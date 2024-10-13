Зачем рубль катается на американских гонках

Почему ослабление рубля выглядит странным

Tекст: Ольга Самофалова

Рубль показывает странную динамику: в середине прошлом недели он начал слабеть к доллару и евро, потом немного отыграл потери, но не до конца. Так, доллар вырос с 94,5 до 97,4 рубля, евро - со 104,3 до 106,6 рубля. Официальный курс, установленный ЦБ с 12 октября: 96 рубля за доллар, 105,1 рубля за евро.

Интересно, что одной понятной причины, которая привела к таким американским горкам курс, назвать сложно. Понятно, что есть фундаментальные факторы, из-за которых рубль слабеет еще с августа. Это в том числе экспортно-импортный дисбаланс (экспортеры стали меньше продавать валюты) и сокращение почти до нуля продажи валюты в рамках бюджетного правила. Они никуда не делись, но не были неожиданными. Тогда как цены на нефть как раз подросли до более чем 80 долларов за баррель, да и ЦБ нарастил продажи валюты с октября. И это все должно было бы помогать рублю крепнуть, а не падать.

Что же пошло не так, и какие последствия это будет иметь? Экономисты дают разные объяснения происходящему с рублем, что только подтверждает необычность ситуации.

«Неровные движения курса рубля можно связать с локальными сделками по покупке-продаже валюты, например, со сделкой по продаже российских активов компанией Unilever. Точная сумма продажи этого крупного бизнеса неизвестна, но ранее российский бизнес холдинга с учетом дисконта оценивался в 35–40 млрд рублей, то есть около 420 млн доллары. Точные объемы прошедших оборотов по валюте оценить невозможно, поскольку данные засекречены», - предполагает Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам».

Основную роль в динамике рубля последних дней мог сыграть санкционный фактор, а именно то, что с 12 октября нерезиденты больше не могут выводить свои активы, в том числе с Мосбиржи, покупая юань, не исключает Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций». Потому что из-за июньские санкции Минфина США начинают действовать и запрещают проводить операции с Мосбиржей и входящими в ее группу Национальным клиринговым центром (НКЦ) и Национальным расчетным депозитарием (НРД).

«Санкционное давление снизило зависимость курса доллара в стране от внешних факторов, однако оно все равно осталось, пусть и в меньшей степени. Поэтому на рубль оказали давления мировая ситуация с изменениями кросс-курсов основных валют к доллару, а также цен золота и криптовалют к доллару. Также рубль слабел на фоне негативных ожиданий от встречи в Рамштайне, которая сулила усиление противостояния держав. Но отмена встречи с одновременным сдвигом цен активов снизили давление на рубль», - считает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

Речь идет об отмененной встрече союзников Украины - лидеров Британии, Германии, США, и Франции на авиабазе в Рамштайне. Официальная причина - президент США не смог прилететь из-за урагана «Милтон».

Прогнозы по курсу рубля тоже неоднозначные, и разброс эксперты дают довольно существенный. И это тоже указывает на большую неопределенность.

Краткосрочно рубль способен отыграть часть потерь: на этой неделе рубль может оттеснить доллар к 95, а евро – под 105, не исключает Денис Буйволов, аналитик «БКС Мир инвестиций».

Начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев, к концу года ждет все-таки плавного ослабления рубля до 97-98 рублей за доллар. Такой уровень курса как раз нейтрален для инфляции и комфортен для наполняемости бюджета, добавляет он.

Потавин из «Финам« считает, что сценарий резкого ослабления курса рубля сейчас вряд ли возможен, поскольку процесс будет сглаживаться продажами валюты из резервов со стороны ЦБ. «Плюс к этому, в начале октября мы видим мощный скачек цен на нефть – на фоне рисков разрастания военного конфликта между Ираном и Израилем котировки Brent взлетели за несколько дней с 70 до 81 долларов за баррель (эффект будет с лагом). Поэтому в четвертом квартале курс доллара, вероятно, останется в границах 94-98 рубля. А китайский юань будет торговаться в диапазоне 13,3-13,8 рубля», - рассуждает собеседник.

А вот Гришунин полагает, что рубль не сможет удержаться и перешагнет все-таки важный психологический уровень в 100 рублей за доллар, как минимум в следующем году.

«Ослабление рубля - это объективный процесс из-за высокой инфляции и валютных дисбалансов, и мы ожидаем средний курс по 2025 году в диапазоне 100-105 рублей за доллар»,

- говорит Гришунин.

