  • Новость часаВС России нанесли удар по аэродромам Украины, где готовили размещение западных самолетов
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    Вся риторика украинских руководителей о готовности к переговорам с Россией – информационная дымовая завеса. На самом деле на Украине готовятся к новому наступлению, так как Белому дому нужна хоть какая-то победа в преддверии выборов президента.

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    Болгарская церковь подвергается таким яростным атакам извне, каких она не знала с конца XIX столетия. Кроме того, ведется работа по разложению церкви изнутри. Однако здоровых сил в ней все-таки больше.

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    Почему многие немцы сейчас отдают свои голоса партиям, настроенным на мирное сосуществование с Россией и требующим прекращения поставок оружия украинскому режиму? Страх перед русским оружием, да и русским характером – это первая причина. Но не единственная.

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    27 июня 2024, 13:48 • Новости дня

    Каллас призвала НАТО поставить «военную победу Киева» целью конфликта на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Страны – участницы НАТО должны выбрать «военную победу Киева» в качестве цели в конфликте на Украине, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

    По ее словам, невозможно «выиграть войну», если не ставить «победу как главную цель в войне», передает ТАСС.

    Каллас также подтвердила тот факт, что в Брюссель поступила заявка от прибалтийских республик и Польши о выделении им дополнительных средств на строительство укреплений на границе с Россией.

    Напомним, Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали ЕС выделить средства на строительство 700-километровой линии обороны на границе с Россией и Белоруссией, стоимость которой оценивается в 2,5 млрд евро.

    27 июня 2024, 11:07 • Новости дня
    Шольц выступил с резкими обвинениями в адрес России

    Шольц обвинил Россию в отказе от диалога по конфликту на Украине

    Шольц выступил с резкими обвинениями в адрес России
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия якобы «отказывается от диалога» и «не хочет мира», утверждает канцлер Германии Олаф Шольц. С такими заявлениями он выступил в Бундестаге, несмотря на то что Россия неоднократно подчеркивала, в том числе на высшем уровне, что готова вести мирные переговоры.

    При этом Шольц полагает, что Украина якобы хочет заключения мира, передает РИА «Новости».

    Напомним, что именно украинское руководство ввело законодательный запрет на ведение переговоров с Россией. Москва отмечала, что для начала мирного процесса в первую очередь стоит снять этот запрет.

    Кроме того, президент Владимир Путин назвал два условия для мирных переговоров с Киевом, выполнение которых, как отмечали в Кремле, сразу же положит конец кровопролитию.

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    26 июня 2024, 14:12 • Новости дня
    Группировка «Север» нанесла поражение семи бригадам ВСУ под Харьковом
    Группировка «Север» нанесла поражение семи бригадам ВСУ под Харьковом
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за сутки поразили живую силу и технику семи бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области, сообщило Минобороны.

    Поражение нанесено 3-й штурмовой, 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 71-й пехотной бригадам ВСУ, 36-й бригаде морской пехоты, 13-й бригаде нацгвардии и 127-й бригаде теробороны в районах Терновой, Глубокого, Ветеринарного, Тихого, Веселого, Нескучного, Питомника, Волчанска и Липцев, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, американскую боевую машину Bradley, орудие M119 американского производства, два орудия Д-20, 122-мм гаубицу Д-30, РЛС AN/TPQ-50 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».

    Западная группировка заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 14-й, 30-й, 66-й механизированных бригад ВСУ, 107-й, 112-й бригад теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах Синьковки, Петропавловки, Табаевки Харьковской области, Платоновки ДНР, Макеевки и Червоной Дибровы ЛНР.

    Также силы России отразили две контратаки украинских штурмовиков 3-й механизированной бригады.

    Потери украинской стороны составили до 400 военнослужащих, танк, пять пикапов, установка М109 Paladin производства США, два РСЗО БМ-21 «Град» и два полевых склада боеприпасов.

    Ранее ВС России уничтожили два склада военно-технического имущества ВСУ.

