На Конгрессе молодых ученых отметили увеличение числа кандидатов наук

Tекст: Елизавета Шишкова

На заседании Координационного комитета по проведению Десятилетия науки и технологий, которое возглавил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, обсуждались предварительные итоги V Конгресса молодых ученых и планы на следующий год, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Особое внимание уделили популяризации науки, поддержке молодых талантов и результатам реализации национальных инициатив. Чернышенко подчеркнул: «С каждым годом Конгресс молодых ученых набирает обороты, демонстрирует все более впечатляющие результаты, подтверждая девиз «Энергия науки: от потенциала знаний к созиданию будущего».

В рамках Конгресса были подписаны соглашения с такими крупными компаниями, как Газпром нефть, Россельхозбанк и Аэрофлот. Благодаря федеральной программе «Платформа университетского технологического предпринимательства» появилось более 35 тыс. университетских стартапов и привлечено почти 3 млрд рублей инвестиций. В этом году среди участников более 3 тыс. человек с научной степенью, при этом количество кандидатов наук увеличилось почти на 45% по сравнению с предыдущим годом.

Глава Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова отметила реализацию ряда проектов по просвещению и привлечению молодежи к науке, в том числе запуск постоянных экспозиционных зон и проведение конкурса детских видеоэссе «Мечты о будущем». В рамках Международного симпозиума «Создавая будущее» состоялись лекции и подкаст, нацеленные на популяризацию научного знания в ярком и доступном формате.

Президент РАН Геннадий Красников предложил активнее вовлекать ученых Академии в совершенствование инструментов Десятилетия, подчеркнув важность развития фундаментальных исследований широким фронтом. Руководитель межведомственной рабочей группы Антон Кобяков добавил, что юбилейный Конгресс показал устойчивый рост интереса и участников, а также расширение форматов взаимодействия между наукой, образованием и бизнесом.

Дополнительно генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина сообщила, что портал «наука.рф» посетили за два года более 48 млн раз, что свидетельствует о популярности научного контента. До 1 марта Минобрнауки поручено собрать заявки на проведение мероприятий-спутников Конгресса 2026 года.