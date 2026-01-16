Орбан: Лидеры ЕС кормят европейцев сказками, обещая победу Украины над Россией

Tекст: Дарья Григоренко

Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth, отметил, что с 2022 года страны Запада уже выделили Украине более 193 млрд евро. ЕС также планирует в 2026–2027 годах предоставить Киеву беспроцентный «военный кредит» на 90 млрд евро, а в течение ближайших десяти лет ассигновать еще 800 млрд долларов на восстановление страны, не считая военной помощи, пишет ТАСС.

Орбан пояснил, что Брюссель рассчитывает вернуть эти средства за счет возможных репараций от России и экспроприации замороженных российских активов. По его мнению, эти ожидания не реалистичны, поскольку, как он выразился, «я никогда не встречал ни одного серьезного эксперта, который сказал бы, что русским можно нанести такое поражение на поле боя, что они будут вынуждены платить за это. Это все на уровне детских сказок».

Премьер Венгрии подчеркнул, что лидеры Евросоюза подталкивают Украину к продолжению военных действий, поскольку верят в возвращение вложенных средств за счет России. Он отметил, что у Евросоюза нет средств для дальнейшей военной поддержки Украины, и сравнил действия европейцев с позицией США, которые, как считает Орбан, отказались от подобных расходов и переложили финансовое бремя на европейцев.

Также Орбан рассказал о ситуации с энергоснабжением Венгрии. Он сообщил, что страна начала зиму с запасами газа более 40% годового потребления, и поставки российского газа продолжаются без перебоев. По его словам, этого достаточно для спокойного прохождения отопительного сезона, а использование резервов либо не требуется, либо требуется в незначительном объеме, что, по мнению Орбана, является ключевым фактором энергетической безопасности Венгрии, передает РИА «Новости».

В воскресенье Орбан выразил мнение, что выделение Украине 800 млрд евро может привести к краху европейской экономики.

Ранее премьер-министр Венгрии назвал руководство на Украине «гомункулом» в контексте просьбы Киева о 800 млрд долларов. Орбан также заявил, что венгерские средства должны использоваться для развития самой Венгрии, а не для поддержки Украины.