно, что европейская стратегия, которая явно провалилась, не может быть продолжена», – приводит слова Сийярто ТАСС со ссылкой на HirTV.

    Он заявил, что «Европа стоит на пороге больших перемен». Сийярто отметил, что Трамп намерен изменить подход США к событиям на Украине, и Европа не сможет в одиночку оказывать поддержку украинской армии.

    Министр добавил, что у ЕС «нет возможности ни в военном, ни в финансовом, ни в экономическом плане занять место Соединенных Штатов». Сийярто сказал, что Трамп намерен установить мир во время своего пребывания на посту президента. По мнению Сийярто, победа Трампа позволит «военный бюджет заменить на мирный».

    Как заявил министр, Западная Европа и правительство США «были в сговоре», убеждая всех в необходимости поставок вооружений» и что «Россия проиграет».

    «Они замалчивали количество жертв этого конфликта, но, перебивая друг друга, говорили о новых и новых санкциях против России, скрывая тот факт, что санкции фактически закончились тем, что европейская экономика получила сначала удар по ноге, затем по колену, затем в живот, а затем в легкое. И стало ясно, что такая политика нежизнеспособна», – заявил Сийярто.

    Он уверен, что руководство большей части государств ЕС понимает сложившуюся ситуацию, но не хочет признавать это, так как не желает принимать ответственность за собственные неверные решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан спрогнозировал выход США из украинского конфликта после победы Дональда Трампа на выборах президента. Орбан также выразил сомнения относительно продолжения финансовой поддержки Украины со стороны ЕС после победы Трампа на выборах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан спрогнозировал выход США из украинского конфликта после победы Дональда Трампа на выборах президента. Орбан также выразил сомнения относительно продолжения финансовой поддержки Украины со стороны ЕС после победы Трампа на выборах.

    Коментарии (8)
    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    Коментарии (0)
    12 ноября 2024, 09:51 • Новости дня
    Европарламент предложил запретить танкерам с российской нефтью вход в Ла-Манш

    Европарламент подготовил резолюцию о запрете российским танкерам вход в Ла-Манш

    Европарламент предложил запретить танкерам с российской нефтью вход в Ла-Манш
    @ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европарламент инициировал резолюцию с призывом запретить танкерам с российской нефтью входить в Ла-Манш, что станет частью новых санкций против России.

    Европарламент подготовил резолюцию, в которой намерен призвать к введению запрета для танкеров с российской нефтью на вход в Ла-Манш, сообщает ТАСС.

    Документ предполагает, что страны Евросоюза совместно с Британией должны принять меры по ограничению доступа для этих судов. Кроме того, Европарламент просит другие страны, контролирующие проливы, принять меры для ограничения движения судов с российской нефтью.

    В резолюции подчеркивается, что введенный Евросоюзом и странами «Группы семи» ценовой потолок на российскую нефть и нефтепродукты не достиг своей цели. Вместо этого отмечается, что Россия задействует до 600 судов, независимых от западного контроля, в перевозке своей нефти. Европарламент считает, что действия России значительно отличаются от других стран, против которых вводились нефтяные санкции, таких как Венесуэла, Иран и КНДР.

    Термин «теневой флот» используется для обозначения судов, отказавшихся от услуг западных страховых и других финансовых компаний, чтобы свободно торговать с Россией. Запрет на обслуживание таких перевозчиков, если они не соблюдают западные ценовые потолки, был введен Евросоюзом в рамках шестого пакета санкций. Однако это только привело к потере контроля западными компаниями над морскими перевозками российской нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕС ввел новый пакет санкций, который направлен против российских СПГ-проектов и танкеров, чтобы усилить экономическое давление на страну, а Запад готовится перенести конфликт с Россией на море, что может привести к усилению военно-морской активности в регионе.

    Коментарии (8)
    10 ноября 2024, 02:59 • Новости дня
    Франция признала угрозу превращения Европы в вассала США

    Глава МИД Франции Барро заявил об угрозе превращения Европы в «вассальный континент-музей»

    Франция признала угрозу превращения Европы в вассала США
    @ Ministere de l’Europe et des Affaires etrangeres

    Tекст: Антон Антонов

    Есть риск разобщения Европы и ее превращения в «вассальный континент-музей», заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

    На вопрос о том, не пугает ли его возможное разобщение Европы на фоне событий в США, Барро ответил: «Да, такой риск есть. Мы сможем это преодолеть. Это вопрос наличия воли».

