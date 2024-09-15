  • Новость часаСША перебросили HIMARS на Алеутские острова из-за учения «Океан-2024»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Киев передал Западу список целей в России для дальнобойных ударов
    Антонов рассказал о звонках экс-чиновников США после заявлений Путина по Украине
    Майкл Дуглас выразил сожаление из-за невозможности атаковать Россию ракетами НАТО
    В России приступили к изучению головной части ракеты HIMARS
    Буданов признал проблемы для ВСУ из-за массового применения Россией «Искандеров»
    Байден до конца президентского срока решил сосредоточиться на помощи Украине
    Фигуранту дела о хищении земель Минобороны назначили условный срок
    В Египте в ДТП с автобусом пострадал 21 турист из России
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Человечность дает шанс на жизнь после войны

    На вопрос о том, есть ли место гуманизму в картине взаимного уничтожения, которую представляет собой любая война, можно ответить: да, есть, в той мере, в какой мы предполагаем оставаться самими собой.

    2 комментария
    Дмитрий Бавырин Дмитрий Бавырин Эльфы пошли против Невзлина

    Невзлин – это персонаж, которого проще всего сыграть актеру Дюжеву. Он ровно то же самое уже играл в «Бригаде», но нужно добавить амбиций параноидального манипулятора.

    4 комментария
    Андрей Перла Андрей Перла Мирного тыла больше нет

    До сегодняшнего дня среди нас полно людей, полагающих, что мирный тыл существует, причем именно там, где они находятся. Но тыла нет и прежняя безопасность теперь – не более чем иллюзия.

    16 комментариев
    15 сентября 2024, 10:00 • Экономика

    Чем опасна высокая ставка ЦБ

    Зачем ЦБ замедляет российскую экономику высокой ставкой

    Чем опасна высокая ставка ЦБ
    @ SERGEI ILNITSKY/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Банк России неожиданно повысил ключевую ставку до 19%, и не исключил ее роста до 20% уже через месяц. Хотя большинство участников рынка вообще не видело повода для ее повышения. Последний раз столь высокой ставка была в кризисный февраль 2022 года. Что же заставило ЦБ действовать так жестко, и что это значит для простых россиян?

    ЦБ поднял ставку с 18% до 19%, заявив, что не исключает ее повышения на заседании в октябре. Велика вероятность, что уже через месяц ставка доберется до уровня в 20%.

    Последний раз ставка была такой высокой в кризисный февраль 2022 года. Тогда Центробанк вынужден был резко поднять ставку до 20%, чтобы остановить панику на рынке и резкий скачок доллара и евро, который мог быстро трансформироваться во взлет инфляции.

    Сейчас таких кризисных явлений нет, поэтому ЦБ действует по-другому: медленно, но аккуратно повышения ставку. Главная головная боль ЦБ – это инфляция, которая никак не поддается действиям регулятора, и продолжает расти.

    Банк России видит, что его прогнозы на этот год и на 2025 год, когда планируется снизить инфляцию до цели в 4% - рискуют не оправдаться. Инфляция сейчас намного выше цели. В августе она составила 7,6% в пересчете на год. Годовая инфляция в конце года, скорее всего, превысит прогнозный уровень в 6,5-7%, отмечает Центробанк.

    Инфляционные ожидания населения и предприятий продолжают расти. Экономика продолжает перегреваться – спрос на товары и услуги превышает их предложение. Экономический рост тоже играет злую шутку, стимулируя инфляцию вверх.

    «Экономический рост замедляется, но недостаточно, чтобы сбить инфляцию. Сохраняется высокая потребительская активность. Рынок труда остается жестким: в июле уровень безработицы упал до рекордно низких 2,4%, а экономика по-прежнему испытывает острый дефицит трудовых ресурсов, особенно в обрабатывающей промышленности. Указанные факторы только усилят инфляционное давление в среднесрочной перспективе», - говорит Сергей Коныгин, старший экономист аналитического департамента инвестбанка «Синара».

