  • Новость часаБелый дом прокомментировал переброску европейских войск в Гренландию
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Схватка за Гренландию приближает конец НАТО
    Экономист оценил перспективы иска инвестфонда США по долгам Российской империи
    Венесуэльская оппозиционерка подарила Трампу медаль Нобелевской премии мира
    Макрон появился на публике с залитым кровью глазом
    Небензя призвал Запад снизить градус истерии вокруг Ирана
    Трамп пригрозил применить против Миннесоты закон о восстании
    Британия отвергла идею восстановления диалога Европы с Россией
    Азербайджан начал поставки газа в Германию и Австрию
    В Киеве допустили массовое расселение домов без тепла и света
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Стоит ли радоваться «отмене» международного права

    «Не в силе Бог, а в правде». Европе и Америке этот принцип неведом, а у нас он известен каждому. Выхватывать куски, рыскать по миру, ища, где что плохо лежит – это совсем не по-нашему. Россия может утвердить себя только как полюс правды, искренности, человечности. Именно этого не хватает сегодня многим народам, всё острее ощущающим себя дичью.

    10 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Морского права больше нет

    Действия Трампа в первых числах 2026 года не намекают, а прямо-таки кричат, что он готов обрушить мировую экономику. Морская торговля сегодня – ее фундамент. Трамп готов этот фундамент подорвать.

    13 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Попытки США поменять режим в других странах почти всегда плохо заканчиваются

    Похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены кажется чем-то неслыханным, но на самом деле это возврат к старым и недобрым традициям американского интервенционизма.

    6 комментариев
    16 января 2026, 11:36 • Новости дня

    Орбан: Лидеры ЕС кормят европейцев сказками, обещая победу Украины над Россией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ожидания лидеров Европейского союза относительно победы Украины над Россией не оправдаются, Киев никогда не получит репараций от Москвы, а также не сможет вернуть европейцам предоставленные кредиты.

    Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth, отметил, что с 2022 года страны Запада уже выделили Украине более 193 млрд евро. ЕС также планирует в 2026–2027 годах предоставить Киеву беспроцентный «военный кредит» на 90 млрд евро, а в течение ближайших десяти лет ассигновать еще 800 млрд долларов на восстановление страны, не считая военной помощи, пишет ТАСС.

    Орбан пояснил, что Брюссель рассчитывает вернуть эти средства за счет возможных репараций от России и экспроприации замороженных российских активов. По его мнению, эти ожидания не реалистичны, поскольку, как он выразился, «я никогда не встречал ни одного серьезного эксперта, который сказал бы, что русским можно нанести такое поражение на поле боя, что они будут вынуждены платить за это. Это все на уровне детских сказок».

    Премьер Венгрии подчеркнул, что лидеры Евросоюза подталкивают Украину к продолжению военных действий, поскольку верят в возвращение вложенных средств за счет России. Он отметил, что у Евросоюза нет средств для дальнейшей военной поддержки Украины, и сравнил действия европейцев с позицией США, которые, как считает Орбан, отказались от подобных расходов и переложили финансовое бремя на европейцев.

    Также Орбан рассказал о ситуации с энергоснабжением Венгрии. Он сообщил, что страна начала зиму с запасами газа более 40% годового потребления, и поставки российского газа продолжаются без перебоев. По его словам, этого достаточно для спокойного прохождения отопительного сезона, а использование резервов либо не требуется, либо требуется в незначительном объеме, что, по мнению Орбана, является ключевым фактором энергетической безопасности Венгрии, передает РИА «Новости».

    В воскресенье Орбан выразил мнение, что выделение Украине 800 млрд евро может привести к краху европейской экономики.

    Ранее премьер-министр Венгрии назвал руководство на Украине «гомункулом» в контексте просьбы Киева о 800 млрд долларов. Орбан также заявил, что венгерские средства должны использоваться для развития самой Венгрии, а не для поддержки Украины.