    Барро подчеркнул, что европейские страны полны решимости вести диалог с новой администрацией в Вашингтоне, передает ТАСС со ссылкой на Le Parisien.

    По его мнению, Европа должна занять позицию «геополитической силы, которой нет равных», и для этого ей необходимо укрепиться в промышленной, военной и торговой сферах.

    Министр сказал, что защита, предоставляемая США, больше не гарантируется. Европейцы, как отметил Барро, сталкиваются с тройным экзистенциальным риском: «повсеместным отсутствием безопасности и войной на континенте», промышленным и технологическим упадком, а также распадом демократической модели.

    Он призвал европейцев набраться мужества, чтобы изменить судьбу, угрожающую превратить Европу в «стареющий вассальный континент-музей».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон направил поздравления победившему на президентских выборах в США Дональду Трампу, выразив готовность к дальнейшему сотрудничеству.

    Макрон предложил странам Евросоюза договориться о совместных действиях после победы Трампа на выборах, чтобы избежать разобщенности в отношениях с Америкой. Макрон также заявил о необходимости самостоятельного подхода европейских стран к вопросам безопасности.

    Коментарии (16)
    9 ноября 2024, 19:55 • Новости дня
    Боррель анонсировал 15-й пакет санкций ЕС против России

    Tекст: Александра Юдина

    Евросоюз намерен ввести новые антироссийские санкции в связи с продолжающимся конфликтом на Украине, сообщил на пресс-конференции в Киеве Жозеп Боррель.

    По его словам, ЕС готовит новый, 15-й по счету, пакет антироссийских санкций, передает ТАСС.

    Боррель отметил, что Евросоюз намерен ужесточить меры по борьбе с обходом введенных ранее санкций.

    Подготовка нового пакета санкций обусловлена продолжающимся конфликтом на Украине.

    Ранее портал Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов сообщил, что в Евросоюзе сомневаются, что смогут подготовить и согласовать 15-й пакет санкций против России и Белоруссии. В сентябре Швейцария одобрила смягчение санкций против России.

    Коментарии (15)
    9 ноября 2024, 20:53 • Новости дня
    Эксперты заявили о намерении Трампа разорвать союз Китая, России и КНДР

    Tекст: Александра Юдина

    Избранный президент США Дональд Трамп планирует использовать комбинированный подход угроз и дружбы для разрыва союза Китая, России, Ирана и КНДР для укрепления позиции США на мировой арене, пишет The Hill.

    По данным издания, Трамп планирует использовать комбинированный подход, сочетающий угрозы и дружеские отношения, чтобы разорвать связи между Китаем, Россией, Ираном и КНДР, передает РБК.

    По мнению старшего научного сотрудника Центра новой американской безопасности Андреа Кендалл-Тейлор, внутренние отношения в CRINK более глубокие и прочные, чем предполагают многие эксперты.

    «Трамп подходит к каждой из этих стран в двустороннем порядке и без сильной поддержки союзников. Это создает опасный дисбаланс сил, который работает на пользу этой группы стран», – указала она.

    Исполнительный директор Института Дж. Буша-младшего Дэвид Крамер считает, что лучший способ противостоять CRINK – это помочь Украине одержать победу.

    Он отметил, что администрация Джо Байдена не заявляла о сложившейся ситуации, что дает Трампу возможность провести «контрастную» политику и разделить союз Китая, России, Ирана и КНДР, укрепляя тем самым позиции Украины.

    Ранее NYT сообщал, что Пекин ожидает усиления конкуренции с США с возвращением Трампа в Белый дом, учитывая его обещания ввести высокие тарифы на китайский экспорт и угрозы в адрес Тайваня.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что отношения с Китаем не направлены против третьих стран, отвергнув идею возможного союза с США против Пекина.