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    27 июня 2024, 10:30 • Новости дня
    NYT: НАТО пытается успокоить Зеленского и предотвратить новый скандал

    NYT: НАТО хочет успокоить Зеленского обещаниями поддержки перед саммитом

    NYT: НАТО пытается успокоить Зеленского и предотвратить новый скандал
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    НАТО обещает Владимиру Зеленскому долгосрочную поддержку Украины, чтобы «успокоить» главу киевского режима в преддверии июльского саммита Североатлантического альянса и избежать повторения прошлогоднего скандала, пишет американская The New York Times.

    Издание напоминает, что год назад на саммите в Вильнюсе Зеленский «ясно выразил свое недовольство, когда Украине не обозначили четкие сроки переговоров о членстве», передает РИА «Новости».

    По информации NYT, Киев и ряд стран Центральной Европы «горячо надеялись» на то, что Украину пригласят к переговорам о вступлении в НАТО на саммите, который пройдет с 9 по 11 июля. Однако НАТО вместо этого намеревается объявить о создании миссии в Германии, чтобы координировать помощь в адрес Украины, пишет газета.

    Таким образом администрация США и руководство НАТО хотят дать Киеву «что-то существенное», не отказываясь при этом от позиции, что время для вступления Украины в НАТО еще не пришло.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что на предстоящем в июле саммите НАТО будет обсуждаться усиление роли альянса в координации поддержки Украины и подготовки ВСУ.

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    27 июня 2024, 09:34 • Новости дня
    ВВС США дважды включали систему вооружений при сближении с самолетами ВКС России

    МО: ВВС США дважды включали систему вооружений при сближении с самолетами ВКС России

    ВВС США дважды включали систему вооружений при сближении с самолетами ВКС России
    @ ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Замруководителя Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Попов сообщил о восьми нарушениях воздушного пространства Сирии со стороны авиации возглавляемой США коалиции.

    Попов уточнил, что речь идет в том числе о двух случаях активации пилотами истребителей ВВС США систем вооружения, когда происходило сближение с российскими самолетами, выполнявшими плановые полеты, передает ТАСС.

    Помимо этого, было зафиксировано шесть нарушений с использованием беспилотных летательных аппаратов.

    Попов сообщал также, что над Сирией едва не произошло столкновение российского истребителя Су-34 с американским беспилотником MQ-9 Reaper.

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    27 июня 2024, 11:33 • Новости дня
    Арестович: Шесть батальонов ВСУ отказались выполнять боевую задачу
    Арестович: Шесть батальонов ВСУ отказались выполнять боевую задачу
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    От выполнения задач на фронте отказались шесть батальонов ВСУ, заявил бывший внештатный советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в России в список террористов и экстремистов).

    «Один батальон устоял, понес гигантские потери, но стоял. Самое страшное случилось: шесть других батальонов наблюдали, как один батальон стоит, и не пошли на помощь товарищам», – приводит его слова «Московский комсомолец». Заявление прозвучало в интервью Арестовича украинскому журналисту.

    По словам Арестовича, бунт связан с потерей лояльности к командованию. По его словам, это не единичный случай.

    Арестович не уточнил дату и место происшествия, однако, предположительно, речь идет о Торецком направлении, где, по оценке киевских политиков, российские войска добились тактического прорыва.

    Напомним, ранее власти Украины начали принудительную эвакуацию жителей города Торецка, расположенного в подконтрольной Киеву части ДНР.

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    27 июня 2024, 01:59 • Новости дня
    Ирландский журналист рассказал о расстрелах в ВСУ пытающихся сдаться солдат

    Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что ВСУ расстреливают солдат, пытающихся сдаться

    Ирландский журналист рассказал о расстрелах в ВСУ пытающихся сдаться солдат
    @ Mihir Melwani/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Солдат ВСУ, которые хотят сдаться или отступить, расстреливают, заявил ирландский журналист Чей Боуз.

    «Их избивают, похищают и отправляют без подготовки сражаться с наступающей русской армией. Если они пытаются сдаться, их расстреляют», – написал он в своем микроблоге, передает РИА «Новости»

    Боуз назвал режим Владимира Зеленского диктаторским, обвинив в еженедельном похищении тысяч мужчин для отправки на фронт.