    15 января 2026, 19:47 • Новости дня
    Взрыв и пожар произошли в центре Утрехта

    De Telegraaf: Взрыв и пожар произошли в центре Утрехта

    Взрыв и пожар произошли в центре Утрехта
    @ tk2/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В одном из центральных районов Утрехта после мощного взрыва, выбившего стекла в соседних зданиях, вспыхнул пожар, пострадал как минимум один человек, сообщает газета De Telegraaf.

    В центре нидерландского города Утрехт прогремел мощный взрыв, после чего вспыхнул пожар, передает «Российская газета». Инцидент произошел в районе Висшерштеег в самом центре города. По данным издания, взрыв был настолько сильным, что выбило окна в соседних зданиях и даже затряслись стены.

    Сразу после взрыва начался крупный пожар, к месту происшествия оперативно прибыли спасатели и спецслужбы. Район был оцеплен, чтобы обеспечить безопасность жителей и дать возможность экстренным службам работать.

    В полиции сообщили: «В настоящее время мы проводим расследование». Причины случившегося пока не установлены, но известно, что пострадал как минимум один человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате происшествия в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре восемь человек были доставлены в медицинские учреждения. Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва в административном здании МВД в Сыктывкаре. В здании центра профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре потушили пожар, на месте работали десятки спасателей и спецтехника.

    Комментарии (7)
    15 января 2026, 14:29 • Новости дня
    Тимошенко потребовала положить конец внешнему управлению Украиной
    Тимошенко потребовала положить конец внешнему управлению Украиной
    @ Петр Сивков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Экс-премьер Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко во время выступления в Верховной раде заявила о необходимости положить конец внешнему управлению Украиной и защите суверенитета.

    Тимошенко заявила с трибуны Верховной рады, что страной управляют из-за границы, передает ТАСС.

    Она подчеркнула, что ее партия намерена бороться с законопроектами, которые, по ее мнению, подрывают суверенитет Украины, и заверила, что не допустит принятия подобных инициатив.

    «Управлению Украиной извне будет положен конец раз и навсегда», – отметила Тимошенко.

    В украинских СМИ ранее неоднократно появлялись сообщения о том, что деятельность Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) якобы контролируется властями США. Бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров утверждал, что НАБУ является проектом США, а детективов этого ведомства готовили в Федеральном бюро расследований США.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что любые попытки «играть» против Тимошенко без серьезных аргументов обычно приводят либо к кровавому «майдану», либо к бегству противников из страны.

    Национальное антикоррупционное бюро на Украине опубликовало аудиозапись разговора Юлии Тимошенко с депутатом Рады по вопросу оплаты голосования в парламенте.

    Юлии Тимошенко предъявили обвинения в подкупе депутатов, а в офисе ее партии в Киеве прошли обыски.

    Политолог Владимир Корнилов отметил политическую подоплеку действий против Тимошенко и связал активизацию преследования с возможными выборами.

    Комментарии (14)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    15 января 2026, 17:10 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России восстановить отношения с Европой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия готова к восстановлению отношений с европейскими странами и открыта к сотрудничеству со всеми государствами, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

    «Диалог и контакты – отнюдь не по нашей вине, хочу это подчеркнуть – сведены к минимуму как по линии официальных, так и деловых и общественных кругов. Заморожено взаимодействие по ключевым международным и региональным вопросам. Хочется верить, что со временем ситуация всё-таки изменится, и наши государства вернутся к нормальному, конструктивному общению на принципах уважения национальных интересов, учета законных озабоченностей в сфере безопасности», – заявил глава государства, передает официальный сайт Кремля.

    «Россия была и остается приверженной именно таким подходам и готова к восстановлению необходимого нам уровня отношений. В целом же, как уже не раз отмечал, мы открыты к взаимовыгодному сотрудничеству со всеми без исключения странами», – подчеркнул глава государства.

    Ранее Путин заявил о важности международного сотрудничества для мира.

    Напомним, в четверг Путин принимает верительные грамоты у новых иностранных послов в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. В церемонии принимают участие дипломаты из 34 стран.

