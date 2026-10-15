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    Количество европейских оружейных заводов растет в три раза быстрее, чем в мирное время. Формально все еще для защиты демократии от России, фактически – для защиты друг от друга. А главное – от германского реваншизма, черты которого становятся видны все отчетливее.

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Дизельная сделка запустила эрозию санкционного режима

    Снятием санкций Трамп еще раз показал, что единого западного фронта против России уже не существует, а попытки Киева и Европы его восстановить, подключив США к жесткому давлению на Москву, терпят крах.

    4 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Протесты во Франции не приведут ни к чему

    Восстание школьников, которое сравнивают со студенческими протестами в той же Франции 1968 года, пока и не думает утихать. Как и в 1968 году, речь идет о тяжелом кризисе общества, которое потеряло веру в будущее и в то, что современная власть Франции вообще может его гарантировать.

    8 комментариев
    15 октября 2026, 08:12 • Новости дня

    Специалисты Сеченовского университета описали молекулярный профиль рака легкого

    Ученые Сеченовского университета нашли связь сигнальных белков с раком легкого

    Tекст: Дарья Григоренко

    Специалисты Сеченовского университета выяснили, какие опухолевые маркеры и сигнальные белки в крови связаны с раком легкого, что в будущем может стать дополнительным инструментом диагностики.

    Ученые Сеченовского университета описали, какие опухолевые маркеры и сигнальные белки в крови наиболее заметно связаны с раком легкого, передает РИА «Новости».

    «Полученные данные могут быть использованы для дальнейшей разработки комплексных лабораторных панелей, дополняющих существующие методы диагностики», – сообщили в пресс-службе университета.

    В исследование вошли 91 пациент с раком легкого и 100 здоровых добровольцев. Анализ показал, что профиль молекул у больных отличается от показателей здоровых, при этом перспективным считается анализ сочетаний маркеров, а не одного из них.

    Анализ крови потенциально может использоваться для уточнения индивидуального риска или оценки неоднозначных результатов визуализации. Однако кандидатные панели должны пройти независимую проверку и клиническую валидацию. В работе также участвовали иностранные аспиранты Института персонализированной онкологии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе ученые нашли молекулу для предсказания эффективности лекарств от рака.

    В прошлом месяце инфекции назвали причиной 12% случаев рака в мире.

    Российские ученые нашли способ выявлять рак груди по анализу слюны.

    14 октября 2026, 16:29 • Новости дня
    Матвиенко предложила убрать из вузов устаревшие специальности
    Матвиенко предложила убрать из вузов устаревшие специальности
    @ Пресс-служба Совета Федерации/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила проанализировать перечень направлений подготовки в высших учебных заведениях и отказаться от устаревших профессий в пользу современных.

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала главу Минобрнауки Валерия Фалькова пересмотреть специальности в российских вузах, убрав из программы «нафталинные» профессии, передает РИА «Новости».

    «Перечень профессий… есть такие нафталинные, устаревшие даже по названию профессии, и вы их называли, Валерий Николаевич, тоже. Ну, давайте порешительней. Все то, что уже устарело, то, что не работает на качество страны, не нужно, надо смело их отменять и, наоборот, объявлять новые современные профессии и по новым технологиям, по искусственному интеллекту, и по многим другим», – сказала Матвиенко.

    Глава Совфеда раскритиковала направление «Реклама и связи с общественностью», назвав его выбором для абитуриентов, которым больше некуда поступать. Она также обратила внимание на специальность «Государственное и муниципальное управление».

    По ее словам, это направление необходимо переформатировать, поскольку выпускники, поступающие на него со школьной скамьи, не идут работать в органы власти. Спикер предложила использовать эту программу исключительно для повышения квалификации действующих чиновников.

    Кроме того, Матвиенко призвала навести порядок в сфере заочного образования. Она усомнилась в возможности подготовить квалифицированного инженера или врача таким образом и подчеркнула, что подобный формат обучения должен применяться преимущественно для повышения квалификации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава Минобрнауки Валерий Фальков объявил о внедрении модулей искусственного интеллекта во всех вузах.

