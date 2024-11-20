Путин обсудил с президентом ЦАР борьбу с терроризмом

Путин подтвердил готовность России помочь ЦАР укрепить безопасность и экономику

Tекст: Елизавета Шишкова

Беседа прошла в дружественной атмосфере и охватывала широкий спектр тем, включая состояние двусторонних отношений в различных областях, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Во время разговора лидеры подчеркнули важность продолжения сотрудничества между двумя странами. Путин подтвердил готовность России оказывать поддержку ЦАР в укреплении национальной экономики и безопасности. Российская помощь включает участие в антитеррористических операциях и развитие сельского хозяйства.

Фостен-Арканж Туадера выразил признательность за помощь, которую оказывает Россия. Он отметил, что содействие Москвы играет важную роль в обеспечении стабильности и суверенитета Центрально-Африканской Республики.

Ранее главы МИД России и ЦАР Сергей Лавров и Сильви Байпо-Темон подписали соглашение об отмене виз для владельцев диппаспортов двух стран.