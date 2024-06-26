Российская СВО стала катализатором пока еще не до конца проявленных, но очень интересных процессов по всей Европе. Она возвращает Старый Свет в историю, ставит его перед выбором – либо продолжить национальное существование, либо окончательно умереть, уйти в унификацию и подчиниться Америке.

Изъяны блогосферы как источника информации являются продолжением ее достоинств. Да, новостей в Сети очень много. Но значительную их часть можно квалифицировать как распространение слухов. Если раньше понятие «агентство ОБС» расшифровывалось как «одна баба сказала», то сегодня это следует понимать как «один блогер сказал».

Почему многие немцы сейчас отдают свои голоса партиям, настроенным на мирное сосуществование с Россией и требующим прекращения поставок оружия украинскому режиму? Страх перед русским оружием, да и русским характером – это первая причина. Но не единственная.

Почему дешевеют новые автомобили Новые легковые автомобили неожиданно подешевели до 2,8 млн рублей в среднем по рынку, посчитал «Автостат». Хотя последние 10 месяцев средняя цена держалась выше 3 млн рублей после подорожания летом прошлого года. Что помогло снизить цены на автомобили этой весной и удастся ли сохранить этот тренд и дальше? Подробности Перейти в раздел

БРИКС столкнулся с проблемой роста БРИКС приостанавливает процесс принятия новых участников в организацию. Причина подобного решения – необходимость проработки критериев членства. Эксперты отмечают, что объединению предстоит выработать особую модель интеграции, качественно отличающуюся от аналогичных процедур в других международных блоках. Каким же условиям должны соответствовать будущие государства БРИКС? Подробности Перейти в раздел

Дагестану необходима нулевая терпимость к ваххабизму Власти Дагестана усиливают меры по профилактике экстремизма и терроризма. Личные дела всех руководителей будут подвергнуты ревизии, а в интернете начнут жестче пресекать деструктивный контент. Об этом объявил глава региона Сергей Меликов, который также раскритиковал ношение никаба в регионе. Почему Дагестан не может справиться с проблемами экстремизма с середины 90-х годов и какие меры дадут реальные результаты по борьбе с терроризмом? Подробности Перейти в раздел

НАТО возглавит «одинокое политическое животное» Страны НАТО окончательно пришли к согласию относительно кандидатуры нового генсека альянса. Уже в ближайшее время этот блок вместо Йенса Столтенберга возглавит бывший премьер Нидерландов Марк Рютте. «Одинокий мужчина, он прожил в одном и том же скромном доме с той же мебелью уже 30 лет», – описывает быт Рютте западная пресса. С политической точки зрения этот человек тоже будет весьма своеобразным, в том числе для России. Подробности Перейти в раздел

Напавшие на Дагестан террористы били по единству России В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности Перейти в раздел