    Казалось бы, резкое повышение ставки в июле с 16% до 18% уже привело к удорожанию кредитов и повышению привлекательности вкладов. И россияне на этом фоне действительно начали больше сберегать, но все же этого оказалось недостаточно для сдерживания кредитования, которое продолжает расти высокими темпами и стимулировать рост экономики и следом инфляции.

    «Инфляционное давление остается на повышенном уровне, хотя пик, возможно, уже близко. Удалось охладить спрос населения на кредитном рынке, в том числе, ипотечном. Однако, корпоративное кредитование не уменьшается», - говорит Георгий Ващенко, заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global.

    «В сегодняшнем решении за кадром остался бюджет на 2025–2027 гг., данные которого мы ожидаем узнать в ближайшие пару недель. Уже ясно, по нашему мнению, что бюджет создаст дополнительные инфляционные риски из-за роста расходов, следовательно, велика вероятность повышения ставки в октябре до 20%», - говорит Коныгин.

    Для граждан это означает, что кредиты станут еще дороже. В первую очередь ставки вырастут по самым востребованным сегментам – потребительским, кредитным картам и автокредитам. Вместо более высокой ставки банки могут применить другой механизм: отказывать в кредитах на один-два года, и выдавать в долг только на срок от трех лет и более.

    Зато сберегать деньги в рублях станет еще выгодней. Ставки по вкладам у некоторых банков выросли до 20-21% годовых еще за несколько дней до повышения ключевой ставки ЦБ в пятницу.

    Так, Сбербанк повысил ставку до 20%, например, для вклада сроком на три года с выплатой процентов в конце срока. ВТБ предлагает ставку в 20% по вкладам на два года для клиентов, которые переведут деньги из других банков. «Альфа-банк» повысил ставки до 21% для трехлетним вкладам при условии открытия вклада впервые. Ставка в 21% для трехлетних вкладов также в «Совкомбанке». А в «Газпромбанке» такую ставку готовы предоставить даже по вкладам на шесть месяцев. Остальные банки подтянуться: началась еще более ожесточенная охота за сбережениями граждан.

    Рублю новое повышение ключевой ставки может оказать среднесрочную поддержку, считает главный аналитик Совкомбанка Михаила Васильева. «В целом рубль был стабилен первые восемь месяцев года, и мы ожидаем, что и до конца 2024 года он останется стабильным недалеко от текущих значений», - говорит эксперт. По его прогнозу, средний курс доллара составит 90 рублей, евро – 99 рублей, юаня – 12,5 рублей в четвертом квартале 2024 года.

    Понятно, что рост инфляции опасен гиперинфляцией, когда рост цен уже невозможно остановить монетарными мерами, поэтому ЦБ сейчас так жестко действует. Но есть и обратная сторона медали – очень высокая ключевая ставка тоже может быть опасна, если фиксировать ее на долгое врем.

    «Длительное поддержание высоких процентных ставок может иметь негативные последствия. Во-первых, экономический рост может быть заторможен, так как кредитование станет слишком дорогим для бизнеса и частных лиц. Это уменьшит инвестиционную активность и может привести к сокращению рабочих мест. Для государства это означает снижение доходов от налогов из-за замедления экономической активности»,  - говорит руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

    Именно поэтому, даже если ставка дойдет до 20% и даже выше в этом году, стоит понимать, что такая ситуация будет временной.

    «Нельзя исключать, что, постепенно повышая ставку, регулятор таким образом тестирует реакцию экономики на повышения ставки.  Он избегает резкого повышения, чтобы не вызвать шока. В этом случае, цикл повышения ставки может оказаться растянутым во времени.

    Если инфляция не остановится, то через месяц вероятно очередное повышение на 50 – 100 б.п. При этом, снижать ставку Банк России начнет не ранее первого квартала 2025 года. Но траектория снижения может оказаться довольно крутой»,

    - прогнозирует Ващенко. Иными словами, Банк России повышает ставку аккуратно, медленно, выверено, чтобы сильно не навредить, но как только удастся сломить инфляционный тренд, пойдет на довольно быстрое и резкое снижение ставки.

