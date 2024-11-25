G7 решила усилить давление на Китай за поддержку России

Bloomberg: Министры G7 намерены принять меры против Китая за помощь России на Украине

Tекст: Елизавета Шишкова

Страны Группы семи (G7) планируют обсудить усиление давления на Китай на предстоящей встрече министров иностранных дел в Италии, сообщает Bloomberg.

Планируется принять меры против китайских субъектов, которые могут быть вовлечены в поддержку специальной военной операции России на Украине, передает ТАСС.

Как пишет агентство, в проекте коммюнике указывается на необходимость принять меры в отношении субъектов на территории Китая и других третьих стран. Однако окончательные формулировки документа могут подвергнуться изменениям.

Ранее кандидат на пост главы дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о намерении противостоять России и Китаю, а также поддерживать Украину, сосредоточившись на укреплении сотрудничества с союзниками.

Между тем секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И сообщил о необходимости противодействия политике двойного сдерживания, которую проводят США и их союзники против России и Китая.