Вестернизация планеты остановилась, в превосходство Запада уже мало кто верит, а утверждение о «единственно верном» западном пути переживает кризис легитимности, сталкиваясь как с внутренними противоречиями, так и с растущим спросом на многополярность.0 комментариев
Карл III выразил соболезнования пострадавшим при столкновении поездов
Карл III выразил соболезнования раненым в столкновении поездов под Бедфордом
Британский монарх Карл III глубоко опечален трагедией под Бедфордом, где при столкновении пассажирских поездов погиб машинист и пострадали 89 человек, говорится в заявлении представителя Букингемского дворца.
Представители Букингемского дворца опубликовали официальное заявление монарха, передает ТАСС.
«Его Величество сильно опечален в связи с железнодорожной аварией в Бедфорде вчера вечером. Его регулярно оповещают о развитии ситуации. Его мысли и переживания с семьей погибшего и всеми теми, кто пострадал или был затронут столь трагичным инцидентом», – отмечается в документе.
Трагедия унесла жизнь одного машиниста, еще 89 человек получили различные травмы. Медикам пришлось госпитализировать более 30 пассажиров. Сейчас состояние 11 пострадавших оценивается врачами как тяжелое.
Авария произошла накануне вечером примерно в четыре километра от вокзала центрального города Англии. Оба поезда направлялись в Лондон из Ноттингема и Корби. По предварительным данным, первый состав резко остановился из-за сбоя системы безопасности, после чего в его хвостовую часть врезался следовавший позади поезд.
Как писала газета ВЗГЛЯД, два пассажирских поезда столкнулись возле английского города Бедфорд. В результате этой аварии погиб машинист одного из составов.