Попытки залезть в духовный мир с черного хода, узнать будущее, которое принадлежит только Богу – это акт неверия. Хуже того, такие попытки открывают человека для воздействия падших духов. А с чисто мирской точки зрения тарология – это торговля услугами, которые заведомо не могут быть оказаны.0 комментариев
Путин обсудил с президентом ЦАР борьбу с терроризмом
Путин подтвердил готовность России помочь ЦАР укрепить безопасность и экономику
Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадерой, лидеры обсудили вопросы безопасности, экономического взаимодействия и борьбы с терроризмом.
Беседа прошла в дружественной атмосфере и охватывала широкий спектр тем, включая состояние двусторонних отношений в различных областях, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Во время разговора лидеры подчеркнули важность продолжения сотрудничества между двумя странами. Путин подтвердил готовность России оказывать поддержку ЦАР в укреплении национальной экономики и безопасности. Российская помощь включает участие в антитеррористических операциях и развитие сельского хозяйства.
Фостен-Арканж Туадера выразил признательность за помощь, которую оказывает Россия. Он отметил, что содействие Москвы играет важную роль в обеспечении стабильности и суверенитета Центрально-Африканской Республики.
Ранее главы МИД России и ЦАР Сергей Лавров и Сильви Байпо-Темон подписали соглашение об отмене виз для владельцев диппаспортов двух стран.