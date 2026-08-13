На юге Британии в железнодорожной аварии пострадали 11 человек

Tекст: Тимур Шайдуллин

Пассажирский поезд сошел с рельсов на юге Британии. Инцидент случился в графстве Восточный Сассекс на маршруте из Лондона в Истборн. Всего в вагонах находились около 150 человек, передает ТАСС.

«На данном этапе мы можем подтвердить, что два пациента получили серьезные травмы», – заявили в службе скорой помощи юго-восточного побережья Англии.

Медики добавили, что еще девять человек получили менее серьезные повреждения. Всем пострадавшим оказали помощь на месте, однако некоторых пришлось госпитализировать.

Из-за аварии пассажирское сообщение на юге страны оказалось частично парализовано. Транспортные операторы предупредили о задержках и рекомендовали гражданам отказаться от поездок до конца дня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне возле английского города Бедфорд столкнулись два пассажирских поезда. В результате данной железнодорожной аварии пострадали более 80 человек. Британский монарх Карл III выразил соболезнования раненым пассажирам.