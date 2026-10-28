Иногда люди верят, что индустрия порока после ее легализации перестанет быть рассадником криминала, а бандиты, поставлявшие запретные услуги, превратятся в почтенных бизнесменов, платящих налоги и отчисляющих на благотворительность. Как показывает опыт, это не так.0 комментариев
Мурашко назвал основную причину смерти россиян
Мурашко: Россияне чаще всего умирают от сердечно-сосудистых болезней
Сердечно-сосудистые заболевания занимают ведущее место в структуре смертности населения России, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«В структуре смертности населения сердечно-сосудистые заболевания доминируют, занимают ведущее место», – заявил Мурашко на сессии «Тромбозы: вызовы современности. Диалог Россия – Африка».
Министр добавил, что в России функционируют сосудистые центры, которые ориентированы не только на помощь при инфарктах и инсультах, но и на лечение периферических тромботических осложнений, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал прививать детей против гриппа и пневмококковой инфекции.
В субботу глава Минздрава назвал простуду наиболее часто встречающимся заболеванием среди несовершеннолетних.
Между тем ВОЗ сообщила о росте средней продолжительности жизни в мире.