    Комментарии (22)
    15 января 2026, 22:50 • Новости дня
    В Харькове уничтожен крупный объект энергетики

    Мэр Харькова сообщил о разрушении крупного объекта энергетики

    Tекст: Вера Басилая

    В результате удара серьезно поврежден важный объект энергетической инфраструктуры в Харькове, на месте происшествия задействованы аварийные службы, сообщил мэр Игорь Терехов.

    Крупный объект критической энергетической инфраструктуры был разрушен в Харькове, передает РИА «Новости». О повреждении сообщил мэр города Игорь Терехов.

    В настоящее время на месте работают аварийные службы и профильные специалисты.

    Ранее Владимир Зеленский заявил о намерении ввести на Украине режим ЧС в энергетике.

    ВС России поразили объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ.

    Экстренные отключения электричества введены в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Черниговской и Черновицкой областях.

    Комментарии (7)
    15 января 2026, 21:56 • Новости дня
    Der Spiegel: Суд ФРГ считает виновной в подрыве «Северных потоков» Украину
    Der Spiegel: Суд ФРГ считает виновной в подрыве «Северных потоков» Украину
    @ Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Верховный федеральный суд Германии с высокой долей вероятности считает, что взрывы на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» были совершены по заказу иностранного государства, в частности Украины, сообщает Der Spiegel.

    По данным Der Spiegel, Федеральный верховный суд Германии считает, что взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» были организованы «по заказу иностранного государства», причем речь идет, в частности, об Украине, передает ТАСС.

    Согласно публикации, к такому выводу суд пришел в постановлении от 10 декабря, которое было обнародовано 15 января.

    В документе говорится, что следствие располагает «весомыми доказательствами» причастности к подрывам именно украинской стороны. Журнал отмечает, что суд прямо указывает на Украину, хотя формулировка остается осторожной – «с высокой долей вероятности».

    Постановление было вынесено в рамках рассмотрения апелляции защиты украинского гражданина Сергея К., подозреваемого в участии в организации взрывов. Он был задержан в прошлом году в Италии и сейчас содержится под стражей в Германии.

    Следственный судья Верховного суда Германии распорядился взять под стражу подозреваемого в организации взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».

    СМИ сообщали, что расследование Германией подрыва «Северных потоков» сочли угрозой единству Европы и поддержке Украины.

    Комментарии (16)
    16 января 2026, 07:05 • Новости дня
    Politico: Британия отвергла идею восстановления диалога Европы с Россией
    Politico: Британия отвергла идею восстановления диалога Европы с Россией
    @ BEN STANSALL/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские страны столкнулись с дипломатическим расколом из-за разногласий о необходимости восстановления контактов с Россией для урегулирования ситуации на Украине.

    Европейские усилия по восстановлению прямого контакта с Россией встретили сопротивление со стороны Британии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    Лондон не согласился с предложениями Парижа и Рима о возобновлении переговоров с президентом России Владимиром Путиным в попытке прекратить конфликт на Украине.

    Глава британского МИД Иветт Купер, как отмечает издание, отвергла инициативу французов и итальянцев по обсуждению восстановления дипломатического диалога с Москвой.

    «Дипломатический центр тяжести лежит на Украине и ее ближайших сторонниках», – указала она.

    Купер считает необходимым усиливать давление на Москву посредством санкций и продолжать военную поддержку Киева. В Европе существуют опасения, что роль европейских стран в урегулировании украинского конфликта становится все менее значимой.

    Напомним, после того, как Россия применила комплекс «Орешник», генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что для киевского режима теперь важна не победа, а выживание.

    Министр обороны Британии Джон Хили заявил, что во время визита в украинскую столицу едва не попал под удар «Орешника».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Евросоюз и Британию в формировании враждебного России «гомункула».

    Комментарии (12)
    15 января 2026, 14:21 • Новости дня
    Мерц назвал Россию европейской страной
    Мерц назвал Россию европейской страной
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал Россию европейской страной и выразил надежду на восстановление баланса в отношениях между Евросоюзом и Москвой.

