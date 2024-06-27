Вся риторика украинских руководителей о готовности к переговорам с Россией – информационная дымовая завеса. На самом деле на Украине готовятся к новому наступлению, так как Белому дому нужна хоть какая-то победа в преддверии выборов президента.0 комментариев
Каллас призвала НАТО поставить «военную победу Киева» целью конфликта на Украине
Страны – участницы НАТО должны выбрать «военную победу Киева» в качестве цели в конфликте на Украине, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
По ее словам, невозможно «выиграть войну», если не ставить «победу как главную цель в войне», передает ТАСС.
Каллас также подтвердила тот факт, что в Брюссель поступила заявка от прибалтийских республик и Польши о выделении им дополнительных средств на строительство укреплений на границе с Россией.
Напомним, Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали ЕС выделить средства на строительство 700-километровой линии обороны на границе с Россией и Белоруссией, стоимость которой оценивается в 2,5 млрд евро.