    Ранее он назвал сроки обучения при новой системе высшего образования. До этого ведомство определило сроки завершения реформы в этой сфере.

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    14 октября 2026, 15:19 • Новости дня
    У берегов Турции нашли древнейшее в мире затонувшее судно

    Минкультуры Турции: Археологи обнаружили древнейшее в мире затонувшее судно

    Tекст: Мария Иванова

    Группа ученых из университета Акдениз обнаружила у турецкого острова Кекова обломки древнейшего в мире затонувшего торгового судна.

    «Мы обнаружили следы древнейшего в мире затонувшего судна. Обнаруженные амфоры, которым 4,7 тыс. лет, позволяют получить информацию о морской торговле на берегах Турции. Предположительно, эти сосуды использовались для транспортировки оливкового масла или вина, они свидетельствуют о торговле и межкультурной коммуникации в Восточном Средиземноморье», – заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой, передает РИА «Новости».

    По его словам, анализ показал, что найденные на судне амфоры, вероятнее всего, были изготовлены в долине реки Иордан. Подобные сосуды ранее находили в Египте, на Крите и на руинах Трои.

    Министр добавил, что особый интерес представляет амфора с двумя отверстиями и девятью символами. По предположению ученых, она могла служить маслобойкой, что указывает на возможность производства моряками масла или сыра во время долгих плаваний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце археологи нашли тысячи керамических сосудов с древнего корабля у берегов Антальи.

    В январе ученые обнаружили руины монастыря византийских монахов в Египте.

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    15 октября 2026, 11:29 • Видео / Жизнь после боя
    Фельдшер батальона о боевых ранениях и реабилитации

    Фельдшер батальона о боевых ранениях и реабилитации. Рассказ ветерана СВО

    Ветеран СВО Адольф Бахитов, врач по образованию, вплоть до своего ранения лечил и спасал бойцов. Он уверен, что отдал долг Родине, но всегда готов вернуться в зону боевых действий.

    Почему боль в 15 баллов по 10-бальной шкале не приносит страдания? Какой спорт помогает вернуться к жизни? Как получить все выплаты по ранениям?
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    14 октября 2026, 14:59 • Новости дня
    В Китае испытали добывающего железо из песка робота в стиле «Дюны»

    SCMP: В Китае испытали гусеничного робота для добычи железа из песка

    Tекст: Мария Иванова

    Разработанный специалистами из Таримского университета самоходный робот приступил к испытаниям по извлечению ферромагнитных материалов в пустыне Такла-Макан.

    Аппарат проходит проверку в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе КНР, передает ТАСС со ссылкой на газету South China Morning Post.

    Созданный учеными гусеничный робот отделяет ферромагнитные материалы от песка методом сухой магнитной сепарации. Для этого применяется специальное кольцо из постоянных магнитов на основе сплава неодима, железа и бора.

    По оценкам исследователей, содержание железа в песках пустыни Такла-Макан составляет около 6%, однако их рассредоточенное залегание препятствовало эффективному извлечению ресурсов. Во время недавних испытаний прототипа аппарат смог выделить магнитный материал с общим содержанием железа от 24% до 32%.

    Издание отмечает, что принцип действия китайского устройства напоминает передвижные комбайны из научно-фантастического романа Фрэнка Герберта «Дюна», которые занимались добычей ценного вещества из песков вымышленной планеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца китайская нейросеть выдала инструкции по подготовке терактов и созданию зарина.

    В мае Ростех анонсировал выход нового российско-китайского вертолета.

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    14 октября 2026, 16:36 • Новости дня
    Путин поздравил академика Чубарьяна с 95-летием

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин поздравил академика РАН Александра Чубарьяна с 95-летием, отметив его организаторскую и просветительскую деятельность.