    Ранее бывший агент британской секретной разведывательной службы MI6 Аластер Крук рассказал, что в рядах ВСУ в ближайшее время вырастет число дезертиров.

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    26 июня 2024, 16:56 • Новости дня
    В Киеве сообщили о массовом возвращении украинцев на подконтрольные РФ территории

    В Киеве сообщили о массовом возвращении украинцев на подконтрольные России территории

    Tекст: Кристина Цыцура

    От 100 до 130 тыс. украинцев, которые покинули населенные пункты, возвращаются обратно в свои дома, сообщил украинский парламентарий Максим Ткаченко.

    По словам Ткаченко, иногда люди возвращаются вместе со всей семьей. Он отмечает, что одной из причин этого возвращения является отсутствие бесплатного жилья, предоставляемого украинскими властями, которое соответствовало бы нормальным условиям проживания, передает «Московский комсомолец».

    По словам депутата, съемное жилье на территориях, контролируемых Киевом и предоставляемое украинцам, уехавшим за границу, часто оказывается слишком дорогим.


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    26 июня 2024, 16:35 • Новости дня
    Рябков заявил о начале важного этапа обмена заключенными между Россией и США
    Рябков заявил о начале важного этапа обмена заключенными между Россией и США
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Начало суда по делу американского журналиста Эвана Гершковича является важным процессуальным этапом в обмене заключенными между Россией и США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

    Рябков добавил, что власти США заинтересованы судьбой Гершковича, поэтому они должны рассмотреть сигналы, которые Москва посылает Вашингтону. По его словам, у США есть обыкновение отмахиваться от знаков России, но в этот раз стоит вдуматься в их суть, сообщают «Известия».

    В среду в Екатеринбурге, в Свердловском областном суде, начался закрытый процесс над американским журналистом Эваном Гершковичем. Его обвиняют в шпионаже в пользу США.

    Ранее в Кремле сообщили, что российская сторона проводит контакты по ситуации с Гершковичем.

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    26 июня 2024, 21:52 • Новости дня
    В киевском отеле Hilton нашли тело атташе посольства США

    Tекст: Вера Басилая

    В Киеве в гостиничном номере отеля Hilton был найден мертвым атташе посольства США, следов насилия на его теле не обнаружено, сообщили украинские СМИ.

    Как пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, американский дипломат страдал от повышенного уровня холестерина. Личность умершего пока не раскрывается, известно, что на Украину он приехал 15 июня, передает РИА «Новости».

    Между тем посольство США на Украине официально подтвердило смерть дипломата. В комментарии дипмиссии уточняется, что госслужащий США «работал под руководством главы миссии в посольстве в Киеве», передает ТАСС.

    Ранее бывшая заместитель генерального прокурора Украины Ольга Колинько, которая ранее занималась расследованием резонансных дел, и ее дочь Ярослава были найдены мертвыми в своих квартирах в Киеве.

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    27 июня 2024, 12:25 • Новости дня
    Кремль: Москва готова ответить на понижение дипотношений со стороны Запада

    Представитель Кремля Песков: Москва готова ответить на понижение дипотношений со стороны Запада

    Кремль: Москва готова ответить на понижение дипотношений со стороны Запада
    @ Михаил Метцель/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Москва рассматривает все возможные варианты реагирования на действия Запада, в том числе и на понижение уровня дипотношений, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, по мере того как растет вовлеченность в украинский конфликт стран коллективного Запада, в частности, США, Москва не может не рассматривать различные варианты ответов на такое враждебное вмешательство, передает ТАСС.

    При этом представитель Кремля добавил, что решений на этот счет пока не принималось.

    Ранее в США заявили о развороте Азии в сторону России.

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    26 июня 2024, 19:33 • Новости дня
    В Белом доме отвергли идеи советников Трампа по территориальным уступкам Киева

    Кирби: Вашингтон не собирается вынуждать Киев идти на территориальные уступки России

    В Белом доме отвергли идеи советников Трампа по территориальным уступкам Киева
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Нынешняя администрация Соединенных Штатов не будет вынуждать Украину идти на территориальные уступки России, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

    Кирби прокомментировал предложения советников экс-президента США Дональда Трампа о закреплении режима прекращения огня на Украине по «имеющейся линии фронта». По его словам, президент США Джо Байден придерживается позиции, что решения о переговорах должны приниматься президентом Владимиром Зеленским и Украиной без принуждения со стороны США об уступке украинских территорий, передает ТАСС.

