Мурашко назвал основную причину смерти россиян

Мурашко: Россияне чаще всего умирают от сердечно-сосудистых болезней

Tекст: Вера Басилая

«В структуре смертности населения сердечно-сосудистые заболевания доминируют, занимают ведущее место», – заявил Мурашко на сессии «Тромбозы: вызовы современности. Диалог Россия – Африка».

Министр добавил, что в России функционируют сосудистые центры, которые ориентированы не только на помощь при инфарктах и инсультах, но и на лечение периферических тромботических осложнений, передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал прививать детей против гриппа и пневмококковой инфекции.

В субботу глава Минздрава назвал простуду наиболее часто встречающимся заболеванием среди несовершеннолетних.

Между тем ВОЗ сообщила о росте средней продолжительности жизни в мире.