Чем опасна высокая ставка ЦБ

Зачем ЦБ замедляет российскую экономику высокой ставкой

Tекст: Ольга Самофалова

ЦБ поднял ставку с 18% до 19%, заявив, что не исключает ее повышения на заседании в октябре. Велика вероятность, что уже через месяц ставка доберется до уровня в 20%.

Последний раз ставка была такой высокой в кризисный февраль 2022 года. Тогда Центробанк вынужден был резко поднять ставку до 20%, чтобы остановить панику на рынке и резкий скачок доллара и евро, который мог быстро трансформироваться во взлет инфляции.

Сейчас таких кризисных явлений нет, поэтому ЦБ действует по-другому: медленно, но аккуратно повышения ставку. Главная головная боль ЦБ – это инфляция, которая никак не поддается действиям регулятора, и продолжает расти.

Банк России видит, что его прогнозы на этот год и на 2025 год, когда планируется снизить инфляцию до цели в 4% - рискуют не оправдаться. Инфляция сейчас намного выше цели. В августе она составила 7,6% в пересчете на год. Годовая инфляция в конце года, скорее всего, превысит прогнозный уровень в 6,5-7%, отмечает Центробанк.

Инфляционные ожидания населения и предприятий продолжают расти. Экономика продолжает перегреваться – спрос на товары и услуги превышает их предложение. Экономический рост тоже играет злую шутку, стимулируя инфляцию вверх.

«Экономический рост замедляется, но недостаточно, чтобы сбить инфляцию. Сохраняется высокая потребительская активность. Рынок труда остается жестким: в июле уровень безработицы упал до рекордно низких 2,4%, а экономика по-прежнему испытывает острый дефицит трудовых ресурсов, особенно в обрабатывающей промышленности. Указанные факторы только усилят инфляционное давление в среднесрочной перспективе», - говорит Сергей Коныгин, старший экономист аналитического департамента инвестбанка «Синара».

Казалось бы, резкое повышение ставки в июле с 16% до 18% уже привело к удорожанию кредитов и повышению привлекательности вкладов. И россияне на этом фоне действительно начали больше сберегать, но все же этого оказалось недостаточно для сдерживания кредитования, которое продолжает расти высокими темпами и стимулировать рост экономики и следом инфляции.

«Инфляционное давление остается на повышенном уровне, хотя пик, возможно, уже близко. Удалось охладить спрос населения на кредитном рынке, в том числе, ипотечном. Однако, корпоративное кредитование не уменьшается», - говорит Георгий Ващенко, заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global.

«В сегодняшнем решении за кадром остался бюджет на 2025–2027 гг., данные которого мы ожидаем узнать в ближайшие пару недель. Уже ясно, по нашему мнению, что бюджет создаст дополнительные инфляционные риски из-за роста расходов, следовательно, велика вероятность повышения ставки в октябре до 20%», - говорит Коныгин.

Для граждан это означает, что кредиты станут еще дороже. В первую очередь ставки вырастут по самым востребованным сегментам – потребительским, кредитным картам и автокредитам. Вместо более высокой ставки банки могут применить другой механизм: отказывать в кредитах на один-два года, и выдавать в долг только на срок от трех лет и более.

Зато сберегать деньги в рублях станет еще выгодней. Ставки по вкладам у некоторых банков выросли до 20-21% годовых еще за несколько дней до повышения ключевой ставки ЦБ в пятницу.

Так, Сбербанк повысил ставку до 20%, например, для вклада сроком на три года с выплатой процентов в конце срока. ВТБ предлагает ставку в 20% по вкладам на два года для клиентов, которые переведут деньги из других банков. «Альфа-банк» повысил ставки до 21% для трехлетним вкладам при условии открытия вклада впервые. Ставка в 21% для трехлетних вкладов также в «Совкомбанке». А в «Газпромбанке» такую ставку готовы предоставить даже по вкладам на шесть месяцев. Остальные банки подтянуться: началась еще более ожесточенная охота за сбережениями граждан.

Рублю новое повышение ключевой ставки может оказать среднесрочную поддержку, считает главный аналитик Совкомбанка Михаила Васильева. «В целом рубль был стабилен первые восемь месяцев года, и мы ожидаем, что и до конца 2024 года он останется стабильным недалеко от текущих значений», - говорит эксперт. По его прогнозу, средний курс доллара составит 90 рублей, евро – 99 рублей, юаня – 12,5 рублей в четвертом квартале 2024 года.

Понятно, что рост инфляции опасен гиперинфляцией, когда рост цен уже невозможно остановить монетарными мерами, поэтому ЦБ сейчас так жестко действует. Но есть и обратная сторона медали – очень высокая ключевая ставка тоже может быть опасна, если фиксировать ее на долгое врем.

«Длительное поддержание высоких процентных ставок может иметь негативные последствия. Во-первых, экономический рост может быть заторможен, так как кредитование станет слишком дорогим для бизнеса и частных лиц. Это уменьшит инвестиционную активность и может привести к сокращению рабочих мест. Для государства это означает снижение доходов от налогов из-за замедления экономической активности», - говорит руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

Именно поэтому, даже если ставка дойдет до 20% и даже выше в этом году, стоит понимать, что такая ситуация будет временной.

«Нельзя исключать, что, постепенно повышая ставку, регулятор таким образом тестирует реакцию экономики на повышения ставки. Он избегает резкого повышения, чтобы не вызвать шока. В этом случае, цикл повышения ставки может оказаться растянутым во времени.

Если инфляция не остановится, то через месяц вероятно очередное повышение на 50 – 100 б.п. При этом, снижать ставку Банк России начнет не ранее первого квартала 2025 года. Но траектория снижения может оказаться довольно крутой»,

- прогнозирует Ващенко. Иными словами, Банк России повышает ставку аккуратно, медленно, выверено, чтобы сильно не навредить, но как только удастся сломить инфляционный тренд, пойдет на довольно быстрое и резкое снижение ставки.

Илья Федоров, главный экономист «БКС Мир инвестиций», ждет в базовом сценарии сохранения ставки в 19% до второго квартала 2025 года включительно, а затем будет снижение до 15% на конец года. При этом шаг снижения ставки, скорее всего, будет не более 100 б.п. То есть ЦБ может, к примеру, три раза снизить ставку в следующем году.

«На наш взгляд, ужесточение денежно-кредитной политики лучше реализовывать через удлинение срока действия ставки, чем ее сильное повышение с последующим скорым снижением. Также не исключаем повышения ставки в октябре до 20% или более (будет зависеть от динамики кредитования и бюджета 2025 года) с более крутой траекторией ее снижения во втором полугодии и сохранении среднего уровня ставки около 17,6% в 2025 году», - говорит Федоров.