    Ранее советники Трампа Кит Келлог и Фред Флейтц предложили лишить Киев помощи в случае отказа от переговоров с Россией. Также они предложили закрепить режим прекращения огня на основе «имеющейся линии фронта».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что советникам Трампа следует учитывать ситуацию на поле боя, предлагая план по урегулированию украинского конфликта.

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    26 июня 2024, 21:15 • Новости дня
    Подполье сообщило о взрывах в районе Харьковского авиазавода

    Подполье: В Харькове в районе авиазавода произошли два взрыва

    Подполье сообщило о взрывах в районе Харьковского авиазавода
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России нанесли удары в район Харьковского авиазавода, произошли два сильных взрыва, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Лебедев рассказал со ссылкой на источники, что ВСУ расставили в черте Харькова тяжелую артиллерию, на севере города не работают коммерческие фирмы, закрыты банки, из которых вывезены все наличные деньги, передает РИА «Новости».

    Ранее украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове.

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    26 июня 2024, 15:56 • Новости дня
    Шольц: НАТО не будет частью конфликта на Украине
    Шольц: НАТО не будет частью конфликта на Украине
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    На предстоящем в июле саммите НАТО будет обсуждаться усиление роли альянса в координации поддержки Украины и подготовки ВСУ, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

    «Одновременно ясно и мне важно констатировать: из-за того, что мы делаем, НАТО не будет частью конфликта», – приводит его слова ТАСС.

    Выступая в Бундестаге в преддверии саммитов ЕС и НАТО, Шольц заверил, что альянс «не переступит эту границу».

    Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военная помощь НАТО Киеву не делает альянс участником конфликта.

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    27 июня 2024, 05:01 • Новости дня
    Кеннеди–младший назвал обстрел пляжа в Севастополе актом войны
    Кеннеди–младший назвал обстрел пляжа в Севастополе актом войны
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди–младший назвал обстрел пляжа в Севастополе актом войны со стороны США против мирных россиян.

    «Слово, которое описывает это, – терроризм. Это акт войны со стороны США против российских гражданских лиц», – написал он в своем микроблоге, передает РИА «Новости»

    Кеннеди–младший отметил, что атака была совершена американской ракетной установкой, «предположительно произведенной (компанией) Lockheed и наводимой на цель сложной системой, которой только американцы на Украине могут управлять (MGM-140 ATACMS)».

    Он отметил, что ракета взорвалась «над российским Крымом и разбросала по площади кассетные суббоеприпасы, накрыв гражданский пляж», что привело к ранениям более чем ста человек, в том числе детей.

    Также он призвал конгрессменов остановить «неконтролируемых и безрассудных ястребов, которые управляют ослабленным президентом Джо Байденом».

    Ранее министр обороны КНДР Кан Сун Нам заявил, что США являются главным спонсором терроризма. Об этом говорится в заявлении. Он осудил атаку на Севастополь, назвав его «непосредственным военным ударом по российской территории», а также «жестоким злодеянием против человечности, которому не может быть оправдания».

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    26 июня 2024, 16:12 • Новости дня
    Энергетики Украины пожаловались на дефицит снарядов ПВО
    Энергетики Украины пожаловались на дефицит снарядов ПВО
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Основной причиной ухудшения энергетической ситуации на Украине стал дефицит снарядов для систем противовоздушной обороны (ПВО), сообщил исполнительный директор украинской энергетической компании ДТЭК Дмитрий Сахарук, его слова приводит издание Kyiv Post.

    Он объяснил, что на каждую ракету ПВО поступает пять-шесть российских ракет, передает РИА «Новости».

    Сахарук добавил, что восстанавливать энергетическую инфраструктуру нет возможности, поскольку защитить отремонтированные подразделения не удастся.

    Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что отсутствие помощи Запада с системами ПВО повлечет разрушение украинской экономики.

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