    Коментарии (5)
    9 ноября 2024, 19:24 • Новости дня
    Боррель заявил о намерении призвать ЕС продолжать помощь Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Посетивший Киев глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что призовет ЕС продолжить поддержку Украины, несмотря на неопределенность в отношении планов США под руководством Дональда Трампа.

    Боррель заявил, что на предстоящем Совете министров иностранных дел и обороны стран ЕС, который пройдет 18-19 ноября, он призовет к продолжению поддержки Украины, передает РИА «Новости».

    По его словам, ЕС занимает лидирующую позицию в мире по оказанию помощи Украине, предоставив почти 50% всей помощи, в том числе 45 млрд евро на военные нужды. Он отметил, что обязательства ЕС перед Украиной продолжают действовать, независимо от возможных изменений в политике США.

    Кроме того, Боррель сообщил, что ЕС к концу зимы подготовит 75 тыс. украинских военных в рамках тренировочной миссии. Однако консенсуса о переносе миссии на территорию Украины пока нет.

    Он также добавил, что часть доходов от замороженных российских активов используется для закупки вооружений для Киева. Боррель подчеркнул, что в данный момент ЕС также работает над выполнением обязательства по поставке 1 млн снарядов Украине.

    Ранее стало известно, что Дональд Трамп уже разрабатывает новую стратегию в отношении Украины и Израиля.

    Между тем премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский шокирован победой Трампа, так как опасается снижения американской помощи и возможного завершения конфликта.

    Коментарии (2)
    11 ноября 2024, 09:22 • Новости дня
    ФСБ сообщила об ухудшении сотрудничества Европы с украинской разведкой

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Европейские спецслужбы начали избегать совместных операций с украинской разведкой из-за риска репутационных потерь, заявили в ФСБ.

    Европейские спецслужбы все менее охотно сотрудничают с украинской разведкой, это связано с опасениями потерять имидж из-за текущей ситуации на Украине, сообщил сотрудник ФСБ, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что украинская разведка, планируя угон российского вертолета, первоначально предполагала вывезти семью российского военнослужащего через Польшу или Латвию. Однако в итоге выбрали маршрут через Турцию и Молдавию, без учета мнения местных партнеров.

    Ранее Федеральная служба безопасности России предотвратила операцию украинских спецслужб по угону российского вертолета Ми-8МТПР-1 при помощи завербованного летчика, который должен был его перегнать на Украину. В ходе операции летчику предлагали крупную сумму денег и гражданство в одной из стран Евросоюза. В видеозаписи, обнародованной ФСБ, летчик рассказал о попытках украинских спецслужб завербовать его и заставить отравить других коллег.

    Коментарии (0)
    12 ноября 2024, 12:05 • Новости дня
    Медведев заявил об «осеннем обострении» в Европе после победы Трампа
    Медведев заявил об «осеннем обострении» в Европе после победы Трампа
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил опасения по поводу обострения ситуации в Европе после победы Дональда Трампа на выборах в США, отметив, что это может подтолкнуть европейских лидеров к эскалации конфликта с Россией.

    В своем Telegram-канале он указал, что заявил об угрозе «осеннего обострения» в Европе после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

    По мнению Медведева, многие европейские лидеры стремятся усилить конфликт с Россией, чтобы сделать его необратимым.

    Также зампред Совбеза саркастически отметил заявления европейских политиков.

    «То француз кукарекает на тему поддержки Киева в случае отката Америки, то натовские начальники умничают, как активнее вести войну с нами дальше», – подчеркнул он.

    Также Медведев указал на заявление кандидата в канцлеры ФРГ об ультиматуме России. По его словам, поставка Киеву немецких ракет Taurus значительно не изменит ситуацию на поле боя, но может усилить риск перехода конфликта в более опасную стадию.

    Ранее зампредседателя Совбеза высказал мнение, что Дональд Трамп, как бизнесмен, будет избегать трат на Украину.

    Коментарии (0)
    11 ноября 2024, 23:17 • Новости дня
    Исиба обвинил Россию и Китай в нарушениях воздушного пространства Японии

    Премьер Японии Исиба заявил о нарушениях воздушного пространства Россией и Китаем

    Tекст: Максим Попов

    Россия и Китай нарушают воздушное пространство Японии, заявил премьер-министр Сигэру Исиба, подчеркнув необходимость укрепления обороноспособности страны.