    Он выступил с этой позицией на новогоднем приеме, обращаясь к представителям бизнеса в городе Галле, передает ТАСС.

    «Если нам удастся добиться возвращения мира и свободы в Европу, если мы, наконец, снова найдем баланс в отношениях с нашим крупнейшим европейским соседом, а именно с Россией, если воцарится мир, если будет обеспечена свобода – если нам все это удастся, то ЕС, то тогда и мы в ФРГ выдержим очередное испытание и сможем с уверенностью смотреть в будущее и после 2026 года», – заявил Мерц, его слова приводит пресс-служба правительства ФРГ.

    Мерц также акцентировал, что его слова о России не связаны с тем, что он выступает на востоке Германии. По его словам, такие же высказывания он сделал бы и в любой другой части страны. Канцлер подчеркнул, что считает Россию европейской страной.

    Напомним, Германия разделила с Британией первое место в декабрьском рейтинге недружественных правительств, составленном газетой ВЗГЛЯД.

    Комментарии (12)
    15 января 2026, 16:46 • Новости дня
    Посольство России в Бельгии ответило на обвинения в шпионаже

    Посольство России в Бельгии ответило на обвинения в шпионаже дипломатов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российская дипмиссия назвала обвинения бельгийской разведки в шпионаже бездоказательными и выразила опасения по поводу нагнетания антироссийских настроений.

    Обвинения в шпионаже, выдвинутые бельгийской разведкой в адрес российских дипломатов, являются голословными, заявили в посольстве России в Бельгии, пишет РИА «Новости». В опубликованном 15 января докладе бельгийская разведка указала, что в некоторые месяцы 2025 года Бельгия отказывала более чем по половине заявок на дипломатические визы из России из-за подозрений в шпионаже.

    В дипмиссии отметили: «В связи с содержащимися в январском ежегодном докладе бельгийских разведслужб и публичными высказываниями главы службы госбезопасности Ф. Бостин голословными обвинениями в адрес Российской Федерации посольство России в Бельгии выражает озабоченность раскручиванием очередной кампании шпиономании вокруг российских дипломатических загранучреждений в Бельгии и запугиванием населения страны мнимой “российской угрозой”».

    Также представители посольства отметили, что призывают Брюссель не усугублять уже напряженную ситуацию в двусторонних отношениях после публикации доклада местных спецслужб с обвинениями против России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг стало известно, что бельгийские разведывательные службы не обнаружили подтверждений связи замеченных над военными объектами и аэропортами страны дронов с Россией.

    Еще в ноябре министр обороны Бельгии Тео Франкен назвал Россию вероятным подозреваемым в инцидентах с беспилотниками, не представив прямых доказательств.

    Посольство России в ответ опровергло причастность к этим полетам, заявив об отсутствии поводов и интереса.

    Комментарии (0)
    15 января 2026, 14:51 • Новости дня
    Археолог Бутягин назвал вероятную выдачу Украине угрозой для жизни и здоровья

    Бутягин заявил суду в Варшаве об угрозе жизни при экстрадиции на Украину

    Tекст: Вера Басилая

    Российский археолог Александр Бутягин заявил суду в Варшаве, что его выдача на Украину угрожает его жизни и здоровью из-за гражданства, сообщил его адвокат Адам Доманьский.

    Российский археолог Александр Бутягин заявил польскому суду, что его выдача на Украину создаст угрозу для жизни и здоровья, передает РИА «Новости». Об этом сообщил его адвокат Адам Доманьский, который также подчеркнул, что Бутягин отказался согласиться с возможностью экстрадиции.

    В четверг окружной суд Варшавы начал рассмотрение запроса Киева о выдаче ученого. Доманьский уточнил, что суд отказался отложить слушания и не стал рассматривать ходатайство защиты о запросе материалов дела у украинской стороны. После этого заседание продолжилось.

