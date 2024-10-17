В России ждут нового исторического рекорда по ставке ЦБ

Глава ВТБ сделал самый жесткий прогноз по росту ставки ЦБ в 2024 году

Tекст: Ольга Самофалова

Ключевая ставка будет повышена в этом году до 21% в октябре или на следующем заседании ЦБ, заявил президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин. При этом консенсус-прогноз аналитиков говорит о повышении ставки только на 1% – с 19% до 20%.

В первом полугодии 2025 года политика ЦБ будет жесткая, считает Костин. «Но мы рассчитываем, что начиная со второго полугодия ставка постепенно может начать снижаться. Как, собственно, и инфляция, которая, по нашим прогнозам, может быть порядка 6%. И это уже хороший аргумент в пользу того, что и ставка должна снижаться», – пояснил он.

Если ключевая ставка, по которой ЦБ кредитует коммерческие банки, вырастет до 21%, то это будет самый высокий показатель с 2013 года. Именно тогда в России вообще появилась ключевая ставка. До сих пор самый высокий уровень был достигнут в феврале 2022 года, когда ЦБ резко поднял ставку до 20%. До 2013 года в России была ставка рефинансирования, и она порой доходила до невероятных по сегодняшним меркам уровней.

«Предшествующая ключевой – ставка рефинансирования – в 90-х годах прошлого века показывала такие антирекорды, которые сегодня представляются невероятными. Были значения и в 150% годовых, когда произошел дефолт и девальвация рубля в 1998 году, и выше.

Абсолютным рекордом стало значение ставки рефинансирования в 205% годовых весной 1994 года. Но тогда и годовая инфляция даже по официальным данным доходила до 220%, а рубль почти ничего не стоил, и за наличные доллары можно было расплачиваться в магазинах за автомобили, бытовую технику и т. д.

Однако на такие «рекорды», конечно, ориентироваться не нужно, да и макроэкономические условия в России сегодня совсем другие», – говорит Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

«Повышение ставки до 21%, если оно случится, будет вынужденной мерой. По сути своей, заявления регулятора о возможном повышении ставки до 20% было воспринято рынком весьма спокойно и фактически им уже «отыграно» и заложено в повышенные ставки по депозитам и кредитам. Так как инфляционные ожидания сильны, да и реальная инфляция продолжает расти, и все это происходит на фоне достаточно уверенного роста основных мировых валют относительно рубля, то российскому финансовому рынку нужна дополнительная встряска», – считает Татьяна Белянчикова, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Плеханова.

В целом экономисты пока надеются, что пик ставки будет все-таки 20%, а не 21%. Однако исключать ничего нельзя. Что же заставляет Банк России действовать так жестко?

«Банк России остро реагирует на инфляционные ожидания, которые снова вырастут на фоне роста утильсбора. Плюс статистика по инфляции не прибавляет позитива. Инфляция последнее время находится в коридоре 6–8% с сезонной корректировкой. Предельная реальная ставка получается уже сейчас не менее 11%, а средняя не меньше 8%», – отмечает Илья Федоров, главный экономист «БКС Мир инвестиций».

В целом, по его словам,

реальные ставки в 10% в течение 12 месяцев уже способны вернуть инфляцию к цели ЦБ в 4%, но есть проблема: индексация тарифов ЖКХ и естественных монополий с учетом роста утильсбора будет давать 1,5–2 п. п. к инфляции следующего года.

На то, что помимо ключевой ставки на инфляцию влияют также тарифы естественных монополий, рост заработной платы и бюджетные расходы, указывал также Костин. «Поэтому сегодня не так быстро происходит снижение по инфляции, как нам хотелось бы», – добавил он.

«Таким образом, Банку России нужно приводить инфляцию уже не к 4%, а к 2% в течение пяти кварталов. Для компенсации дополнительных двух процентных пунктов требуется дополнительное повышение ставки еще на 3-4 п. п. исходя из лагов действия монетарной политики. Но сейчас стоимость денег на рынке сильно выше, чем «ключевая ставка плюс 1-2 п. п.». Деньги стоят примерно «ключевая ставка плюс 4 п. п.», то есть столько, сколько бы они стоили при ставке 21%», – говорит Федоров. Это говорит о том, что банки уже подготовились к ставке в 21%. Именно поэтому спешить с сильным подъемом ставки у ЦБ нет необходимости, считает эксперт, и ждет повышения ставки до 20% на следующей неделе. К тому же вперед смотрящие индикаторы уже говорят о развороте в экономике, добавляет Федоров.

Мильчакова тоже считает маловероятным повышение ставки до 21% годовых и в этом, и в следующем году. Потому что, во-первых, годовая инфляция в сентябре показала замедление до 8,6%, значит, прошлые повышения сработали.

«Во-вторых, если ключевая ставка будет повышена до 21% годовых, то от сегодняшних уровней процентные ставки банков по кредитам и депозитам вырастут тоже примерно на два процентных пункта. Но для многих банков такой уровень процентных ставок и по кредитам, и по вкладам будет некомфортным. Спрос на коммерческие кредиты может упасть, а депозиты – это для банка обязательство. Не говоря уже о том, что удорожание кредитов создает проблемы с доступом к финансированию для реального сектора, промышленности, малого и среднего бизнеса», – говорит Мильчакова.

Для финансового рынка ситуация, конечно, действительно непростая, и он пытается приспособиться к новой реальности.

Банки все чаще стали применять плавающие процентные ставки по кредитам – на таких условиях выдается уже более половины новых ссуд юридическим лицам, да и на кредиты гражданам это начинает распространяться,

говорит Татьяна Белянчикова.

«Плавающая ставка сегодня все чаще бывает основана не на рыночных ставках, меняющихся ежедневно, она имеет в своей базе именно ключевую ставку Банка России. Таким нехитрым способом коммерческие банки страхуют себя от изменений и даже потрясений, которые ждут их при резких решениях регулятора. Потому как в случае роста ключевой ставки придется повышать ставки по вкладам/депозитам, стоимость ресурсов растет, но «длинные» кредиты выданы под относительно невысокий процент, и его нельзя поднять. А это опасная ситуация, которая, как известно, уже стала причиной «падения» нескольких известных банков в США и других странах. Привязка же к ключевой ставке позволяет в значительной степени закрыть данный риск», – рассуждает Белянчикова. При этом при снижении ключевой ставки стоимость по кредитам с плавающей ставкой тоже снижается.

Влияние процентной ставки на курс рубля есть, но оно опосредованное.

«При высокой процентной ставке спекулянтам на валютном рынке становится невыгодно брать рублевые ресурсы взаймы, чтобы играть этими деньгами на повышение. Данный механизм хорошо сработал в 2014 и 2022 годах – правда, тогда повышение ключевой ставки было резким и эффект для валютного рынка оказался ощутимым. Сегодня же темпы роста ключевой ставки хоть и заметны глазу и карману, но все-таки не такие внезапные, поэтому здесь действия регулятора все-таки больше следует относить к антиинфляционным, чем к способствующим укреплению курса национальной валюты», – считает Белянчикова.

Снижение ставки Центробанком экономисты ждут не раньше лета 2025 года, как и глава ВТБ. Однако уточняют, что прогнозировать сейчас очень тяжело.