    Как сообщает ТАСС, премьер-министр Японии Сигэру Исиба, избранный 103-м главой японского правительства, на пресс-конференции обвинил Россию и Китай в частых нарушениях воздушного пространства страны. Он отметил необходимость укрепления обороноспособности Японии.

    Он также подчеркнул, что такие действия требуют кардинального укрепления сил сдерживания.

    В сентябре минобороны Японии сообщало о случае, когда истребители самообороны были направлены в район острова Ребун из-за российского самолета Ил-38. Москва отклонила претензии Токио, так как не было предоставлено никаких доказательств.

    Кроме того, Исиба отметил ракетные пуски КНДР, включая пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-19», и указал на военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией. Он подчеркнул, что в таких условиях необходимо укрепление обороноспособности Японии.

    Коментарии (0)
    12 ноября 2024, 03:34 • Новости дня
    FT: Еврокомиссия направит 392 млрд евро на оборонные нужды ЕС

    Financial Times: Еврокомиссия направит 392 млрд евро на поддержку ВПК и инфраструктуры ЕС

    Tекст: Максим Попов

    Еврокомиссия намерена перенаправить 392 млрд евро из фондов на развитие депрессивных регионов европейских стран для усиления военной инфраструктуры и поддержки военно-промышленного комплекса, сообщила Financial Times.

    По информации издания, Еврокомиссия планирует изменить направление использования фонда сплочения, выделенного для поддержки отсталых регионов стран Евросоюза. Эти средства предполагалось использовать для содействия сближению по уровню развития с более экономически развитыми регионами, передает ТАСС.

    Как отметили журналисты, фонд сплочения, на который выделено 392 млрд евро в бюджете ЕС на 2021-2027 годы, был использован менее чем на 5% за прошедшие почти четыре года. Основными получателями этих средств являются страны Восточной Европы, такие как Польша и государства Прибалтики, однако значительные суммы получают и более развитые страны, например, Германия.

    Еврокомиссия не позволит использовать эти деньги на прямые закупки оружия, но они могут быть потрачены на развитие военной промышленности. В том числе на проекты двойного назначения, многоцелевые технологии, средства передвижения, а также производство компонентов для вооружений, пишет газета.

    Напомним, в конце октября стало известно, что Британия и Германия договорились о новом оборонительном пакте, предполагающем совместные военные учения на восточной границе НАТО и защиту подводных кабелей, что предположительно укрепит европейскую безопасность на фоне якобы растущей угрозы со стороны России.


    Коментарии (0)
    12 ноября 2024, 13:32 • Новости дня
    Американист оценил кандидатуру Марко Рубио на пост госсекретаря США

    Американист Ярыгин: От госсекретаря США Рубио не стоит ждать конструктивной политики в отношениях с Россией

    Американист оценил кандидатуру Марко Рубио на пост госсекретаря США
    @ Anna Rose Layden/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Марко Рубио не имеет особого опыта в международных отношениях. Он не станет тем министром иностранных дел США, который ведет конструктивную политику. Его политика будет весьма ситуативной: против кого надо бороться, против того он и будет это делать, сказал газете ВЗГЛЯД американист Григорий Ярыгин. Ранее стало известно, что Трамп рассматривает на пост госсекретаря США сенатора Рубио.

    «Марко Рубио – противоречивый, самый настоящий американский политик. Его взгляды менялись кардинально: сегодня он поддерживает одного кандидата, а завтра – другого. Так, политик критиковал Дональда Трампа, тот отвечал тем же», – отметил Григорий Ярыгин, доцент кафедры американских исследований СПбГУ.

    Он напомнил, что в 2016 году Рубио боролся с Трампом за номинацию от Республиканской партии на должность президента США. Их чувства тогда были взаимными: например, Трамп давал Рубио уничижительные прозвища, в частности, называл его «маленьким Марко». «Я не исключаю, что избранный американский президент недолюбливает сенатора от Флориды и сейчас», – добавил собеседник.

