Что происходит с импортом товаров из Китая

Эксперты оценили сложности с платежами в китайские банки

Tекст: Ольга Самофалова

Проблемы у импортеров с платежами начались еще в декабре 2023 года, когда были введены вторичные санкции США, но в июне ограничения были расширены. США добавили новые параметры, по которым могут быть наложены вторичные санкции, в том числе расширили определение военно-промышленной базы России.



И с июля, как уверяют импортеры, ситуация ухудшилась: платежи не проходят уже даже через небольшие региональные банки Китая, а именно через них российский бизнес с мая начал вести свои расчеты с Китаем. Это приводит к снижению объемов импорта и росту цен на товары, говорят импортеры.

Как заявила «Известиям» гендиректор импортера Atvira (занимается поставками оборудования из Китая) Екатерина Кизевич, в мае-июне локальные банки работали с российским бизнесом, «платежи шли более-менее стабильно», но с 20 июля расчеты приостановлены.

В «Импая Рус» заявили, что принимать прямые транзакции из России отказываются больше 98% китайских банков, в том числе региональные. Ситуация деградирует от недели к неделе, уверяет Business FM старший партнер компании «Оптималог» Георгий Властопуло. По его словам, физический импорт падает, а рост импорта в деньгах объясняется тем, что теперь в сделке участвуют платежные агенты, схемы поставок усложнились, и китайцы повышают отпускные цены. Импортер промышленного оборудования из Турции говорит, что пытались оплатить турецкий товар и так, и эдак, но все равно не получилось.

Однако основатель российско-китайской B2B-платформы цифровой торговли КИФА Сунь Тяньшу считает участившиеся сообщения о блокировке платежей китайскими банками несколько преувеличенными. «КИФА работает с широкой базой банков в России и Китае, а также имеет многолетний практический опыт проведения трансграничных сделок между двумя странами.

Приводимые СМИ цифры о более 80% возвратов платежей, по нашей практике ежедневного взаимодействия с банками, являются преувеличенными в разы. Да, единичные задержки или возвраты могут происходить, но они зачастую вызваны конкретными операционными причинами»,

– говорит Сунь Тяньшу.

По его словам, задержки платежей вызваны в большей степени ужесточением процедур комплаенса в китайских банках – ни один китайский банк официально не заявлял об отказе работы с российскими контрагентами.

По его словам, дополнительные вопросы у банков возникают в связи с платежами за поставки тех товаров, которые могут быть отнесены к продукции двойного назначения, а это могут быть даже всем привычные электроника, бытовая техника, и т. д., в связи с особенностью кодов ТН ВЭД.

«Чтобы у китайского банка не возникало дополнительных вопросов, необходимо подавать максимально полный пакет документов по трансграничной сделке, причем в полном соответствии с требованиями каждого конкретного банка. К тому же определенное недоверие либо даже опасения со стороны китайского банка могут возникать в отношении новых участников ВЭД – здесь действуют те же принципы, что и при кредитной истории у рядового покупателя», – рекомендует Сунь.

Доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Плеханова Анастасия Прикладова объясняет: пройдет или не пройдет платеж зависит от трех факторов – от вида продукции (начиная от кода ТН ВЭД, заканчивая описанием товара), от применяемой схемы с посредниками и от возможностей российских банков использовать цифровые финансовые инструменты. «С товарами двойного назначения возникают наибольшие сложности ввиду прямого запрета на их поставку в Россию.

Также при описании товара следует избегать военных слов, например, не указывать в качестве цвета товара «хаки», даже если это детская игрушка.

Некоторые банки предлагают схемы, в которых используется криптовалюта для межбанковских платежей, при этом резиденты осуществляют платеж в валюте, как обычно. С 1 сентября расчеты в цифровой валюте станут доступными уже и для самих участников ВЭД», – делится лайфхаками Прикладова.

Она рассказывает об еще одном вполне легальном способе обхода санкций. Импортеры используют схемы, которые помогают скрыть наличие российской компании в цепочке поставок, при этом все документы от лица посредника оформляются правильно и как надо. «Косяк» может возникать на этапе зарубежного партнера-экспортера, который просто «на автомате» может подать в китайский или турецкий банк все свои документы, среди которых и прямой договор с российской компанией. И вот уже банк не может пропустить платеж.

«Для обхода санкций в транзакциях в КНР используются фирмы-прокладки из бывших советских республик, но иногда это приводит к тому, что иностранная валюта, в том числе юань, не доходит до России, поскольку многие страны-посредники имеют собственные ограничения на трансграничное передвижение валюты», – замечает Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам». Иногда для расчетов в обход санкций используют криптовалюты, но принципиально это пока не помогло нивелировать санкции, так как совершаются лишь небольшие расчеты, добавляет он.

Исходя из доступной торговой статистики, пока тоже не видно масштабной проблемы по проседанию импорта, хотя заметно его снижение. Данных о торговле России с отдельными странами ФТС России сейчас не публикует. Но таможенная статистика Китая указывает на некритическое снижение импорта китайских товаров в Россию. За январь – июль 2024 года поставки китайских товаров в Россию уменьшились на 1,1% до 61,64 млрд долларов. Для сравнения: за семь месяцев 2023 года они выросли на 73,4%, но тогда сравнение было с обвальным 2022 годом.

«Это, к сожалению, не говорит о том, что в России очень хорошо работает импортозамещение, это как раз говорит о снижении объема импорта из Китая в Россию, скорее всего, из-за проблем с оплатой в юанях с российской территории», – говорит Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

По Турции есть данные только за первое полугодие и только по взаимному товарообороту без разделения на импорт и экспорт. Товарооборот за полгода снизился на 1% до 28 млрд долларов. Мильчакова предполагает, что на снижение всего товарооборота с Турцией могло повлиять как раз падение импорта, и по той же самой причине – из-за проблем с оплатой.

«В принципе, сокращение импорта на 1,1% из Китая и на 1% из Турции в годовом выражении действительно не является серьезной проблемой для России, и сложно говорить об угрожающем дефиците импортных товаров или об их резком подорожании», – считает Мильчакова.

«В целом сейчас обвального падения нет, но тенденция к сокращению импорта сохраняется. Существуют различные пути попыток обойти санкционные барьеры, и в ряде случаев они, в общем, работают.

Однако использование всех этих «кривых» схем неизбежно ведет к удлинению сроков торговых операций, повышению коммерческих рисков и увеличению издержек, что, в свою очередь, отражается на конечной цене импортной продукции», – говорит Сергей Цыплаков, профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, ведущий научных сотрудник ИКСА РАН.

Платежи дорожают из-за обходных схем, плюс юани импортерам приходится покупать дороже. «Торговая активность юанем в РФ сейчас переместилась с биржевого на внебиржевой рынок. Но внебиржевой рынок предполагает более высокую волатильность по курсу рубля. Многие обратили внимание, что скачки курса доллара стали наблюдаться именно после засекречивания статистики торговли. Поэтому покупка импортерами иностранной валюты (юани) сейчас зачастую происходит на 5-6% дороже, чем она могла бы быть в спокойной ситуации. А все курсовые и прочие издержки импортер обязательно заложит в цену и переложит на конечного покупателя», – отмечает Потавин.

Решать проблему Россия собирается путем создания единой платежной системы стран БРИКС, а также с помощью оплаты в государственных цифровых валютах.