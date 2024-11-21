Путин обсудил с премьером Ирака эскалацию на Ближнем Востоке и ОПЕК+

Путин обсудил с премьером Ирака эскалацию, проекты и ОПЕК+ в телефонном разговоре

Tекст: Елизавета Шишкова

В ходе беседы обсуждались вопросы, связанные с эскалацией напряженности на Ближнем Востоке. «Затрагивалась также ближневосточная проблематика в свете беспрецедентной эскалации напряженности в регионе», – отмечается в сообщении на сайте Кремля.

Кроме того, Путин и ас-Судани обсудили перспективы двустороннего сотрудничества. Особое внимание было уделено реализации крупных проектов в энергетической сфере, а также развитию взаимодействия в торгово-экономической, транспортно-логистической и гуманитарной областях. Обе стороны выразили заинтересованность в дальнейшем расширении дружественных связей между странами.

Темы ОПЕК+ также были на повестке дня. Обсуждались совместные усилия в рамках этого формата, направленные на поддержание стабильности мирового нефтяного рынка. Было подтверждено значение продолжения координации шагов в рамках ОПЕК+.

Накануне Путин во время телефонного разговора с президентом Центральноафриканской Республики Фостен-Арканжем Туадерой обсудил вопросы безопасности, экономического взаимодействия и борьбы с терроризмом.