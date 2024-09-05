Путин: Инфляция в России начала снижаться

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Все хорошо не бывает. В Малайзии, например, 2% инфляция, у нас, к сожалению, больше: целевой показатель – 4%, а он достиг 9,2% недавно. Правда, сейчас имеет тенденцию к снижению – уже меньше 9%. И это хорошо», – передает РИА «Новости» слова Путина на пленарном заседании на полях ВЭФ.

Он добавил, что рост ВВП РФ в 2024 г скорее всего превысит результаты 2023 года.

«Конечно, хороший для нашей экономики показатель (ВВП). Думаю, коррекция к концу года будет, но в целом можем рассчитывать на как минимум на повторение результатов прошлого года, а скорее всего, он будет рост больше. Это основной показатель состояния экономики», – сказал

По словам российского лидера, экономика России развивается устойчиво. «Надо все время стремиться к достижению новых рубежей. Все хорошо никогда не бывает. Но в целом экономика России безусловно развивается устойчиво», – передает ТАСС слова Путина.

Ранее Путин заявил, что рынок труда в России находится в уникальном положении.