Наличные деньги пригодятся россиянам в будущем

Эксперты назвали риски и преимущества отказа от наличных денег

Tекст: Евгений Поздняков

Дискуссия о необходимости сохранения наличных денег может начаться уже в 2030 году. Об этом сообщил Георгий Корнилов, глава научно-исследовательского института «Гознак». По его словам, в настоящий момент лишь 10% платежей проходят с помощью купюр, а сокращение их объема делает бумажные деньги и монеты дороже для банковской системы, передает РИА «Новости».

Тенденция к сокращению доли наличных расчетов давно наблюдается в России. По данным РБК, с января по июнь 2024 года объем обращения купюр и монет сократился на 570,3 млрд рублей. Это наибольшая сумма возврата в банковскую систему средств за последние девять лет. Главная причина такого решения – высокие ставки по вкладам.

При этом по состоянию на июль в наличном обороте находится около 18 трлн рублей, следует из отчета Центробанка России. Лишь 126 млрд из них приходятся на монеты. Отмечается, что 38% купюр принадлежат к пятитысячному номиналу. В целом подобный объем денежной массы поддерживается с июля прошлого года.

Согласно статистике, доля безналичных операций в стране неуклонно растет. По исследованию консалтинговой фирмы Frank RG, уже к 2028 году показатели цифровых транзакций могут увеличиться до 458 трлн рублей. Тенденция к активному росту данной цифры показательна: если в 2017 году она составляла лишь 61 трлн, то в 2023 году достигла 190 трлн.

Но готовы ли россияне к отказу от наличных? По данным ВЦИОМ, больше половины (54%) граждан верят в исчезновение налички в ближайшие 20 лет. В то же время 11% россиян не пользуются банковскими картами, и чем меньше размер населенного пункта, тем выше процент не пользующихся банковскими картами (среди сельчан таковых 19%).

«Важно понимать, что на 10% наличных расчетов приходятся лишь показатели «белого» рынка. «Серые» и «черные» данные учесть в статистике практически невозможно. Однако даже если нам удастся получить проверенную информацию, то в совокупности оборот купюр и монет все равно не приблизится к половине объема цифровых транзакций», – сказал экономист Иван Лизан.

«В принципе, переход к безналичным способам оплаты – общемировая тенденция. Вытеснение традиционных денежных средств неизбежно. Происходит это по целому ряду причин. Самая простая и понятная: комфорт безналичных расчетов. Людям не нужно брать с собой кошелек, а любую услугу можно получить буквально за один клик», – полагает эксперт.

Кроме того, снижение массы купюр и монет приводит к падению уровня экономических махинаций. «Ведение бизнеса стало прозрачным: все поступления на счет предпринимателя или компании заметны в режиме онлайн, их легко отследить. Таким образом, подозрительную деятельность можно обнаружить еще в зачатке», – рассуждает собеседник.

«Это, кстати, во многом помогает и самим частникам. Современные банковские приложения позволяют видеть крайне выразительную статистику по всем имеющимся счетам. Соответственно, наблюдая за изменением финансовых показателей, предприниматель может гораздо быстрее скорректировать свою стратегию ведения бизнеса», – добавляет он.

«Да и простые граждане стали более ответственно подходить к деньгам.

Различные утилиты помогают точно понять, на что именно тратятся ваши сбережения. Это помогает продвигать в народные массы принципы экономической грамотности. Кстати, это же упрощает и доступ к более сложным денежным механизмам, например, к бирже», – считает Лизан.

«Однако у цифровых переводов имеются и минусы. В первую очередь – это высокая степень зависимости общества от современных технологий. Сбой в банковской системе, отключение электричества, природная катастрофа – каждое из этих событий способно полностью парализовать рынок отдельно взятой страны», – говорит эксперт.

«Кроме того, при отказе от наличных средств нагрузка на серверы и вычислительные мощности финансовых структур значительно возрастет. Большой вопрос: сможем ли мы подготовить настолько масштабную систему, что она сумеет справиться с возросшим количеством данных. Но еще более важно: получится ли поддерживать ее бесперебойную работу», – отмечает собеседник.

«Еще один аспект проблемы – группы граждан, которые привыкли иметь дело только с наличными средствами. Например, жители ДНР и ЛНР в течение восьми лет из-за боевых действий имели дело только с купюрами и монетами. Речь идет не о пожилых гражданах, а вообще обо всех жителях Донбасса. Быстро уйти от этой привычки не получится», – полагает он.

«Добавлю, что и у самого государства имеются траты, для которых куда больше подходит наличная оплата.

Например, долгое время статус ЧВК в России оставался неопределенным. Соответственно, зарплата представителям подобных компаний выдавалась исключительно на руки, без возможности осуществления цифровых транзакций», – акцентирует эксперт.

«Поэтому при всем удобстве онлайн-технологий, купюры и монеты вряд ли покинут карманы граждан в ближайшее десятилетие. Конечно, их сегмент будет неуклонно сокращаться. Возможно, к 2030 году их доля в общем объеме денежных операций достигнет лишь 3-5%, но все же надежность материальных рублей сложно перебить цифровым комфортом», – полагает Лизан.

В то же время экономист Андрей Любич счел заниженной долю объема наличных платежей, которую оценивают в 10%. «Возможно, это число отражает «белые» транзакции, но оценивать необходимо реальный оборот средств. Оценка показателей «серого» и «черного» рынков возможна по косвенным признакам», – добавляет он.

«Сейчас на долю всех наличных платежей приходится около 20% от общего числа сделок. При этом полный отказ от купюр и монет несет в себе сразу несколько опасностей. Первая – высокая зависимость от электронных систем и их устойчивость от случайных сбоев», – рассуждает собеседник.

«Вторая – это необходимость сохранения гражданских прав. В некоторых обществах женщину могут осуждать за оплату обучения. В других – клеймить людей, желающих отдать пожертвования на строительство храма. Наличные средства гарантируют конфиденциальность транзакций. Это своего рода гарантия, что человек не столкнется с общественным порицанием», – пояснил Любич.

«Также важно сохранить право меньшинств на оплату услуг, которые позволены законом, но неодобряемы большинством населения.

Кроме того, сохранение традиционных денег само по себе предоставляет человеку выбор, как именно осуществлять покупки. Если гражданина в обход его воли лишают одного из способов проведения транзакций – это минус сам по себе», – говорит Любич.

При обсуждении полного перехода к цифровым переводам, важно учесть и экономическую составляющую подобного решения, считает аналитик Егор Зубакин, эксперт центра развития «Новая эра». «Большой вопрос, что обойдется России дешевле: технически содержать систему обслуживания онлайн-транзакций или материальную денежную массу», – добавляет он.

«Ведь подобная электронная база нуждается в постоянном обслуживании, ее необходимо распространять на все государство и постоянно модернизировать. Поэтому для столь кардинальной трансформации финансовой системы необходимо максимально точно учесть все возможные расходы», – заключил Зубакин.