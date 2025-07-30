На фоне общей тенденции мировой политики и того, что арабский мир (а учитывая Иран, уже и не только арабский) все больше склоняется к силовому сценарию «сбросить Израиль обратно в море», может оказаться, что единственное место на нашем веку, где мирно могут жить евреи, это Еврейская автономная область России.7 комментариев
Путин назвал патриотизм основой успеха СВО и государства
Патриотический настрой граждан является ключевым фактором как для продвижения в ходе спецоперации на Украине, так и для развития российской государственности, заявил президент России Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин заявил о принципиальной важности патриотизма для достижения успеха в специальной военной операции и укрепления российской государственности, передает ТАСС.
На встрече с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым глава государства отметил, что патриотический настрой россиян сегодня играет исключительную роль.
«Это очень важно. Это, может быть, самое главное для нашего успешного продвижения не только в рамках СВО, но и вообще по всем направлениям – по направлениям развития, укрепления российской государственности», – подчеркнул Путин.
Ранее президент России Владимир Путин провел встречу с руководителем Карачаево-Черкесской Республики Рашидом Темрезовым.