    Президент Владимир Путин личной телеграммой поздравил академика РАН Александра Чубарьяна с 95-летием, отметив его организаторскую и просветительскую деятельность.

    «Вы по праву пользуетесь заслуженным авторитетом как крупный ученый, признанный специалист в сфере международных отношений и современных политических процессов. И конечно, особо отмечу вашу многогранную организаторскую, просветительскую деятельность на посту директора и научного руководителя Института всеобщей истории, подвижнический вклад в развитие в нашей стране гуманитарных знаний», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте президента России.

    Глава государства также пожелал академику здоровья, бодрости духа и неиссякаемой творческой энергии.

    Ранее Александр Чубарьян был удостоен Госпремии России. До этого в интервью газете ВЗГЛЯД он рассказал о важности ухода от европоцентризма в современном учебнике по истории России.

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    14 октября 2026, 18:22 • Новости дня
    Уволенным по здоровью военным разрешили лечиться в госпиталях Минобороны

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военнослужащие, уволенные по состоянию здоровья, в ближайшее время смогут получать медицинскую помощь в военных госпиталях, сообщил начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Тришкин.

    Отправленные в отставку по состоянию здоровья российские военнослужащие получат право проходить лечение в военных медучреждениях. Об этом сообщил ТАСС начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Тришкин.

    «Раньше мы занимались лечением только действующих военнослужащих. Но в ближайшее время такую возможность мы будем предоставлять и уже уволенным военнослужащим по состоянию здоровья. Это сделано с точки зрения того, чтобы наши военные госпиталя в сложных случаях, по методикам, которыми мы владеем, могли бы продолжить лечение», – заявил Тришкин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России разрабатывает комплекс мер для быстрой адаптации участников спецоперации к гражданской жизни.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о модернизации профильных госпиталей для военнослужащих.

    Он назвал благополучие защитников России и их родных абсолютным приоритетом в работе кабмина.

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    14 октября 2026, 14:43 • Новости дня
    Фальков объявил о внедрении модулей искусственного интеллекта во всех вузах

    Фальков анонсировал появление модулей по ИИ во всех вузах России с 2027 года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил, что модули по искусственному интеллекту будут интегрированы во все программы высшего образования в России начиная с 2027 года.

    С 2027 года модули по искусственному интеллекту планируется интегрировать во все российские программы высшего образования, передает РИА «Новости».

    По словам Фалькова, профильные дисциплины уже внедрены в 1433 программы, а договоренность об их повсеместном использовании достигнута с Альянсом в сфере искусственного интеллекта.

    Кроме того, министр указал на необходимость обновления перечня профессий, требующих обязательного окончания университета, пишет ТАСС.

    «Перечень этот пересмотреть, безусловно, надо, потому что время не стоит на месте, и мы видим по целому ряду специальностей, которые имеют 50-70-летнюю историю, что они по факту перешли в разряд уже не требующих высшего образования», – заявил Фальков в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Фальков сообщил о сокращении 97 тыс. коммерческих мест в вузах.

    До этого он назвал сроки обучения при новой системе высшего образования.

    Ранее Минобрнауки объявило сроки завершения реформы в этой сфере.

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    14 октября 2026, 14:51 • Новости дня
    Новый вид динозавров обнаружен на дне моря в Хорватии

    На дне Адриатического моря нашли кости ранее неизвестного вида динозавров

    Tекст: Мария Иванова

    В Хорватии на дне Адриатического моря обнаружено первое в мире подводное местонахождение костей неизвестного ранее вида крупного травоядного динозавра, возраст которых оценивается в 130 млн лет.

    Останки найдены на глубине от 1,5 до шести метров в районе населенного пункта Бале в Истрии. Международная группа палеонтологов извлекает фрагменты шейного позвоночника, поясничной кости и ребер, передает ТАСС со ссылкой на хорватский телеканал HRT.