    Тем не менее Рубио в 2024 году перешел в лагерь сторонников Трампа и активно поддержал его избирательную кампанию, уточнил политолог. По мнению аналитика, произошло это неслучайно. «На мой взгляд, переориентация оценок Марко Рубио связана с тем, что ему в случае победы республиканца была обещана должность в Белом доме», – пояснил Ярыгин.

    На этом фоне он указал на слухи, которые поддерживаются американскими СМИ, о том, что Трамп может предложить Рубио пост госсекретаря США. «Чиновник, возможно, питает амбиции на определенном этапе снова баллотироваться в президенты. Ведь Трамп вернулся на четыре года, а потом развернется очередная борьба», – считает эксперт.

    Мотивы же Дональда Трампа в этом вопросе тоже вполне объяснимы: он «раздает определенные должности тем группам элит, которые его поддержали, и кому он благодарен», добавил собеседник. И одна из этих групп, по всей видимости, стоит за Марко Рубио. Несмотря на то что политик не имеет особого опыта в международных отношениях, его кандидатура, скорее всего, будет одобрена Сенатом, который контролируется республиканцами, прогнозирует американист.

    «Нельзя говорить, что Марко Рубио станет министром иностранных дел, который ведет конструктивную политику. Она будет весьма ситуативной: против кого надо бороться, против того он и будет это делать», – считает Ярыгин. Внешняя политика этого кандидата будет связана в первую очередь с латиноамериканским направлением, а именно – с противостоянием Кубе, полагает собеседник.

    Рубио также поддержит линию Трампа на противостояние с Китаем, продолжил спикер. «По версии претендента на пост госсекретаря, политический режим КНР является конкурентом Соединенных Штатов», – уточнил эксперт. Политолог напомнил, что Рубио осуждал и Россию. «Это политик с антироссийскими взглядами. Причем связаны они не только с электоральными установками, когда в Соединенных Штатов было принято критиковать Москву, но и с его личным убеждением, что Москва, Гавана, Пекин – это оппоненты, которые противостоят Вашингтону», – детализировал Ярыгин.

    «То есть и в отношениях с Россией ждать конструктивной, осмысленной и долгосрочной политики от Рубио не стоит. Его взгляды говорят о том, что для нас это будет сложный министр иностранных дел Соединенных Штатов, формат работы которого понятен. Насколько он договороспособен и самостоятелен – вопрос открытый. Но Дональд Трамп во внешней политике прежде действовал самостоятельно, так, вероятно, будет и сейчас. Поэтому на тех направлениях, которые избранный президент курирует сам, он вряд ли даст свободу действий госсекретарю и советнику по национальной безопасности», – полагает политолог.

    Кроме того, Трамп все же не тот человек, который доверяет всем, кто быстро переформатировался и вдруг стал его сторонником. Марко Рубио – ему не друг», – добавил спикер. На этом фоне Ярыгин также обратил внимание на кандидатуру советника по национальной безопасности – Майка Уолца. «Эти двое – Уолц и Рубио – никак не пересекались в профессиональном плане, у них нет общего внешнеполитического опыта. Уолц имеет активную позицию по сдерживанию Китая и по противостоянию с Россией», – напомнил собеседник.

    «Для нового госсекретаря такой активный, сильный советник по нацбезопасности – это осложняющий фактор, который будет сковывать его работу. Возможно, мы будем наблюдать в очередной раз противостояние между министром иностранных дел и советником по национальной безопасности в борьбе за влияние на Дональда Трампа, который сам очень самостоятелен в вопросах внешней политики», – заключил Ярыгин.

    Ранее стало известно, что избранный президент США Дональд Трамп рассматривает сенатора Марко Рубио в качестве кандидата на пост госсекретаря. Об этом, в частности, сообщили источники The New York Times. Собеседники газеты подчеркнули, что Трамп «все еще может передумать в последнюю минуту», однако, по их мнению, он все же остановился на Рубио.