Аналитики ИБ «Синара« отмечают в своем исследовании, что за последнюю четверть века рубль в среднем в год терял по 5% по отношению доллару США, и именно этот темп они закладывают в качестве верхней границы. При консервативном прогнозе обесценивание рубля составляет 3% в год, но такой прогноз там считают слишком сдержанным. «Учитывая, что свою жесткую политику Банк России мотивирует выросшей инфляцией, мы допускаем повышенные риски более стремительной девальвации в среднесрочной перспективе«, - отмечают аналитики банка.

О чем эти прогнозы говорят простым гражданам? Если нужна валюта для отдыха за границей в ближайшее время, то выгоднее покупать сейчас или в конце октября, когда начнется налоговый период и состоится заседание ЦБ РФ, на котором велика вероятность повышения ключевой ставки до 20% годовых. Эти факторы способны укрепить курс рубля.

Но на среднесрочном и долгосрочном горизонте ожидается все-таки ослабление рубля, разняться лишь масштабы этого ослабления.

Если стоит вопрос сохранить сбережения, то в таких условиях рублевых банковский вклад сейчас выигрывает по сравнению с вложениями в доллар. Ставки по банковским вкладам сейчас сильно выросли до 20%. Соответственно, чтобы инвестиции в доллар стали выгоднее, рубль должен ослабеть на 20% на горизонте одного года, а это выглядит маловероятно, считает первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. «Нужно задать вопрос, принимая решение сейчас, ожидаю ли я на горизонте вклада, годового например, ослабления рубля на 20% или не ожидаю, и это маловероятно. И если ответ маловероятно, то есть это, по сути, доллар за 120 рублей на горизонте года, то тогда экономически должен выигрывать вклад. Вот я отвечаю на этот вопрос, я считаю маловероятным обесценение рубля на горизонте год на 20%», - сказал топ-менеджер ВТБ телеканалу «Россия 24».

«В погоне за ослаблением рубля не стоит поддаваться панике и скупать валюту. Спекуляции на валютном рынке часто приводят к потере денежных средств, а не к обогащению. Важно помнить, что большая часть доходов и расходов россиян ведется в рублевой зоне. Поэтому, если ваши финансовые операции основаны на рубле, колебания курса не должны вызывать беспокойства», - успокаивает член экспертного совета по развитию цифровой экономики при Комитете по экономической политике Госдумы Валерий Тумин.

Как же факторы будут помогать рублю крепнуть, а какие будут давить и ослаблять? В пользу рубля будет играть жесткая политика ЦБ, который держит ставку высокой, и может еще ее поднять. В конце каждого месяца традиционно налоговый период будет поддерживать рубль. Плюс продажи валюты из резервов со стороны ЦБ смогут сглаживать ослабление курса рубля. «В пользу рубля говорят достаточно высокие цены на нефть, которые с лагом один-три месяца позитивно отразятся на динамике рубля», - говорит Евстифеев.

На курс рубля среднесрочное должно позитивно повлиять повышение отчислений в бюджет от продажи российских активов от иностранных компаний уходящих из РФ, а также об увеличении минимального дисконта для сделок,

считает Потавин. Теперь при выдаче разрешений на сделки иностранцев размер обязательного дисконта к рыночной стоимости актива увеличится до 60% с 50%, размер обязательных отчислений в казну вырастет с текущих 15% до 35% от рыночной стоимости активов, а если сделка превышает 50 млрд рублей, то они будут совершаться при наличии личного согласия президента РФ.

Среди негативных факторов стоит выделить сезонный спрос импортеров на валюту, который может быть несколько выше из-за сложности и удорожания внешних платежей, отмечает Евстифеев. Несмотря на профицит торгового баланса России за девять месяцев 2024 года, отмечается чувствительное сокращение импорта при одновременно небольшом снижении экспорта.

Наконец, еще один важный фактор, который ударит по курсу рубля. Правительство смягчило норматив по обязательной продаже экспортерами валютной выручки - теперь надо продавать не менее 25% (вместо не менее 50%) денежных средств, получаемых по внешнеторговым контрактам, следует из постановления, которое есть в распоряжении РИА «Новости«. Это правило в своем жестком варианте в 2022 году сильно помогло курсу рубля. Тогда экспортеры должны были продавать 80% своей валютной выручки. В итоге курс доллара снизился со 126 рублей 10 марта до 61,5 рубля в конце мая. А евро упал со 135 рублей 10 марта до 62,3 рубля в концу мае (речь про 2022 года). Но теперь это правило смягчат, и оно сможет оказывать все меньше поддержку рублю.