    «Динозавр, которого мы раскапываем, без сомнения, является новым видом», – заявил американский палеонтолог Мэтью Ламанна. Он отметил, что кости динозавров отличаются от обычных камней наличием маленьких пор.

    Место обнаружения уникально, так как это первый в мире случай находки останков динозавра на морском дне. Часть суши современной Истрии 130 млн лет назад располагалась примерно на территории Северной Африки. Первые кости динозавров были найдены здесь в 1993 году, когда открыли вид гистриозавр. Недавно обнаруженные останки принадлежат родственному, но другому виду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле ученые Уругвая открыли новый вид гигантских динозавров.

    В мае в Аргентине обнаружили останки трехметрового динозавра с повадками цапли.

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    14 октября 2026, 13:05 • Новости дня
    Минобрнауки предложило давать льготы за олимпиады ученикам 10-11-х классов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил о планах учитывать результаты школьных олимпиад при поступлении в вузы исключительно для старшеклассников.

    «Предлагаем учитывать победы в олимпиадах только ученикам 10-х и 11-х классов», – сказал Фальков в Совете Федерации, пишет ТАСС.

    Уровень олимпиадных заданий для этого возраста соответствует требованиям университетов, а общее число таких соревнований уже снижено с 83 до 60.

    Глава ведомства подчеркнул важность пространственного развития, отметив, что 73% бюджетных мест выделено региональным вузам за пределами Москвы и Петербурга. Особое внимание уделено Дальнему Востоку, где объемы приема выросли до 29,3 тыс. человек, и Калининграду, показавшему рост числа бюджетников на 31%.

    Кроме того, после введения регулирования коммерческого набора число поступивших на договорной основе по 40 специальностям за год снизилось на 28%, передает РИА «Новости».

    Студентов-платников стало меньше почти на 100 тыс. человек, однако их средний балл по Единому государственному экзамену вырос.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник министр науки и высшего образования Валерий Фальков предложил проводить вузовские олимпиады по требованиям ЕГЭ.

    В воскресенье он назвал сроки обучения при новой системе высшего образования.

    Минобрнауки сообщило о сроках завершения реформы высшего образования.

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    15 октября 2026, 05:05 • Новости дня
    Сомнолог назвала внезапную сонливость признаком проблем со здоровьем

    Сомнолог Царева: Внезапная сонливость может говорить о проблемах со здоровьем

    Tекст: Катерина Туманова

    Невролог-сомнолог кандидат медицинских наук Елена Царева назвала избыточный сон следствием проблем со здоровьем и способом организма восполнить нехватку ресурсов при стрессе или депрессии.

    Увеличение продолжительности ночного отдыха чаще всего выступает следствием проблем со здоровьем, а не их причиной.

    «Как правило, когда речь идёт о сне больше 12 часов, мы говорим, что этот сон ненормальный. А кроме того, избыточный сон может быть для конкретного человека: то есть, например, он всю жизнь спал шесть часов и высыпался, а тут он внезапно начал спать по десять часов», – пояснила Царёва RT.

    По ее словам, организм часто требует более длительного отдыха для восполнения нехватки ресурсов. Например, это может происходить при депрессии, когда человеку не хватает сил справиться со стрессом.

    Эксперт добавила, что долгий сон также может указывать на дефицит ночного отдыха в другие дни, например, когда люди отсыпаются на выходных. Кроме того, причиной может быть ухудшение качества сна из-за бессонницы, остановок дыхания или движений ног.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, врач-сомнолог Бузунов рассказал, как высыпаться за ночь. Невролог Бутенко назвала апноэ главной причиной утренней усталости. Сомнолог Магомедова назвала причины возникновения ночных кошмаров.


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    15 октября 2026, 03:58 • Новости дня
    Онколог назвала причины развития рака груди у мужчин

    Онколог Давыденкова указала на риск рака груди у принимающих стероиды мужчин

    Tекст: Катерина Туманова

    Хирург-маммолог Мурманского областного онкологического диспансера Наталья Давыденкова предупредила, что употребляющие анаболические стероиды и гормоны роста спортсмены подвержены повышенному риску развития рака молочной железы.

