Том Хэнкс объявил о своем решении покинуть США после победы Дональда Трампа. Этот политический жест подчеркивал несогласие актера с новым руководством сверхдержавы. Однако уже через два дня после отъезда Хэнкс вернулся в Штаты, объяснив это фразой: «Хлопать дверью – не в моих правилах». Ну, ок.3 комментария
G7 решила усилить давление на Китай за поддержку России
Bloomberg: Министры G7 намерены принять меры против Китая за помощь России на Украине
Министры иностранных дел стран G7 планируют обсудить возможные меры против КНР из-за предполагаемой поддержки России на Украине, несмотря на отсутствие четких доказательств поставки военной помощи от Китая.
Страны Группы семи (G7) планируют обсудить усиление давления на Китай на предстоящей встрече министров иностранных дел в Италии, сообщает Bloomberg.
Планируется принять меры против китайских субъектов, которые могут быть вовлечены в поддержку специальной военной операции России на Украине, передает ТАСС.
Как пишет агентство, в проекте коммюнике указывается на необходимость принять меры в отношении субъектов на территории Китая и других третьих стран. Однако окончательные формулировки документа могут подвергнуться изменениям.
Ранее кандидат на пост главы дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о намерении противостоять России и Китаю, а также поддерживать Украину, сосредоточившись на укреплении сотрудничества с союзниками.
Между тем секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И сообщил о необходимости противодействия политике двойного сдерживания, которую проводят США и их союзники против России и Китая.