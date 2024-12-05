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    5 декабря 2024, 20:05 • Общество

    Конфликт с Россией усугубил кризис стоимости жизни на Западе

    Мировой кризис стоимости жизни показал отрицательную сторону глобализации

    Конфликт с Россией усугубил кризис стоимости жизни на Западе
    @ Hesther Ng/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Впервые за 70 лет в большинстве стран новые поколения живут хуже предыдущих. Мир сотрясают инфляция, безработица, энергетический кризис. Доступность продуктов питания вызывает беспокойство в Европе, Латинской Америке, Африке, Азии и становится главной темой предвыборных программ политиков. Как мировой кризис связан с западоцентричной экономикой и санкциями против России?

    Проблема высокой стоимости жизни становится значительно более важной, чем любая другая социологическая проблема для стран Европы и США. Об этом говорится в докладе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Мировой кризис стоимости жизни. Ключевые характеристики».

    По мнению экспертов, стоимость жизни в последние годы существенно выросла из-за финансовых кризисов. Из-за инфляции цен на продукты питания многие люди перешли на покупку еды только по акциям и начали урезать продовольственные корзины. В отдельных странах, таких как Франция, это коснулось более половины жителей.

    Обеспокоенность инфляцией наиболее выражена в экономически развитых странах: Сингапуре (63%), Австралии и США (по 50%). Для США инфляция и экономика в принципе являются наиболее беспокоящей население темой.

    В ряде стран, таких как Британия, рост стоимости на услуги ЖКХ, включая газ и электроэнергию, способствует тому, что миллионы семей оказываются за чертой бедности. Проблемы с оплатой коммунальных платежей в Европе беспокоят от одной до двух третей респондентов: 39% – в Великобритании, 50% – во Франции, 40% – в Германии, 25% – в Дании, 25% – в Швеции, 38% – в Испании, 62% – в Италии.

    Среди респондентов YouGov из разных стран Европы от 21% до 51% испытывали трудности с покупкой бензина для своих транспортных средств: 30% – в Британии, 49% – во Франции, 37% – в Германии, 21% – в Дании, 25% – в Швеции, 37% – в Испании.

    Еще одним фактором обнищания становятся счета за медицинские расходы и кредиты на лечение. Пациенты часто вынуждены отказываться от врачебной помощи, поскольку не в состоянии ее оплатить. Более трети жителей США имеют медицинские долги. 40 миллионов американцев должны за лечение в совокупности 88 млрд долларов.

    Другой острой проблемой в последние годы стала «долговая ловушка» кредитных карт – люди вынуждены отдавать долг вместе с процентами, что усиливает финансовую нагрузку. В США только по одним студенческим займам 43 млн человек в совокупности должны банкам 1,7 трлн долларов.

    «Экономические проблемы ощущают прежде всего в тех странах, которые чувствовали себя более защищенными благодаря привилегированному цивилизационному положению и однополярному, западоцентричному развитию экономик», – пояснила Екатерина Соколова, заместитель исполнительного директора по стратегии и прогнозированию ЭИСИ.

    По ее словам, сейчас впервые со Второй мировой войны новые поколения имеют более низкий уровень жизни по сравнению с поколением своих родителей. «Все это порождает серьезные политические следствия», – подчеркнула аналитик.

    «Если что-то и объединяет жителей Манхэттена, Рио-де-Жанейро, какой-нибудь африканской страны и нашей родной Сызрани социологически, то именно кризис стоимости жизни. Во-первых, это отчасти демонстрация того, что у глобализации есть не только положительные, но и сильно отрицательные стороны», – продолжил Глеб Кузнецов, руководитель экспертного совета ЭИСИ.

    «Что представляет собой этот кризис стоимости жизни? Это не только рост цен по всем основным направлениям трат обычного человека. Это снижение доступа к целым группам товаров, услуг, в том числе социальных», – пояснил он.

    «В каждой стране, в зависимости от условий и политики, свой пасьянс факторов, инсинуирующий этот самый кризис стоимости жизни. То есть кирпичики, из которых строятся, общие для всех, но здания, которые получаются, разные: в Германии – одно, в Великобритании – другое, в Корее – третье», – перечислил аналитик.

    «И в результате получается уникальный с точки зрения истории экономики феномен – когда стоимость активов формально очень велика, а располагающее всем этим общество лишается доступа к тому, на что еще их бабушки, дедушки и родители эти самые ресурсы тратили. Потому что в жестко стратифицированном обществе люди из бедных классов не испытывали тех фрустраций по поводу своего неравного положения, как испытывают сейчас», – детализировал он.

    «В результате у этого есть самый интересный эффект – это политические кризисы. В какую историю мы не смотрим, неважно, в Корее ли, или во Франции события последних дней, или в Германии досрочные выборы, везде люди недовольны политикой и требуют изменений»,

    – отметил политолог. «В какой-то момент система просто устанет настолько, что произойдут внутренние изменения, которые позволят выбрать правительство, ориентированное на решение хоть каких-то вопросов, кроме больших макротем вроде энергетического перехода, построения сверхсправедливого, шерингового общества, где нет богатых и бедных, и так далее», – указал эксперт.

    Проблемы для Европы создает и поддержка производителей в США, которые переезжают из ЕС или Китая, напомнила Ксения Бондаренко, эксперт Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ. «Стоимость газа в Европе в пять раз выше, чем в США. Компании в США получают льготы, что способствует оттоку производства из Европы и росту безработицы», – отметила она.

    В любой экономике ставка, инфляция и безработица взаимосвязаны, указала эксперт. Также есть проблемы с экономическим ростом ведущих экономик ЕС. «Например, Германия уже второй год сталкивается с рецессией – это происходит впервые за десятки лет и является значимой темой, поскольку ФРГ была ключевой экономикой Евросоюза наряду с Францией», – добавила аналитик.

    Еще одна причина кризиса в Европе – ускоренный энергопереход без учета технологических и экономических ограничений, добавил Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности. «Вторая ошибка – ставка на конфликт с Россией, который для США намного дешевле, чем для Европы. В итоге условия для развития в Европе стали хуже, чем в США и Китае, и ЕС усугубляет свое положение санкциями против России», – пояснил он.

    Европейский кризис виден и на тепловой карте промышленности ФРГ, которая также пострадала от антироссийских санкций,

    согласился Александр Герасимов, экономист, эксперт ЭИСИ. «Проблема Германии ­– географическая и политическая удаленность от ресурсов. У них рядом богатая Россия и развивающийся Китай, а они тратят силы на геополитические вопросы. В итоге каждый шестой немец находится в зоне риска бедности. Ежегодный рост ВВП ФРГ на 0,4% идет только за счет расширения на Восток», – заметил он.

    Благосостояние Запада всегда строилось на дешевых российских энергоносителях, напомнил Павел Селезнев, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ. «Теперь они провалили энергопереход, потому что политический истеблишмент Брюсселя не связывает свое будущее с запросами простых жителей Европы», – пояснил он.

    «Кроме того, США с момента создания ЕС играли на понижение, толкая туда страны с заведомо более слабой экономикой. А теперь они стали балластом. Это целенаправленная политика Вашингтона, нацеленная на уничтожение Европы как экономического конкурента США и на дефрагментацию ЕС», – заключил экономист.

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