    Заболевание встречается у сильного пола в сотни раз реже по сравнению с женщинами. Обычно опухоли выявляются на поздних стадиях при появлении заметных изменений на коже. Для точной диагностики специалисты применяют УЗИ и маммографию.

    «У мужчин тоже есть зачаток молочной железы, который содержит основные структурные элементы: протоки и дольки. Зачаток не развивается, как у женщин, потому что у мужчин другой гормональный фон. Мужчины болеют, но значительно реже. Если привести в пример Мурманскую область, то на три-четыре случая выявления рака молочной железы у мужчин в год приходится свыше 450 случаев у женщин», – рассказала врач РИА «Новости».

    Медик добавила, что следящие за собой мужчины часто используют медицинские препараты для улучшения физической формы, что может оказать неожиданный и неприятный эффект.

    «Многие мужчины сейчас активно следят за собой, занимаются спортом. Некоторые применяют медицинские препараты (анаболические стероиды, гормон роста). Это способствует развитию, например, истинной гинекомастии. Есть мнение, что они же будут влиять на развитие рака молочной железы», – предупредила врач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пятилетняя выживаемость онкопациентов в России выросла на 10%. Онколог Ахмаев развеял популярные мифы о причинах возникновения рака. онколог Минздрава назвал главный способ защиты от рака легкого.

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    15 октября 2026, 07:16 • Новости дня
    Ученые нашли семь новорожденных белушат возле Соловецкого архипелага

    Возле Соловков заметили семь новорожденных белушат

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Специалисты Института океанологии РАН зарегистрировали появление на свет семи новорожденных белушат в акватории Соловецкого архипелага.

    Летом 2026 года в репродуктивном скоплении у Соловецкого архипелага специалисты зарегистрировали семь новорожденных белушат, передает РИА «Новости» со ссылкой на Институт океанологии РАН.

    «За сезон в репродуктивном скоплении было зарегистрировано семь новорожденных белушат», – рассказали в институте.

    Ученые также изучают влияние шума от строительства на Большом Соловецком острове на морских млекопитающих. Общая продолжительность подводных акустических записей составила более 6,6 тыс. часов. В институте отметили, что при строительстве второй сезон подряд применяется метод вибропогружения свай, который считается наиболее щадящим для животных.

    Специалисты провели четыре серии измерений шума на разном расстоянии от места работ. Это поможет уточнить особенности распространения звука и его воздействие на белух и настоящих тюленей. Исследования проходят в рамках государственного задания по оценке влияния антропогенных факторов при возведении гидротехнических сооружений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее исследователи нашли на дне Индийского океана гигантское кладбище древних китов. До этого власти Дании решили отбуксировать взрывоопасную тушу кита. Также ученым удалось записать уникальные отраженные сигналы белух.

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    15 октября 2026, 06:03 • Новости дня
    Ученые заметили худых китов у берегов Камчатки

    Ученый Волкова: На Камчатке обнаружили худых китов перед наступлением зимы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На Камчатке в заливе заметили худых китов, которым необходимо накопить жир для зимовки, сообщила старший научный сотрудник Кроноцкого заповедника Евгения Волкова.

    Худых китов заметили в бухте Ольга Кроноцкого залива. Морским млекопитающим требуются жировые запасы, чтобы благополучно пережить зиму.

    «Некоторые киты до сих пор худые. Надеюсь, они еще успеют накопить достаточно жировых запасов, чтобы пережить зиму», – заявила Волкова, передает ТАСС.

    Наблюдение за животными сейчас ведется с берега из-за осенних штормов. Исследования проходят в рамках проекта по изучению и сохранению редкой охотоморской популяции серых китов. Отмечается, что наблюдение за китами является популярным туристическим предложением на полуострове, стоимость которого достигает 25 тыс. рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца стая кашалотов потопила яхту с четырьмя людьми в Тихом океане. Весной первые серые киты вернулись в Кроноцкий залив.

