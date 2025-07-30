На фоне общей тенденции мировой политики и того, что арабский мир (а учитывая Иран, уже и не только арабский) все больше склоняется к силовому сценарию «сбросить Израиль обратно в море», может оказаться, что единственное место на нашем веку, где мирно могут жить евреи, это Еврейская автономная область России.7 комментариев
Песков анонсировал встречу Путина с главой КЧР Темрезовым
Президент Владимир Путин в среду намерен встретиться с руководителем Карачаево-Черкесской Республики Рашидом Темрезовым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Встреча с Темрезовым пройдет в открытом формате, пояснил Песков, передает ТАСС.
Все же другие встречи у президента планируется провести в непубличном формате.
В предыдущий раз Путин встречался с Темрезовым в феврале 2024 года.
Несколькими днями ранее Путин провел рабочую встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.