    В ходе слушания Бутягин отметил, что проводил археологические исследования в Крыму с 1980-х годов и до 2014 года не сталкивался с препятствиями со стороны украинских властей, подчеркнув отсутствие проблем с получением разрешений на раскопки. Адвокат добавил, что ученый дал согласие на публикацию своего полного имени и изображения для прессы.

    Бутягин известен как автор многочисленных научных работ, в том числе по античному городу Мирмекий. На сайте Эрмитажа указано, что он занимает пост заведующего сектором отдела античного мира и является секретарем Археологической комиссии музея.

    Ранее окружной суд Варшавы начал рассматривать дело об экстрадиции на Украину российского археолога Александра Бутягина.

    Польские спецслужбы задержали Бутягина по запросу Украины 4 декабря.

    Украинские правоохранители обвиняют его в незаконных раскопках на территории Крыма.

    Комментарии (4)
    16 января 2026, 09:54 • Новости дня
    В Киеве допустили массовое расселение домов без тепла и света

    Депутат Порошенко заявила о возможном расселении домов Киева без тепла и света

    В Киеве допустили массовое расселение домов без тепла и света
    @ Felipe Dana/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Жители ряда домов в Киеве могут быть вынуждены покинуть свои квартиры, если в ближайшее время не удастся восстановить там отопление и электроснабжение, заявила депутат Киевского городского совета Марина Порошенко.

    Депутат заявила, что в Киеве рассматривается возможность расселения жителей домов, которые остались без отопления и электроснабжения, передает РИА «Новости».

    Порошенко отметила, что есть здания, находящиеся в критическом состоянии, где восстановить тепло и электричество особенно сложно. Она добавила, что если проблему не удастся решить в ближайшее время, власти могут принять решение о переселении жильцов таких домов.

    Депутат пояснила, что не раскрывает точное количество объектов по соображениям конфиденциальности, хотя располагает этими данными. По словам Порошенко, коммунальные службы продолжают работать над восстановлением инженерных сетей и ситуации в целом.

    Ранее киевский филиал энергетической компании «ДТЭК» ввел новые экстренные отключения электроэнергии.

    Экстренные отключения света распространились еще на семь регионов на Украине.

    Украинский депутат допустил возможность эвакуации Киева из-за серьезных проблем с электроснабжением.

    Владимир Зеленский объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в энергетике на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Киев ушел в глубокий блэкаут после мощных ударов по энергообъектам.

    Комментарии (2)
    15 января 2026, 20:15 • Новости дня
    Албания присоединилась к закупке оружия для Киева

    Албания присоединилась к программе PURL по закупке оружия для Киева

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Албания объявила о намерении участвовать в программе PURL с 2026 года, что позволит закупать американское оружие для украинских военных нужд.

    Албания присоединится к инициативе PURL, в рамках которой европейские страны приобретают вооружение для Украины из американских запасов, пишет РИА «Новости». Министр иностранных дел Албании Элиса Спиропали официально анонсировала участие страны в программе в 2026 году. Программа PURL была создана США и НАТО, однако не предусматривает прямых поставок вооружения от Соединенных Штатов.

    Вместо этого страны-участницы самостоятельно закупают оружие в США для передачи Украине. Решение Албании поддержать Киев в рамках этой схемы подтверждено на официальном уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер-министр Албании Эди Рама схватился за голову во время выступления Владимира Зеленского на встрече «коалиции желающих».

    Также Рама заявлял о необходимости для Евросоюза самостоятельно начать переговоры с Россией из-за прекращения поддержки со стороны Соединенных Штатов.

    Напомним, еще в ноябре власти Албании не попали в «Рейтинг недружественных правительств», который составила редакция газеты ВЗГЛЯД.


    Комментарии (4)
    15 января 2026, 16:18 • Новости дня
    Глава МИД Гренландии разрыдалась после переговоров в Белом доме

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Гренландии не смогла сдержать эмоции в прямом эфире после обсуждения вопросов безопасности острова с представителями США.

    Министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт расплакалась во время интервью после переговоров в Белом доме, передает РИА «Новости».