    Телеканал CNN отмечает, что сам сенатор заинтересован в потенциальном присоединении к кабинету будущего президента, если ему будет предложена соответствующая должность. С учетом его богатого опыта в области внешней политики и того, что он является членом сенатского комитета по разведке и комитета по международным отношениям, Госдепартамент «показался ему подходящим ведомством».

    Марко Рубио 53 года. Он входит в состав Сената с 2011 года. По данным американских СМИ, ранее Трамп рассматривал Рубио в качестве возможного вице-президента, но сделал выбор в пользу сенатора от Огайо Джей Ди Вэнса.

    Рубио зарекомендовал себя «ястребом» во внешней политике, занимая жесткую позицию в отношении Китая и Ирана. В контексте украинского вопроса он является сторонником переговоров, полагая, что это поможет разрешить конфликт. В апреле Рубио был среди 15 сенаторов-республиканцев, проголосовавших против выделения военной помощи Украине, Израилю и Тайваню на общую сумму 95 млрд долларов.

    Ранее газета ВЗГЛЯД проанализировала, кто может войти в новую администрацию Дональда Трампа и, в частности, кто возглавит его внешнюю политику – то есть займет посты госсекретаря, советника по нацбезопасности и главы Пентагона.

    Коментарии (0)
    12 ноября 2024, 09:20 • Новости дня
    «Русские витязи» выступили на Airshow China под песню «Я русский»

    «Русские витязи» выступили на авиасалоне в Китае Airshow China под песню «Я русский»

    Tекст: Мария Иванова

    Пилотажная группа «Русские витязи» на шести истребителях выступила в первый день Airshow China в Чжухае с фигурами высшего пилотажа под песню «Я русский».

    «Русские витязи» выступили на авиасалоне Airshow China в китайском Чжухае, сообщает ТАСС. Их выступление на шести истребителях сопровождалось песней «Я русский» и композицией «Матушка Земля». Показательный вылет состоялся после дебюта российского истребителя пятого поколения Су-57, вызвавшего огромный интерес у зрителей.

    Летчики «Русских витязей» прилетели на многоцелевых истребителях Су-35С и Су-30СМ. На Airshow China они демонстрируют новую программу, включая одиночные и групповые фигуры высшего пилотажа. Среди них – групповая петля Нестерова и перестроение в стрелу. Выступления группы станут яркой частью выставки, которая продлится до 17 ноября.

    Экспортная версия Су-57, представленного на авиасалоне, привлекла внимание благодаря своим характеристикам. Истребитель оснащен стелс-технологиями и способен выполнять сложные маневры.

    В «Ростехе» отметили, что Су-57Э сочетает высокую живучесть с малой заметностью и современным бортовым оборудованием, включая интеллектуальные системы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский истребитель Су-57 показал высокий уровень эффективности в условиях противодействия западным системам ПВО, включая комплексы Patriot.

    Перед началом выставки отмечалось, что Россия заинтересована в совместной разработке и производстве военной продукции с Китаем, включая создание сервисных центров и научно-исследовательских работ.

    Между тем Китай сообщил, что покажет свой стелс-истребитель J-35A на авиасалоне Airshow China 2024 в Чжухае.

    Коментарии (0)
    11 ноября 2024, 14:55 • Новости дня
    Еврокомиссия заявила об отсутствии решений по отправке военных ЕС на Украину

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Еврокомиссия подтвердила отсутствие согласованных решений о направлении военных или миротворцев ЕС на Украину, подчеркнув, что этот вопрос не обсуждался на официальном уровне.

    Евросоюз не принял никаких решений относительно отправки военных или миротворцев на Украину, сообщает ТАСС.

    Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге в Брюсселе подчеркнул, что на данный момент нет согласованных действий по этому вопросу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg раскритиковал заявления Макрона, который пообещал увеличить военную помощь Киеву, несмотря на экономические трудности во Франции и недовольство граждан. Макрон уверил, что Евросоюз будет искать альтернативные пути поддержки Украины в случае прекращения помощи от США.

    Коментарии (0)
    12 ноября 2024, 07:41 • Новости дня
    В ФСВТС сообщили о готовности России к совместному производству оружия с Китаем

    Tекст: Александра Юдина

    Россия заинтересована в совместной разработке и производстве военной продукции с Китаем, включая создание сервисных центров и научно-исследовательских работ, заявил в ходе авиасалона Airshow China в Чжухае замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Михаил Бабич.

