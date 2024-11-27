Кому выгоден слабый рубль

Tекст: Ольга Самофалова

Курс доллара на международном внебиржевом валютном рынке Forex превысил 110 рублей за доллар впервые с марта 2022 года, свидетельствуют данные торгов. Курс евро перешагнул 115 рублей, юань на Московской бирже поднимался выше 15 рублей.

Еще 5 сентября курс был 88,93 рубля, а сегодня он уже 105 рублей. За неполных три месяца курс вырос почти на 20%. При этом министр финансов Антон Силуанов накануне сказал, что текущий курс благоприятен для экспортеров и в целом бюджет пополняется благодаря такому курсу.

Между тем Банк России уже предпринял шаг в поддержку курса рубля. Он заявил, что с 28 ноября и до конца года не будет покупать валюту на внутреннем рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России, связанных с реализацией бюджетного правила. При этом ЦБ продолжит продавать валюту для пополнения Фонда национального благосостояния в объеме 8,4 млрд рублей в день.

Глава ВТБ Андрей Костин считает, что курс доллара после такого роста стабилизируется на более низком уровне. Однако эксперты считают, что трехзначный курс доллара – это новая реальность.

Рубль слабеет еще с начала осени, потеряв за последние три месяца почти 20%. Последнее ослабление – самое сильное. Это реакция рубля на новые санкции, под которые попал Газпромбанк.

«Со стороны экспорта – это введение санкций против Газпромбанка. Теперь европейские контрагенты не могут расплачиваться за российский газ. А также введение санкций против других более мелких банков, через которые осуществлялось большинство платежей. Это снизило приток валюты. Нормализация ситуации потребует времени», – говорит Ксения Бондаренко, эксперт Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ.

Это вызывает опасения по поводу сокращения экспортных доходов России и усложнения платежей за импорт.

«Добавляются опасения прекращения Россией экспорта газа в Европу, если ЕС присоединится к санкциям против Газпромбанка, что, соответственно, приведет к сокращению значительной части выручки РФ от продажи газа»,

– говорит Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

«Во-вторых, влияет фундаментальный фактор увеличения спроса на импорт в условиях сезонного фактора – «доисполнения» бюджетов к концу нового года. Кроме того, до введения последнего пакета санкций бизнесу стало немного легче оплачивать импорт, только в договорах указывалось большее время простоев на границе», – добавляет Бондаренко.

«Дополнительного страха на валютный рынок нагнали заявления Трампа о возможных пошлинах сразу против нескольких стран, которые вызвали рост доллара США не только по отношению к рублю, но и ко всем мировым резервным валютам, чего, видимо, Трамп и добивался. Слабая и нестабильная динамика нефтяных котировок тоже добавляет рублю негатива. Все эти факторы совпали именно в последнюю неделю ноября, нивелировав даже влияние налогового периода на российскую валюту», – отмечает Мильчакова.

Эффект от девальвации рубля несет не только негативные факторы, но и положительные.

«Бюджету дешевый рубль выгоднее, чем дорогой, так как при одной и той же долларовой цене в пересчете на рубли баррель нефти будет стоить гораздо дороже при более дешевом рубле, чем при более дорогом рубле. Экспортерам дешевый рубль более выгоден, чем дорогой, однако при подобных скачках рубля весьма сложно планировать важные проекты на долгий срок», – объясняет Мильчакова.

«Бюджет, конечно, получает больше, как и экспортеры. Для бюджета падение курса USDRUB на пять рублей стоит примерно 500–700 млрд рублей в год. Но здесь также вопрос в том, насколько снизятся нефтегазовые доходы из-за этой ситуации»,

– отмечает Ксения Бондаренко.

«Похоже, что текущее ослабление рубля Москву вполне устраивает, поскольку при прочих равных это позволяет наполнить бюджет рублями. Когда власти хотели иметь более крепкий курс рубля, правительство выпускало указ об ужесточении валютного контроля над экспортерами (как это было в октябре 2023 года). Но сейчас правительство, напротив, смягчает требования по контролю за валютными потоками, значит им нужен более слабый курс рубля», – считает Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам».

Между тем отрицательные последствия от девальвации рубля тоже имеются. «Слишком дорогая иностранная валюта создает проблемы для импортеров. Но главное – текущий курс способствует усилению проинфляционных рисков. Как ранее отмечали в ЦБ, ослабление рубля на каждые 10% добавляет к инфляции 0,5 п.п. К тому же продолжительные девальвационные импульсы усиливают инфляционные ожидания у населения и бизнеса», – говорит Александр Шепелев, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

Прежде всего рост валют транслируется в удорожании импортных товаров – техники, электроники, автомобилей, различного оборудования и комплектующих. Удорожание валют почти на 10% с начала ноября с временным лагом в несколько недель вызовет соответствующий прирост цен на весь импорт, добавляет Шепелев.

«Ситуация с курсом тревожная, но девальвация не является неконтролируемой – у финансовых властей сохраняются рычаги воздействия на курс. Важнейшей психологической отметкой является область исторических максимумов по доллару в 120 рублей, достигнутых весной 2022 года. На ажиотажной волне нельзя исключать роста доллара и до 114-115 рублей, но очевидно, что такие курсовые уровни несут риски для макроэкономической стабильности. Однако полагаем, что власти вряд ли дадут выйти доллару на исторические максимумы», – рассуждает Шепелев.

У властей есть как минимум два способа поддержать рубль. Первым они уже воспользовались: ЦБ приостановил зеркалирование операций Минфина, то есть покупку валюты до конца года. Второй способ – это возврат к более высоким лимитам по возврату экспортной выручки.

«Банк России уже объявил об отказе от покупок валюты до конца года. Это правильная мера, на наш взгляд, но ее недостаточно, чтобы вернуть рубль даже на уровень в 90 рублей за доллар. Для более значительного падения доллара и евро надо вновь возвращать требования к экспортерам об обязательной продаже валютной выручки не менее чем на 80%.

По крайней мере, на фоне обвалов рубля 2022 года, 2014-2015 годов и ранее именно такие меры применялись и доказывали свою работоспособность. Теперь ход за Минфином, который, на наш взгляд, в декабре может объявить о продажах валюты по бюджетному правилу или в крайнем случае о хотя бы временном отказе от покупок валюты. А вообще было бы неплохо все средства ФНБ хранить только в рублях или, допустим, частично в акциях российских эмитентов и государственных облигациях, чтобы повысить престиж российских рублевых активов и в конечном счете рубля», – рассуждает Мильчакова.

Бондаренко предполагает, что правительство не вводит обязательную продажу экспортной выручки, возможно, потому, что значительная ее часть «застряла» теперь в странах Европы, Турции, ОАЭ, Китае и других и не может быть перенаправлена в Россию.