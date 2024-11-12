Трамп пришел на четыре года. За ним – молодой сверхамбициозный, умный и горячий Вэнс, который при хорошем раскладе будет занимать место президента еще восемь лет. Двенадцать лет на то, чтобы выстроить новый миропорядок, который был бы устойчив и по-хорошему компромиссен, то есть устраивал бы все заинтересованные стороны.0 комментариев
Шойгу заявил о необходимости противодействия политике США вместе с КНР
Шойгу сообщил о необходимости сопротивления России и Китая противодействию со стороны США
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И заявил о необходимости противодействия политике двойного сдерживания, которую проводят США и их союзники против России и Китая.
По его словам, Россия и Китай должны совместно противодействовать политике «двойного сдерживания», проводимой Соединенными Штатами и их союзниками, передает ТАСС. Шойгу подчеркнул: «Готов вместе с вами и далее прилагать усилия для реализации договоренностей, достигнутых президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином».
Шойгу также отметил важность наращивания внешнеполитической координации между Россией и Китаем, включая построение евразийской архитектуры равной и неделимой безопасности. Он добавил, что в условиях глобальной нестабильности значение регулярных контактов между двумя странами значительно возрастает. Секретарь Совбеза выразил признательность китайским партнерам за поддержку российского председательства в БРИКС и визит Си Цзиньпина в Россию.
Отношения между Россией и Китаем, по словам Шойгу, «представляют собой образец сотрудничества двух держав в современном мире». Эти связи выстраиваются на принципах взаимного уважения и равноправия, доверия, а также поддержки в ключевых для обеих сторон вопросах. Шойгу подчеркнул, что российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне за всю их историю и продолжают развиваться в конструктивном и доверительном ключе.
Министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с российским коллегой Сергеем Шойгу заявил, что отношения Китая и России выдержали международные перемены благодаря лидерам двух стран, оставаясь стабильными.