    По его словам, Россия стремится к активной кооперации с китайскими партнерами, передает ТАСС.

    Бабич подчеркнул важность внедрения современных форм сотрудничества, которые могут повысить уровень взаимодействия между странами. В частности, речь идет о совместной разработке высокотехнологичной продукции военного назначения и создании совместных предприятий.

    Также предлагается строительство сервисных центров для обслуживания военной продукции и выполнение взаимовыгодных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

    Ранее ВКС России и ВВС Китая провели совместное воздушное патрулирование, а ВВС Народно-освободительной армии Китая перехватили канадский разведывательный самолет CP-140 Aurora, который без разрешения вошел в воздушное пространство Китая.

    Коментарии (0)
    Главное
    Медведев заявил об «осеннем обострении» в Европе после победы Трампа
    В Германии снизилась поддержка военной помощи Украине
    Глава финского МИД выступила против «финляндизации» Украины
    По делу экс-замминистра Иванова арестовали элитную квартиру в центре Москвы
    На осквернившего памятник Воинам Освободителям в Судже литовца завели дело
    В Госдуме допустили запрет STALKER 2 в России
    Верховный суд отказался рассматривать жалобу иноагента Семена Слепакова

    Как США грабят весь остальной мир

    США «из всех остальных стран выжимали соки, все остальные страны фактически превращались в предмет, откуда выкачивали дивиденды», заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Жертвой была в том числе и Россия. Как устроен мошеннический механизм, с помощью которого Вашингтон паразитирует на всей остальной планете? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский ищет способы сохранить «пособие» от США

    «Через 38 дней вы потеряете свое пособие». Такой прогноз сын Дональда Трампа озвучил в адрес Владимира Зеленского на фоне масштабной дискуссии о вариантах завершения конфликта на Украине. В то же время ВСУ предприняли массированную дрон-атаку на Подмосковье – и тем самым, как считают эксперты, Зеленский послал Трампу-старшему сигнал: за свое «пособие» он еще поборется. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина призналась в энергетическом каннибализме при отступлении

    Еще весной офис Зеленского инициировал разборку Кураховской ТЭС, и летом эта работа была практически завершена. Причем информация о демонтаже ТЭС появилась ровно в тот момент, когда российские войска начали бои за город. В чем заключались особенности подобной операции и почему о ней решили не сообщать украинцам? Подробности

    Перейти в раздел

    Как будет подавлен «антитрамповский бунт» Европы

    В Европе стали появляться признаки того, что можно назвать «антитрамповским бунтом», а может быть, даже заговором против Трампа. Наиболее ярко это видно в европейской политике по поводу России и Украины. О каком бунте идет речь и почему и как он будет жестоко подавлен новым хозяином Белого дома? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Мат – более серьезная проблема, чем может показаться

      Мат не просто один из регистров языка – это явление глубоко разрушительное в социальном, культурном, психологическом и духовном отношении. Он обесценивает и оскверняет все, что может – не случайно наиболее распространенное непечатное выражение оскорбляет мать собеседника.

      8 комментариев
    • Владимир Можегов Владимир Можегов
      Трамп подвигнет мир стоять на трех ногах

      Трамп пришел на четыре года. За ним – молодой сверхамбициозный, умный и горячий Вэнс, который при хорошем раскладе будет занимать место президента еще восемь лет. Двенадцать лет на то, чтобы выстроить новый миропорядок, который был бы устойчив и по-хорошему компромиссен, то есть устраивал бы все заинтересованные стороны.

      5 комментариев
    • Ирина Алкснис Ирина Алкснис
      Почему Россия сильнее Запада

      При всем разнообразии вариантов принципиальных альтернатив у Запада всего две: либо признать свое поражение, либо ввязаться в прямой открытый военный конфликт с Москвой – в надежде, что совместными усилиями все-таки удастся свалить русского медведя. Но даже это иллюзия.

      23 комментария
    Перейти в раздел

    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............