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    15 октября 2026, 09:23 • Новости дня
    ВОЗ заявила о гибели 3,5 млн человек в год из-за отравления свинцом

    ВОЗ: Сотни миллионов детей оказались под угрозой из-за отравления свинцом

    Tекст: Мария Иванова

    Всемирная организация здравоохранения призвала государства активнее принимать меры для защиты населения от отравления свинцом, от которого ежегодно умирают более 3,5 млн человек.

    Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала государства активнее принимать меры для защиты населения от отравления свинцом, передает ТАСС.

    В заявлении организации отмечается, что это «распространенная, но предотвратимая угроза для здоровья, которая, по оценкам, ежегодно приводит к более чем 3,5 млн смертей в мире». Особую опасность свинец представляет для детей, в зоне риска находятся сотни миллионов несовершеннолетних. ВОЗ ожидает от мирового сообщества активизации мер по предотвращению вредного воздействия.

    Источником угрозы могут быть краска, кухонная утварь, косметика, специи, кустарные методы переработки отходов и промышленное загрязнение. Безопасного уровня воздействия свинца не существует, и даже низкие дозы наносят организму необратимый вред.

    Несмотря на достигнутый за последние десятилетия прогресс, менее половины стран внедрили юридически обязательные меры контроля в отношении красок с содержанием свинца. Призыв ВОЗ приурочен к Международной неделе по предотвращению отравления свинцом, которая пройдет с 18 по 24 октября.

    В прошлом году Всемирная организация здравоохранения сообщила о 1,5 млн смертей от свинца ежегодно.

    В январе отоларинголог объяснила опасность поедания снега и сосулек зимой.

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    15 октября 2026, 07:32 • Новости дня
    Минздрав назвал сроки появления первого российского грудного импланта

    Минздрав: Первый российский грудной имплант выйдет на рынок в 2028 году

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главный внештатный пластический хирург Минздрава России Наталья Мантурова заявила, что первый отечественный грудной имплант появится в больницах в 2028 году.

    Отечественный грудной имплант, не уступающий зарубежным аналогам по качеству, станет доступен российским пластическим хирургам через два года, передает РИА «Новости».

    «Мы договорились создать отечественный имплант, который не будет уступать по своим характеристикам самым лучшим зарубежным имплантам. В 2025 году он получил регистрационное удостоверение», – сказала Мантурова.

    Специалист уточнила, что работа над медицинским изделием началась пять лет назад при участии ведущих хирургов и производителей оборудования. В настоящее время проводятся необходимые клинические исследования, после завершения которых российские клиники смогут массово использовать отечественный продукт в операционных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее клиника пластической хирургии IQ Plastique оказалась под угрозой закрытия. До этого хирург сообщил о росте числа мужских операций по уменьшению груди. Также пластический хирург Минздрава раскрыла тайну женской красоты.

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    15 октября 2026, 06:00 • Новости дня
    Ученые предупредили о возможных выбросах пепла на Шивелуче

    Ученые Камчатки предупредили о риске выбросов пепла на вулкане Шивелуч до 12 км

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вулканологи на Камчатке заявили о вероятности мощных выбросов пепла на высоту до 12 км из-за роста нового лавового купола на исполине.

    Специалисты предупредили о возможных мощных выбросах пепла на камчатском вулкане Шивелуч, в районе которого проходит несколько туристических маршрутов, передает ТАСС со ссылкой на Камчатскую группу реагирования на вулканические извержения.

    «В любое время на Шивелуче могут произойти выбросы пепла на высоту до 12 км над уровнем моря», – заявили в учреждении.

    Ученые отметили, что взрывно-экструзивное извержение вулкана продолжается и сопровождается мощной газопаровой активностью. В северной части купола продолжается рост нового блока лавы.

