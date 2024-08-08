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    8 августа 2024, 08:30 • Экономика

    Почему Россия стала больше зарабатывать

    Почему Россия зарабатывает в этом году больше

    Почему Россия стала больше зарабатывать
    @ Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Доходы российского бюджета стоят на трех китах, и все они показывают высокий рост в этом году. Дефицит бюджета почти вдвое сократился по сравнению с прошлогодним периодом. Благодаря чему России удалось заработать больше, чем год назад, и что может помешать росту доходов во втором полугодии?

    Минфин отчитался о растущих доходах бюджета за семь месяцев 2024 года. В 2023-м первое полугодие было провальным с точки зрения доходов, их рост пошел только во втором полугодии. Однако в этом году ситуация иная.

    Бюджет дефицитный, однако дефицит менее 1% ВВП, и почти вдвое меньше, чем был в прошлом году. Федеральный бюджет сложился с дефицитом в размере 1,362 трлн рублей, и это на 1,226 трлн рублей ниже уровня аналогичного периода прошлого года.

    В целом доходы за семь месяцев выросли на 36% до 19,747 трлн рублей. Росли все три канала получения доходов. Так, нефтегазовые доходы, на которые приходится почти треть всех доходов бюджета, выросли на 61,6% до 6,8 трлн рублей.

    Ненефтегазовые доходы были больше на 25,5% и достигли 12,97 трлн рублей. Налоговые поступления, включая НДС, увеличились на 16,4% и превысили плановый уровень, что формирует устойчивую базу для дальнейшего опережающего роста доходов.

    Росту нефтегазовых доходов в этом году помогает благоприятная конъюнктура цен на нефть и единовременное поступление в феврале доплаты по НДПИ на нефть за четвертый квартал 2023 года, отмечают аналитики ФГ «Финам».

    «В первом полугодии 2023 года проблема заключалась во введенном Западом «потолке цен» на нефть, а также – в дисконте цены Urals к Brent, который начал сокращаться только с июля 2023 года. Тогда Россия только перенаправляла потоки экспорта нефти с Запада на глобальные Восток и Юг, и, разумеется, новым клиентам пришлось дополнительно делать значительные скидки от рыночной цены», – говорит Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

    В этом году цены на нефть выросли: если в первом полугодии 2023 года средняя цена Urals составляла 52,17 долларов, то первом полугодии этого года средняя цена Urals выросла на 32% до 69 долларов, то есть почти на 17 долларов.  

    Кроме того, Россия увеличила объемы экспорта нефти в дружественные страны, обойдя санкции и эмбраго. Более того, даже некоторые недружественные страны, в том числе США, в этом году по-прежнему продолжают импортировать нефть из России через посредников, замечает Мильчакова.

    Главная причина продолжающегося роста ненефтегазовых доходов – это более высокие, чем ожидалось, темпы роста экономики. Российская экономика продолжает развиваться быстрее прогнозов, которые были сделаны в первой половине 2024-го, заявил на этой неделе премьер-министр Михаил Мишустин. В частности, промышленность показала рост более 5% за первое полугодие. Высокую динамику роста демонстрируют обрабатывающая промышленность и оптовая торговля.

    Рост налоговых доходов тоже в целом объясняется высокими темпами роста ВВП России, а также другими факторами: повышением уровня доходов населения, который подогревает потребительский спрос на товары и услуги, рост экспорта, в частности, энергоресурсов, а также инфляция.

    Эксперты указывают на риски для бюджета во втором полугодие. Основной риск недополучения нефтегазовых доходов по сравнению с планом. Мировые цены на нефть уже снижаются, кроме того, фактический курс рубля значительно более крепкий, чем предусмотрено в бюджете, отмечают аналитики ФГ «Финам». Так доллар сейчас держится в районе 85 рублей, а в бюджете заложен курс в 94,7 рублей как средний по году.

    «Во втором полугодии есть риски падения мировых цен на нефть, риски ужесточения «потолка цен» на нефть. Но, скорее всего, если во втором полугодии не произойдет рецессии в мировой экономике, цены на нефть по-прежнему останутся высокими. В любом случае бюджет России планируется из расчета 60 долларов за баррель Urals, так что к неожиданным поворотам событий на нефтяном рынке бюджет готов, да и с 1 января 2025 года в бюджет начнут поступать дополнительные доходы от повышенного НДФЛ, что должно будет помочь сократить бюджетный дефицит», – считает Мильчакова.

    По ее словам, еще есть риск, что

    может прилететь какой-либо «черный лебедь», например, в виде новой эпидемии, которая гипотетически может привести к новым локдаунам и снизить спрос на топливо. ВОЗ уже предупредил об угрозе такой эпидемии.

    Что касается ненефтегазовых доходов, то в последние месяцы их фактическая динамика выглядит несколько слабо, что, по-видимому, связано с сокращением объемов импорта и связанных с ним налоговых поступлений, отмечают аналитики ФГ «Финам». Поэтому есть риск дальнейшего замедления этих доходов во втором полугодии.

    Кроме того, расходы бюджета ускорились в этом году: за семь месяцев выполнено 57% от годового плана по расходам, хотя в 2018-2022 годах этот показатель в среднем был ниже – 51%. Это наводит на предположение, что объем расходов по итогам года может быть вновь пересмотрен в сторону повышения, отмечают аналитики ФГ «Финам».

    Поэтому могут потребоваться дополнительные усилия, чтобы перевыполнить годовой план по доходам, которые предполагает рост на 19% по сравнению с 2023 годом. «Хотя дефицит бюджета в этом году в любом случае складывается значительно ниже, чем в 2022-2023 годах, ситуация с его финансированием осложняется для Минфина более высокой стоимостью заимствований и сократившейся «подушкой» ликвидной части ФНБ», – отмечают в ФГ «Финам». Резервы ФНБ уменьшаются: в июле они составили 2,4% ВВП по сравнению с 4,8% ВВП на 1 августа 2023 года и 7,3% ВВП на 1 января 2022 года.

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