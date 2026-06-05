Сателлиты США уверены, что если успеют разместить на своей территории американский воинский контингент или американское ядерное оружие до того, как между Москвой и Вашингтоном будет определена новая модель сосуществования в Европе, то благополучная старость и несменяемость элит им будут обеспечены.0 комментариев
В Орловской области нашли свыше 5 тыс. артефактов Судбищенской битвы
Археологи в Орловской области обнаружили более 5 тыс. уникальных исторических предметов на месте Судбищенской битвы 1555 года, где сражались русские войска с армией крымского хана, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
«На самом деле, это самое крупное в Европе найденное место сражения, именно найденное – не по летописям, не по воспоминаниям. Потому что уже перевалило за 5 тыс. артефактов, которые найдены», – указал губернатор, передает ТАСС.
Артефакты находили на дне реки, рядом с ней, все это позволяет говорить, что там и проходило сражение.
Археологам удалось обнаружить ядра и дробь, применявшиеся янычарами.
Историческое столкновение произошло летом 1555 года. Тогда русский отряд под командованием боярина Ивана Шереметьева, насчитывавший 17 тыс. воинов, вступил в бой с 60-тысячным войском крымского хана Девлет Гирея.
Ранее археологи обнаружили в Тульской области неизвестное городище середины III века.