    Шивелуч является одним из действующих вулканов полуострова, его возраст составляет около 60–70 тыс. лет. Он расположен примерно в 50 км от поселка Ключи и в 450 км от Петропавловска-Камчатского.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Шивелуч сохранил оранжевый код авиационной опасности. До этого исполин выбросил столб пепла на высоту 6 км. Также на вулкане зафиксировали выброс пепла на высоту 8,6 км.

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    Европа снова получила 1000 долларов за тысячу кубометров. В предыдущий газовый кризис цены зимой поднимались даже выше 2000 долларов. Повторить прошлый исторический рекорд сейчас вряд ли получится. Но это мало радует. Потому что уже сейчас цены выросли почти в три раза от начала года, и это скажется на всем. Подробности

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    Европа заявила о предательстве в войне до последнего украинца

    Дизельная сделка США и РФ привела европейцев в состояние шока. Украина и лидеры ЕС недовольны готовностью Вашингтона сотрудничать с Москвой в сфере энергетики. Тем не менее Брюссель своей критикой договоренностей российского и американского лидеров фактически подтвердил курс на продолжение конфликта «до последнего украинца». Подробности

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    Как искусственный интеллект изменит боевые возможности танков

    В последнее время и в России, и на Западе все чаще звучат заявления о разработке бронетехники нового поколения – и главной ее особенностью станет использование искусственного интеллекта (ИИ). Как именно ИИ способен увеличить боевую эффективность бронемашин, в какой степени способен стать заменой некоторых членов экипажа и какие конкретно образцы получат «электронные мозги» прежде всего? Подробности

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    Кличко выставил Зеленскому счет за Киев

    В украинской политике вновь разгорается старый конфликт: Владимир Зеленский обвиняет мэра Киева Виталия Кличко в недостаточной подготовке столицы к зиме, а тот требует от президента отчитаться о миллиардах, выделенных на ПВО. За взаимными упреками эксперты видят не только спор об ответственности за состояние города, но и борьбу за политическое будущее Украины. Чем закончится это противостояние и смогут ли Зеленский и Кличко сойтись на президентских выборах? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отказаться от навязанных услуг и вернуть деньги в 2026 году: заявление, сроки и порядок возврата

      С 1 сентября 2025 года продавцам, исполнителям и владельцам агрегаторов запрещено заранее проставлять за покупателя согласие на дополнительные товары и услуги или создавать условия, при которых такое согласие считается данным автоматически. Если дополнительную услугу подключили или продали без согласия потребителя, он вправе отказаться от нее и потребовать деньги обратно, причем на возврат отводится три дня. Для услуг, добровольно приобретенных вместе с кредитом, страховок и обычных договоров оказания услуг действуют другие правила и сроки. Рассказываем, как отказаться от навязанных услуг в 2026 году, написать заявление на возврат денег и куда обращаться, если компания отказывается платить.

    • Сколько граммов в чайной ложке: таблица для соли, сахара, муки, масла и других продуктов

      Чайная ложка помогает быстро отмерить небольшое количество ингредиентов, если кухонных весов нет под рукой. Стандартная чайная ложка вмещает около 5 мл жидкости, но вес соли, сахара, муки, масла, меда и других продуктов в ней будет разным из-за различной плотности. Разбираемся, сколько граммов помещается в одной чайной ложке с горкой и без нее, и приводим удобную таблицу для самых популярных ингредиентов.

    • Сколько граммов в столовой ложке: таблица для муки, сахара, соли, масла и других продуктов

      Столовая ложка помогает быстро отмерить продукты без кухонных весов, но одинаковый объем не означает одинаковый вес. В стандартной столовой ложке помещается около 15 мл жидкости, а количество граммов зависит от плотности продукта и от того, набрана ложка с горкой или без нее. Разбираемся, сколько граммов муки, сахара, соли, меда, масла, круп и других ингредиентов содержится в одной столовой ложке, и приводим удобные таблицы для готовки.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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