Каллас призвала НАТО поставить «военную победу Киева» целью конфликта на Украине

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, невозможно «выиграть войну», если не ставить «победу как главную цель в войне», передает ТАСС.

Каллас также подтвердила тот факт, что в Брюссель поступила заявка от прибалтийских республик и Польши о выделении им дополнительных средств на строительство укреплений на границе с Россией.

Напомним, Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали ЕС выделить средства на строительство 700-километровой линии обороны на границе с Россией и Белоруссией, стоимость которой оценивается в 2,5 млрд евро.