    По информации гренландской радиостанции KNR, встреча с госсекретарем США Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом длилась менее полутора часов. В итоге сторонам не удалось изменить позицию США по вопросу Гренландии.

    В эфире Моцфельдт призналась: «Последние несколько дней были тяжелыми. Мы подготовились, и давление стало только сильнее». Она отметила, что ее ведомство прилагало все усилия для обеспечения безопасности жителей острова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг датский премьер-министр Метте Фредериксен заявила о сохранении разногласий с США по вопросу будущего Гренландии после переговоров в Вашингтоне.

    При этом датские и гренландские власти сочли участие вице-президента США Джей Ди Вэнса в переговорах тревожным сигналом на фоне слухов о возможном захвате острова Соединенными Штатами.

    А вот Германия направила в Гренландию сразу 13 солдат для военной миссии по защите острова.

    Комментарии (12)
    15 января 2026, 15:36 • Новости дня
    Польша решила отправить Украине до девяти истребителей МиГ-29

    Tекст: Дарья Григоренко

    Польша собирается передать Украине до девяти истребителей МиГ-29 советского производства, сообщил заместитель министра обороны страны Павел Залевский.

    Залевский заявил телеканалу TVP: «Польша решила передать Украине до девяти старых истребителей МиГ-29. Решение принято», передает ТАСС.

    Залевский отметил, что сейчас продолжаются переговоры между министерствами обороны двух стран, в ходе которых обсуждаются технические детали передачи самолетов. Он подчеркнул, что пока не может назвать точное количество МиГ-29, которые в итоге окажутся на Украине.

    В декабре президент Польши Кароль Навроцкий подтвердил планы передать Украине истребители Миг-29.

    Ранее Польша пообещала передать Украине до восьми МиГ-29.

    Комментарии (6)
    16 января 2026, 10:42 • Новости дня
    Bloomberg: Британия захотела устроить оборонный центр в Киеве
    Bloomberg: Британия захотела устроить оборонный центр в Киеве
    @ Serhii Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В 2026 году Британия намеревается открыть бизнес-центр в Киеве, чтобы ускорить поставки военной техники и упростить работу оборонных компаний, сообщает Bloomberg.

    Британия откроет бизнес-центр в Киеве для поддержки своих малых и средних оборонных предприятий, передает Bloomberg.

    Центр поможет компаниям решать вопросы, связанные с логистикой, страхованием и безопасностью, а также предоставит помещения для работы. Особое внимание уделят ускорению экспорта систем ПВО и дронов, которые особенно востребованы на Украине.

    Министр обороны Британии Джон Хили заявил, что новый центр «усилит роль британской индустрии в поддержке украинской обороны». По его словам, эта инициатива создаст рабочие места в Британии и укрепит сотрудничество двух стран в военной сфере.

    Центр станет частью стратегического партнерства, заключенного между Британией и Украиной год назад.

    Планируется также совместное массовое производство дронов Octopus для перехвата беспилотников, используемых Россией для ударов по украинской энергетической инфраструктуре.

    Британия пообещала ежемесячно поставлять тысячи таких дронов на Украину. Министерство обороны сообщило, что новый центр получит государственное финансирование, но точная сумма не называется.

    Ранее СМИ сообщили, что Британия устроила дипломатический раскол в Европе из-за отказа возобновлять контакты с Россией для урегулирования ситуации на Украине.

    Также пресса указывала, что Лондон думает над тем, чтобы передавать киевскому режиму доходы от подсанкционной российской нефти, изъятой с судов так называемого теневого флота.

    Комментарии (4)
    15 января 2026, 21:32 • Новости дня
    Дмитриев: Трамп дал понять, что Зеленский затягивает достижение мира
    Дмитриев: Трамп дал понять, что Зеленский затягивает достижение мира
    @ CAP/PLF/The Presidential Office of Ukraine/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп дал понять, что Владимир Зеленский намеренно затягивает мирное урегулирование конфликта на Украине, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    «Президенту Трампу ясно, что Зеленский саботирует и затягивает достижение мира», – написал Дмитриев в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.