    Илья Федоров, главный экономист «БКС Мир инвестиций», ждет в базовом сценарии сохранения ставки в 19% до второго квартала 2025 года включительно, а затем будет снижение до 15% на конец года. При этом шаг снижения ставки, скорее всего, будет не более 100 б.п. То есть ЦБ может, к примеру, три раза снизить ставку в следующем году.

    «На наш взгляд, ужесточение денежно-кредитной политики лучше реализовывать через удлинение срока действия ставки, чем ее сильное повышение с последующим скорым снижением. Также не исключаем повышения ставки в октябре до 20% или более (будет зависеть от динамики кредитования и бюджета 2025 года) с более крутой траекторией ее снижения во втором полугодии и сохранении среднего уровня ставки около 17,6% в 2025 году», - говорит Федоров.

    Главное
    ПВО за ночь сбили 29 беспилотников ВСУ в семи регионах России
    Поляки в составе ВСУ мародерствовали в домах мирных жителей в Курской области
    США перебросили HIMARS на Алеутские острова из-за учения «Океан-2024»
    Премьеру Британии пригрозили уголовным расследованием
    Земфира обжаловала в Верховном суде отказ исключить ее из списка иноагентов
    Установлено использование Галкиным концертов за рубежом для антироссийской пропаганды
    Москвичам пообещали возврат к нормальной сентябрьской осени

    Чем опасна высокая ставка ЦБ

    Банк России неожиданно повысил ключевую ставку до 19%, и не исключил ее роста до 20% уже через месяц. Хотя большинство участников рынка вообще не видело повода для ее повышения. Последний раз столь высокой ставка была в кризисный февраль 2022 года. Что же заставило ЦБ действовать так жестко, и что это значит для простых россиян? Подробности

    Перейти в раздел

    «План Трампа по Украине» радует адекватностью

    Обещание Дональда Трампа завершить военный конфликт на Украине превратилось в предвыборный лозунг, а его напарник и кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс стал первым, кто раскрыл ключевые детали их с Трампом «плана». Получается, это самое адекватное предложение из всех, какие рождались на Западе по поводу конфликта. Подробности

    Перейти в раздел

    «Самое важное для русского – возможность своеволия»

    «Россия – это уникальная страна, у которой никогда не было вечных, исторически сложившихся соседей, с которыми она не могла бы ничего поделать». Программный директор Валдайского клуба Тимофей Бордачев рассказал газете ВЗГЛЯД, как текущие отношения России и Запада обусловлены российской традицией внешней политики и событиями, которые происходили 800 лет назад. Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем Германия выводит из себя Польшу

    Немецко-польские отношения, и без того непростые, внезапно еще более обострились. Причиной стало то, что обе страны декларируют и реализуют усиление борьбы с незаконной миграцией. Однако Польша считает, что Берлин не имеет права ограничивать миграцию теми же методами, что и Варшава. Что именно происходит и как далеко зайдет этот конфликт? Подробности

    Перейти в раздел

    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Раскрыт план Трампа по Украине

      Кандидат в президенты США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что конфликт вокруг Украины нужно завершить как можно скорее, а президент Джо Байден ничего для этого не делает. Сам Трамп готов к переговорам с Владимиром Путиным и у него есть план. Что это за план, рассказал кандидат Трампа в вице-президенты США Джей Ди Вэнс. Это не самый плохой план.

    • США подставили Британию под удар России

      Из России высылают шестерых британских дипломатов на фоне ожиданий того, что после встречи президента США и премьера Британии ВСУ получат разрешение на удары как минимум британскими ракетами по территории России. Так США подставляют британцев под ответный удар. Президент России Владимир Путин предупреждал, что это будет рассматриваться как прямое участие в войне с Россией.

    • США достали главный козырь на Украине раньше времени

      До конца недели США и Великобритания озвучат совместное решение по давней просьбе Владимира Зеленского. Скорее всего, ему разрешат использовать дальнобойные ракеты для ударов вглубь территории России, хотя прежде запрещали. Что изменилось теперь? Почему сейчас англосаксы якобы готовы перейти очередную «красную линию» Москвы?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............