Кадровая политика Трампа не может не беспокоить главу майданного режима Владимира Зеленского и его серого кардинала Андрея Ермака. И они не будут сидеть сложа руки, ожидая, когда их уберут от власти по решению нового хозяина Белого дома. Что они будут делать?2 комментария
Путин обсудил с премьером Ирака эскалацию на Ближнем Востоке и ОПЕК+
Путин обсудил с премьером Ирака эскалацию, проекты и ОПЕК+ в телефонном разговоре
Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани эскалацию напряженности на Ближнем Востоке и развитие сотрудничества в различных сферах, включая ОПЕК+.
В ходе беседы обсуждались вопросы, связанные с эскалацией напряженности на Ближнем Востоке. «Затрагивалась также ближневосточная проблематика в свете беспрецедентной эскалации напряженности в регионе», – отмечается в сообщении на сайте Кремля.
Кроме того, Путин и ас-Судани обсудили перспективы двустороннего сотрудничества. Особое внимание было уделено реализации крупных проектов в энергетической сфере, а также развитию взаимодействия в торгово-экономической, транспортно-логистической и гуманитарной областях. Обе стороны выразили заинтересованность в дальнейшем расширении дружественных связей между странами.
Темы ОПЕК+ также были на повестке дня. Обсуждались совместные усилия в рамках этого формата, направленные на поддержание стабильности мирового нефтяного рынка. Было подтверждено значение продолжения координации шагов в рамках ОПЕК+.
Накануне Путин во время телефонного разговора с президентом Центральноафриканской Республики Фостен-Арканжем Туадерой обсудил вопросы безопасности, экономического взаимодействия и борьбы с терроризмом.