    Напомним, Трамп заявил, что Москва готова к урегулированию конфликта на Украине, а ответственность за промедление лежит на Киеве.

    Кремль поддержал позицию США о торможении урегулирования Зеленским.

    Комментарии (2)
    Главное
    Guardian выяснила, кто надоумил Трампа забрать Гренландию
    АдГ вынуждена дистанцироваться от Трампа
    Британия захотела создать оборонный центр в Киеве
    Родригес заявила о планах реформировать нефтяной сектор Венесуэлы
    США задумались о создании базы ВМС возле китайского порта в Перу
    Стало известно о попытках Польши сорвать создание антигитлеровской коалиции
    В Москве подросток пострадал в ходе конфликта со стрельбой

    Грозят ли нефтяные качели Трампа мировым кризисом

    Нефтяной рынок штормит: цены то резко растут, то столь же молниеносно падают. Главный виновник американских горок – президент США Дональд Трамп, который строчит свои твиты. Ситуация в Венесуэле показала, что он легко может перейти от слов к делу. Теперь на первый план вышел конфликт с Ираном. Почему эта история еще не закончилась – и рынок продолжит ловить сигналы Трампа? И каковы риски нового энергетического кризиса наподобие 1970-х годов? Подробности

    Перейти в раздел

    Европе предлагают выбор между Украиной и Гренландией

    Между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике. Во что может вылиться этот конфликт и как вовлеченность в украинский кризис мешает Европе дать адекватный ответ Вашингтону? Подробности

    Перейти в раздел

    Освобождение Комаровки дает сигнал к новой фазе Сумской операции

    Российские войска вошли на территорию Украины с еще одного направления. На этот раз речь идет об освобождении крохотного села Комаровка в Сумской области. Чем важен данный населенный пункт и почему продвижение на данном участке может иметь значение с точки зрения судьбы самих Сум и формирования зоны безопасности вдоль украинской границы? Подробности

    Перейти в раздел

    Схватка за Гренландию приближает конец НАТО

    Европейские страны начали направлять в Гренландию военнослужащих с целью поддержать Данию в ее противостоянии с США. Планируется проводить совместные учения. Европейские союзники Дании предупреждают, что захват Гренландии американцами будет означать конец НАТО. Можно ли считать альянс эффективным оборонным союзом, если страны-члены начали воспринимать своего главного гаранта безопасности как угрозу? Подробности

    Перейти в раздел

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Коридор затмений в 2026 году: точные даты, что можно и что нельзя делать в опасный период

      Каждый год с приближением коридора затмений в обществе оживают разговоры о судьбоносных переменах, кармических уроках и нестабильности. Этот интерес – на стыке древних верований и желания найти ориентиры в хаотичном мире. Несмотря на научный скепсис, многие люди продолжают учитывать эти астрологические периоды, планируя важные события на более спокойное время.

    • Открытки на старый Новый год: красивые картинки и поздравления для близких

      Чудесный праздник, растягивающий волшебство – так можно назвать старый Новый год, который отмечают в ночь на 14 января. Эта традиция – живое напоминание об истории, возникшая из-за расхождения юлианского и григорианского календарей. Сегодня это по-настоящему душевный повод собраться за столом с семьей, завершить то, что не успели, и еще раз обменяться теплыми пожеланиями. Газета ВЗГЛЯД подготовила поздравительные открытки со старым Новым годом, которыми можно поздравить родных и близких.

    • Когда и как сажать рассаду: сроки посева, правила посадки и ошибки, которые губят всходы

      Выращивание рассады – это не просто этап садоводства, а ключевой старт, от которого на 80% зависит будущий урожай. Правильно рассчитанные сроки и грамотная посадка дают растениям фору в развитии, позволяя им окрепнуть до высадки в открытый грунт. Ошибки, допущенные на этой ранней стадии, иногда невозможно исправить. Эта инструкция поможет вам избежать распространенных промахов и вырастить крепкую рассаду.

    Перейти в раздел

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации